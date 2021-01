’ Id por todo el mundo,…a toda la creación ’

La Palabra de Dios



Fiesta de la Conversión de San Pablo, Apóstol



Primera Lectura

Hch 22, 3-16

En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: ’Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí, en Jerusalén; fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios, como lo están ustedes ahora.



Perseguí a muerte al camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos.



Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo; caí por tierra y oí una voz que me decía: ‘Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?’ Yo le respondí: ‘Señor, ¿quién eres tú?’ Él me contestó: ‘Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues’. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ‘¿Qué debo hacer, Señor?’ El Señor me respondió: ‘Levántate y vete a Damasco; allá te dirán todo lo que tienes que hacer’. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco.



Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme, se me acercó y me dijo: ‘Saulo, hermano, recobra la vista’. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: ‘El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al Justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados’ ’.



O bien:



Hch 9, 1-22



En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para las sinagogas de Damasco, cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían el nueva doctrina.



Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: ’Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?’ Preguntó él: ’¿Quién eres, Señor?’ La respuesta fue: ’Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate. Entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer’.



Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber.



Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: ’Ananías’. Él respondió: ’Aquí estoy, Señor’. El Señor le dijo: ’Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando’. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista.



Ananías contestó: ’Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre’. Pero el Señor le dijo: ’No importa. Tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento, para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa’.



Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: ’Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo’. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios.



Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: ’¿No es este hombre el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes?’ Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

116, 1bc. 2

R. (Mc 16, 15) Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.

Que alaben al Señor todas las naciones,

que lo aclamen todos los pueblos.

R. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.

Porque grande es su amor hacia nosotros

y su fidelidad dura por siempre.

R. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Jn 15, 16

R. Aleluya, aleluya.

Yo los he elegido del mundo, dice el Señor,

para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca.

R. Aleluya.



Evangelio

Mc 16, 15-18

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: ’Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura. El que crea y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será condenado. Éstos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído: Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño; impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



¿Qué he de hacer, Señor?

Hoy la iglesia nos presenta la Conversión de S. Pablo: Jesús y Saulo, Pablo y Jesús. Fue necesario, que en el celoso perseguidor se apagase la luz del mundo de sus ojos, para que brillara en toda su persona la luz de Cristo. Así el perseguidor se convierte en apóstol predicador. ’Yo fui alcanzadopor Cristo Jesús" nos dirá Pablo.(Flp 3, 12).



En el capítulo 22 de Hch, hemos escuchado el discurso que Pablo dio en su defensa ante el pueblo judío: ’oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio’.De entrada, Pablo no sólo se identificó como judío sino que aclaró que él conocía la ley de Dios, pues la estudió con Gamaliel, a quien todos respetaban y admiraban. Y señaló aún más, que no sólo conocía la ley, sino que la cumplía. Luego explicó que él era un judío tan celoso que él mismo persiguió a los judíos que creían en el Camino.



Seguido comienza su narración del acontecimiento=encuentro con Jesús de Nazaret y lo que suscitó en él. Pablo va de camino, tiene claro hacia dónde va y para qué. Pero he aquí, que Alguien trastorna sus planes. Es la misericordia de Dios y el poder de su gracia la que conmovida por la suerte de su elegido va a intervenir.



Cuando Dios elije, transforma todo, no lo anula sino que lo restaura haciendo que aparezca en la persona lo mejor que Dios pensó para ella en el momento de su concepción.



Pablo les dio su testimonio de cómo llegó a convencerse de que Jesús era el Mesías. No fue por algo que oyó sino por lo que vivió. Pablo comienza expresando una disposición total: ’¿Qué quieres que haga, Señor?. Es deslumbrado por una luz en pleno día que le hace descubrir ’su noche interna y externa’. ’Pasé 3 días sin ver, sin comer y sin beber’Así lo manifiesta en Hch 9,9. En esta ceguera permanecerá hasta que Ananías seguidor del Camino, le ayude a descubrir la vocación y misión que le tiene reservado el Señor Jesús: ’él llevará mi Nombre ante los gentiles y los hijos de Israel…’ ’yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre’ (Hch 915-16).



Con esto, Jesús nos muestra que la disposición y obediencia a Él y su evangelio, nos llega en la mayoría de los casos a través de mediaciones humanas: ’Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas’ Es como decirnos: comienza por desprenderte de todos tus apoyos, de todas tus seguridades, deja todo lo pasado…y ven.



Pablo recordando el encuentro, subrayar que su conversión no fue resultado de pensamientos o reflexiones, sino fruto de una intervención divina, de una gracia divina imprevisible. A partir de entonces, todo lo que antes tenía valor para él se convirtió paradójicamente, según sus palabras, en pérdida y basura, pero ’ yo fui alcanzadopor Cristo Jesús" (. Flp 3, 7-10).



Id por todo el mundo,…a toda la creación

Jesús lo dijo a los discípulos de ayer y nos lo dice a nosotros hoy: ¡vayan!, ¡vayan! Y ellos pueden salir, (lo hemos constatado en la 1ª lectura con Pablo) porque ya han experimentado la gracia y la alegría del evangelio, como nos repite el Papa Francisco que afirma que la Buena Noticia de Jesús: ’se experimenta, se conoce y se vive solamente dándola, dándose’.



Para nosotros es fácil examinarnos sobre el envío que Mc al final de su evangelio nos deja. Lo difícil es aprobar este examen, pero será posible si dejamos que la gracia de Dios actúe. ’ Yofui alcanzado por Cristo Jesús". ¡Qué mejor oración que ésta de Pablo.



Al proseguir la lectura de Mc vemos que Jesús enumera y expresa ya lo que debemos llevar, no carguemos de cosas inútiles el hatillo de nuestro corazón:



-. Id y anuncien la Buena Noticia a todas las gentes.



-. Id y al que crea, bautícenle.



-. Id y en mi nombre expulsen el mal.



-. Id y utilicen un nuevo lenguaje.



-. Id y sanen a los enfermos ungiéndolos en mi nombre.



Podríamos seguir enumerando hacia quienes sigue enviándonos hoy Jesús. Cada uno puede hacer su lista.



Recordando que Él los envió a todas las gentes. Y en ese ’todos’ de hace más de dos mil años estábamos también nosotros. Jesús nos señala también a no seleccionar quién es digno y quién no de recibir su mensaje y su presencia. Él, abrazó siempre la vida tal cual se le presentaba. Llegaran con un rostro o con otro. Nunca preguntó por el cumplimiento de la Ley de Dios para actuar, simplemente actuó según la necesidad de toda persona que se acercaba a Él.



Nuestro mundo sigue teniendo muchísimas necesidades y muchas veces aún sin saberlo siguen esperando un Salvador. Nosotros hemos tenido la gracia de ser encontrados por Él, de haber respondido con generosidad a su llamada, a veces con temor y temblor le hemos preguntado como Pablo. ’¿Señor, qué quieres que haga?’ Démonos tiempo y silencio para escucharle, porque a pesar de nuestras limitaciones y pecado, sigue contando con cada uno de nosotros. Amén



Hna. Virgilia León Garrido O.P.

Congregación Romana de Santo Domingo