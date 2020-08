’ Id a los cruces del camino ’

La Palabra de Dios



Jueves 20 de agosto, 2020



Memoria de San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia

Primera lectura

Ez 36, 23-28

Esto dice el Señor: ’Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, profanado entre las naciones, profanado por ustedes en medio de ellas, y reconocerán que yo soy el Señor, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad.



Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados; los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías.



Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos, y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres; ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios’’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19

R. (12a) Crea en mí, Señor, un corazón puro.

Crea en mí, Señor, un corazón puro.

un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos.

No me arrojes, Señor, lejos de ti

ni retires de mí tu santo espíritu. R.

R. Crea en mí, Señor, un corazón puro.

Devuélveme ti salvación, que regocija,

y mantén en mí un alma generosa.

Enseñaré a los descarriados tus caminos,

y volverán a ti los pecadores. R.

R. Crea en mí, Señor, un corazón puro.

Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios,

y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría.

Un corazón contrito te presento

y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. R.

R. Crea en mí, Señor, un corazón puro.



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Sal 94, 8

R. Aleluya, aleluya.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice:

’No endurezcan su corazón’.

R. Aleluya.



Evangelio

Mt 22, 1-14

En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo:



’El Reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieron ir.



Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: ‘Tengo preparado el banquete; he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos; todo está listo. Vengan a la boda’. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron.



Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad.



Luego les dijo a sus criados: ‘La boda está preparada; pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren’. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados.



Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: ‘Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?’ Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: ‘Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación’. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Los textos del día nos ayudan a entrar en diálogo con Dios y dejar que su invitación llegue a lo hondo de nuestra alma y resolvamos nuestra respuesta.



Los textos nos hablan de cambio de corazón de carne, de ropaje de boda, de fiesta grande si aceptamos entrar en el convite del Reino, de libertad para decidir, de responsabilidad personal, de capacidad para escuchar la invitación, de comprensión del mensaje.



Os daré un corazón nuevo

El libro de Ezequiel presenta una preocupación central: infundir esperanza a una comunidad sometida a graves crisis. Y en los versículos de hoy nos muestra a un Dios con palabras alentadoras y entrañables ’vosotros seréis mi pueblo’ ’yo seré vuestro Dios’.



¿Acaso no hemos experimentado a lo largo del recorrido de nuestra vida estas palabras del profeta Ezequiel? ¿Ser su pueblo, pertenecer a una comunidad cristiana, encontrarnos celebrando con otros creyentes como hermanos en la fe? Seréis mi pueblo, sois mi pueblo y si me dejáis, puedo cambiar vuestro corazón para hacerlo carne en mi carne.



Un banquete de bodas

Mateo presenta a Jesús utilizando parábolas en las que, de una manera sencilla y accesible para todos, encierra una verdad espiritual Siempre son ejemplos de la vida cotidiana que nos hablan de la capacidad de Jesús para hacerse entender por todos. Como hemos visto tantas veces se vale de ejemplos de la vida cotidiana.



Nos encontramos con la parábola del banquete de bodas, en la que explica, de una manera más comprensible para los oyentes, diferentes aspectos del Reino de Dios.



No es mi objetivo hacer exégesis de los textos que presento más bien una aplicación pastoral para el hoy de nuestra vida de creyente, perteneciente o no a una comunidad cristiana.



Sólo una palabra respecto al contexto. Las comunidades de Mateo son preferentemente judeocristianas en las que comenzaban a unirse muchos paganos. Esto crea una situación de conflicto con dificultades de aceptación de muchos y con el rechazo de algunos a la inclusión de los paganos



Por otra parte, Jesús, cuando pronunció esta parábola estaba hablando a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo.



La boda es sinónimo de alegría, de felicidad, de plenitud, Jesús para hablarnos del Reino de Dios nos habla de una boda y una invitación que dirige TODOS, judíos y paganos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, inmigrantes o nativos, a participar de la fiesta, de la alegría del Reino.



¿Y los invitados? Parece que en el trasfondo de las palabras de Jesús está el rechazo del pueblo de Israel al Mesías.



¿Y los invitados? Yo, tu, comunidades, iglesia…



¿Escuchamos al Señor, escuchamos la voz de los sin voz a través de la cual Dios también nos llama? ¿Dejamos que Él vaya cambiando nuestro corazón, nuestras actitudes?



Porque hay una respuesta clara a la invitación, no me interesa. Mis prioridades son otras.



Dios no se rinde pero nosotros… priorizamos tantas y tantas cosas en lo cotidiano de nuestra vida que nos dificultan, si no el oír sí el responder porque no acabamos de captar todo lo que esta invitación nos puede aportar a nuestra vida, alegría, plenitud. Tengo tantas cosas que hacer…



’Id a los cruces del camino’. Seguro que en alguno de estos tres escenarios nos encontramos nosotros respondiendo a la invitación del Señor, captando la llamada que hace a todos, hoy el ’todos’ es más amplio que judíos y paganos del tiempo de Jesús. Sintámonos invitados y alegrémonos cuando nos encontramos con nuevos invitados algunos quizá, fuera de nuestros esquemas.



Y una vez aceptada la invitación de Jesús a participar de su Reino, nos advierte que sus seguidores, los que se comprometen con su causa, han de revestirse de unas actitudes nuevas. ’Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia…’ (Col 3,12-14)



Señor que no sea nunca indiferente a tu invitación y acompaña mis deseos adecuar mi vida a mi compromiso cristiano.



Hna. Mariví Sánchez Urrutia

Congregación de Dominicas de La Anunciata