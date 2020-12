’ Id a las ovejas descarriadas de Israel ’

La Palabra de Dios



Sábado 05 diciembre 2020



Primera lectura

Is 30, 19-21. 23-26

Esto dice el Señor Dios de Israel:

’Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén,

ya no volverás a llorar.

El Señor misericordioso, al oír tus gemidos,

se apiadará de ti y te responderá, apenas te oiga.

Aunque te dé el pan de las adversidades

y el agua de la congoja,

ya no se esconderá el que te instruye;

tus ojos lo verán.

Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá:

‘Éste es el camino.

Síguelo sin desviarte,

ni a la derecha, ni a la izquierda’.



El Señor mandará su lluvia

para la semilla que siembres

y el pan que producirá la tierra

será abundante y sustancioso.

Aquel día, tus ganados pastarán en dilatadas praderas.

Los bueyes y los burros que trabajan el campo,

comerán forraje sabroso,

aventado con pala y bieldo.



En todo monte elevado y toda colina alta,

habrá arroyos y corrientes de agua

el día de la gran matanza,

cuando se derrumben las torres.

El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo

y le sane las llagas de sus golpes,

la luz de la luna será como la luz del sol;

será siete veces mayor,

como si fueran siete días en uno’’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6

R. (Is 30, 18) Alabemos al Señor, nuestro Dios.

Alabemos al Señor, nuestro Dios,

porque es hermoso y justo el alabarlo.

El Señor ha reconstruido Jerusalén

y a los dispersos de Israel los ha reunido.

R. Alabemos al Señor, nuestro Dios.

El Señor sana los corazones quebrantados

y venda las heridas,

tiende su mano a los humildes

y humilla hasta el polvo a los malvados.

R. Alabemos al Señor, nuestro Dios.

El puede contar el número de estrellas

y llama a cada una por su nombre.

Grande es nuestro Dios, todo lo puede;

su sabiduría no tiene límites.

R. Alabemos al Señor, nuestro Dios.



Aclamación antes del Evangelio

Is 33, 22

R. Aleluya, aleluya.

El Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey;

él vendrá a salvarnos.

R. Aleluya.



Evangelio

Mt 9, 35–10, 1. 6-8

En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: ’La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos’.



Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: ’Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el Reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos; resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder; ejérzanlo, pues, gratuitamente’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Éste es el camino, camina por él

Esta lectura es como una guía de vida. Un sendero que nos lleva a Cristo. Caminamos por esta vida anhelando un encuentro total y verdadero con Dios, pero a la vez vamos descubriendo que este camino no está exento de dolor. Y tenemos miedo al sufrimiento.



A lo largo de la vida, el Señor nos va reconstruyendo como reconstruyó a Jerusalén de sus heridas. Él nos saca de nuestras opresiones, y nos lleva a una tierra marcada por una promesa de amor y libertad. Nos guía por el sendero justo.



Dios no nos quita el sufrimiento, no nos hace promesas irreales, no nos asegura el éxito en todo lo que hagamos. Pero sí promete estar a nuestro lado en todo momento, y aun cuando caigamos en el abismo, cuando nos veamos sumidos en el dolor y la oscuridad del alma, Él nos dice: ’Yo vendaré tu herida, curaré la llaga de tu golpe’.



No se nos muestra un camino lleno de rosas, esplendoroso y grandioso, pero tenemos la certeza de que a nuestro lado tenemos a un Dios que es Padre, a un Hijo que es el verdadero Camino, y al Espíritu que nos impulsa a seguir adelante. Siempre adelante.



Id a las ovejas descarriadas de Israel

En este Evangelio vemos cómo Jesús pasa por el mundo curando enfermedades, sanando las heridas, perdonando los pecados… pasa por nuestra vida curándonos constantemente. Hoy el Señor nos mira, nos ve extenuados y abandonados como el pueblo de Israel.



Hoy el Señor tiene compasión de nosotros y quiere curarnos de nuestra frialdad para con los más pobres, de nuestra indiferencia y lejanía de Dios. Nos cura y nos manda también a sanar a los demás. ’Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el Reino de Dios está cerca. Curad enfermedades…’ ¿Quiénes son las ovejas descarriadas?



Aquellos que no conocen a Dios y los que, aun conociéndole, no le aman y prefieren realizar sus proyectos sin Él. Ésta es nuestra mies, un mundo herido por el consumismo, por la autorreferencialidad y el egoísmo. A esto nos llama el Señor de la mies, a ser sus manos que acarician rostros de dolor, a ser sus pies que se gastan en tierras devastadas por la guerra, a ser su corazón que ora incesantemente por la paz, y a ser su persona que anuncia que el Reino ya está en y con nosotros.



El Señor también nos llama a dar gratuitamente lo que hemos recibido de Él. A donarnos sin reservas ni excusas. Día tras día nos pide Dios esta entrega generosa que tanto necesita nuestro mundo. Ser cristianos hoy significa arriesgarse para anunciar la Buena Noticia, sabiendo que muchos no acogerán nuestras palabras, que se revelarán contra nuestras acciones, y nos perseguirán por no seguir los pasos de una sociedad que cada vez se aleja más de Dios.



Pero el Señor, como a sus discípulos, nos da la autoridad y la fortaleza para proclamar su Palabra allá donde vayamos, estemos donde estemos, pase lo que pase. Esta fortaleza es la que nos mueve a tener esperanza incluso en un tiempo de enfermedad, muerte e incertidumbre como el que estamos viviendo a causa del Covid-19. También ahora Dios nos quiere al frente, anunciando que Él está vivo, y que el Reino de Dios no está lejos, está aquí y ahora, en todos y cada uno de nosotros.

Sor Mihaela María Rodríguez Vera O.P.

Monasterio de Santa Ana de Murcia