’ Iban a llevárselo para proclamarlo Rey ’

La Palabra de Dios



Viernes 24 de abril 2020





Primera lectura

Hch 5, 34-42

En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley respetado por todo el pueblo, se levantó en el sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea:



’Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo, y reunió unos cuatrocientos hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres; suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios’.



Los demás siguieron su consejo: mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús.



Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 26, 1. 4. 13-14

R. (cf 4ab) El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya.

El Señor es mi luz y mi salvación,

¿a quién voy a tenerle miedo?

El Señor es la defensa de mi vida,

¿quién podrá hacerme temblar?

R. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya.

Lo único que pido. Lo único que busco,

Es vivir en la casa del Señor toda mi vida,

para disfrutar las bondades del Señor,

y estar continuamente en su presencia.

R. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya.

La bondad del Señor espero ver

en esta misma vida.

Armate de valor y fortaleza

y en el Señor confía.

R. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Mt 4, 4

R. Aleluya, aleluya.

No sólo de pan vive el hombre,

sino también de toda palabra

que sale de la boca de Dios.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 6, 1-15

En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos.



Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ’¿Cómo compraremos pan para que coman éstos?’ Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ’Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan’. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: ’Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente?’ Jesús le respondió: ’Díganle a la gente que se siente’. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí; y tan sólo los hombres eran unos cinco mil.



Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: ’Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien’. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos.



Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: ’Éste es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo’. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



’Si es cosa de Dios’

Estos días, a través de la primera lectura de los Hechos de los Apósteles, vemos cómo los apóstoles predican abiertamente a Jesús resucitado. Las autoridades religiosas judías intentan hacerles callar, les meten en la cárcel, les prohíben que hablen… cosa que no consiguen. Sin saber muy bien qué hacer, Gamaliel, ’doctor en la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Consejo’ y tuvo una reflexión muy sensata. ’Si es cosa de Dios…’ lo de los apósteles seguirá adelante.



Los XXI siglos de existencia de la Iglesia, la comunidad de seguidores de Jesús muerto y resucitado, es una prueba de que lo predicado por los apósteles es cosa de Dios. Bien sabemos que no todo en nuestra comunidad cristiana es bueno, y que quienes la formamos somos justos y pecadores al mismo tiempo. Pero esta es una prueba más de que Jesús, el Hijo de Dios, sigue en medio de nosotros, sosteniendo a su iglesia. ’Yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos’.



’Iban a llevárselo para proclamarlo Rey’

Nos podemos preguntar por qué la iglesia coloca este evangelio de la multiplicación de los panes y los peces en este tiempo que estamos, que es el tiempo de Resurrección. Una respuesta a flor de piel es porque este evangelio entronca con la resurrección de Jesús.



Poco a poco, cada día que se va adentrando más y más en proclamar su buena noticia al pueblo, Jesús va dando señales de quién es realmente, no solo es hombre, es también Dios, es también el Hijo de Dios. Y porque es el Hijo de Dios puede realizar signos especiales, milagros. Y porque es el Hijo de Dios no puede morir para siempre y su Padre Dios le resucitará al tercer día. Y porque es Hijo de Dios nos conquistará para todos nosotros resucitar después de nuestra muerte a una vida de total felicidad y para siempre.



Los que han presenciado el milagro de Jesús y son saciados de pan y pescado, le quieren proclamar Rey, un rey milagrero que sacie sus necesidades materiales. Pero Jesús deja claro que quiere ser otro tipo de Rey. Viene a ofrecernos su cuerpo y su sangre que contiene lo que más necesita el corazón humano y que salta hasta la vida eterna, hasta la resurrección: su amor, su perdón, su luz, su vida de esclavo… Jesús es un Rey especial.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)