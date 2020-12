’ Hijo, ve hoy a trabajar a la viña ’

La Palabra de Dios



Martes 15 diciembre, 2020



Primera lectura

So 3, 1-2. 9-13

’¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada,

de la ciudad potente y opresora!

No ha escuchado la voz,

ni ha aceptado la corrección.

No ha confiado en el Señor,

ni se ha vuelto hacia su Dios.



Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros,

para que todos invoquen el nombre del Señor

y lo sirvan todos bajo el mismo yugo.



Desde más allá de los ríos de Etiopía,

hasta las últimas regiones del norte,

los que me sirven me traerán ofrendas.



Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel,

porque entonces yo quitaré de en medio de ti

a los orgullosos y engreídos,

y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo.



Aquel día, dice el Señor,

yo dejaré en medio de ti, pueblo mío,

un puñado de gente pobre y humilde.

Este resto de Israel

confiará en el nombre del Señor.



No cometerá maldades ni dirá mentiras;

no se hallará en su boca una lengua embustera.

Permanecerán tranquilos

y descansarán sin que nadie los moleste’’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Sal 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 y 23

R.(7a) El Señor escucha el clamor de los pobres.



Bendiciré al Señor a todas horas,

no cesará mi boca de alabrarlo.

Yo me siento orgulloso del Señor,

que se alegre su pueblo al escucharlo.

R. El Señor escucha el clamor de los pobres.

Confía en el Señor y saltarás de gusto,

jamás te sentirás decepcionado,

porque el Señor escucha el clamor de los pobres

y los libra de todas sus angustias.

R. El Señor escucha el clamor de los pobres.

El contra del malvado está el Señor,

para borrar de la tierra su recuerdo.

Escucha, en cambio, al hombre justo

y lo libra de todas sus congojas.

R. El Señor escucha el clamor de los pobres.

El Señor no está lejos de sus fieles,

y levanta a las almas abatidas.

Salva el Señor la vida de sus siervos;

no morirán quienes en él esperan.

R. El Señor escucha el clamor de los pobres.



Aclamación Antes del Evangelio

R. Aleluya, aleluya.



Ven, Señor, no te tardes;

ven a perdonar los delitos de tu pueblo.



R. Aleluya.



Evangelio

Mt 21, 28-32

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ’¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: ‘Hijo, ve a trabajar hoy en la viña’. Él le contestó: ‘Ya voy, señor’, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Éste le respondió: ‘No quiero ir’, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?’ Ellos le respondieron: ’El segundo’.



Entonces Jesús les dijo: ’Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del Reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron; en cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron; ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Un pueblo pobre y humilde que confía en el nombre del Señor

El profeta Sofonías denuncia, en este fragmento, la actitud del pueblo de Israel que había olvidado muy pronto, la Alianza que el Señor hizo en el Sinaí; se habían vuelto hacia la idolatría, pecando contra Dios y contra el hombre, oprimiendo a los más débiles, según su relato ’no confiaban en el Señor, ni se acercaban a su Dios’.



Pero, según la profecía, el Señor dará a los pueblos labios puros que lo invocarán e, incluso, le traerán ofrendas desde pueblos lejanos, donde se encuentran dispersados; aun es más, arrancará del interior del pueblo de Israel toda la soberbia con la que ofendió a Dios, convirtiéndolo en un pueblo pobre y humilde que confía en el nombre del Señor, y así no volverán a cometer maldades ni mentir, reinando la paz y tranquilidad que les permita pastar y descansar sin sobresaltos.



Vemos como Dios, en su infinita misericordia, en vez de castigar y maldecir al pueblo escogido, hace que cambie su actitud y se vuelva humilde y pobre, pero capaz de reconocer las maravillas que realiza el Señor, haciendo como dice el salmista: ’Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca; mi alma se gloría en el Señor: Que los humildes lo escuchen y se alegren’.



’No quiero’. Pero después se arrepintió y fue

En el evangelio de Mateo, en este capítulo, Jesús acaba de expulsar del templo a los vendedores y cambistas, unos fariseos le hostigaron preguntándole que con qué autoridad hacía eso, y Jesús les responde con otra pregunta, pues les inquiere sobre si el bautismo de Juan era obra del cielo o de los hombres, y estos fariseos no quisieron contestarle, entonces Jesús tampoco les responde a la pregunta que le habían hecho, pero, sin embargo, les pone el ejemplo de los dos hijos a quienes el padre les pide que vayan a trabajar a la viña, el primero dijo ’no quiero’ pero luego se arrepintió y fue, y el segundo repuso ’si padre, descuida que voy’ pero no fue.



Les pregunta quien ha cumplido la voluntad del padre y ellos contestaron que el primero, entonces Jesús les recrimina diciéndoles que aquellos que son considerados impuros (publicanos y prostitutas), van por delante de ellos en el Reino de Dios, pues creyeron en las enseñanzas de Juan el bautista, sin embargo, los que os consideráis puros y fieles cumplidores de la ley, no creísteis en el camino de la justicia que os intentó enseñar Juan.



Esta actitud es tremendamente actual, ¡cuántos de los considerados ’oficialmente buenos’ en su interior no son como lo que pretenden aparentar!, son como los define Jesús, ’lobos cubiertos con piel de cordero’.



El saber popular los define como ’fariseos’ pues dicen una cosa y actúan totalmente al contrario. ¡Qué extendido está esto en nuestro mundo! ¡Cuántos falsos profetas! ¡Cuántos se aprovechan de la buena intención de los inocentes para engañarlos y esquilmarles lo poco que tienen!



¿Nos consideramos pobres y humildes en nuestra relación con Dios?



¿Somos lobos con piel de carnero?



¿Realmente somos lo que aparentamos?



D. José Vicente Vila Castellar, OP

Fraternidad Laical Dominicana Torrent (Valencia)