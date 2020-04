’ Jesús ha resucitado ’

Viernes 17 de abril 2020





La Palabra de Dios



Primera lectura

Hch 4, 1-12

En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron, y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos cinco mil hombres, habían abrazado la fe.



Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ’¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto?’



Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: ’Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel: este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 117, 1-2 y 4. 22-24. 25-27a

R. (22) La piedra que desecharon los constructores

es ahora la piedra angular. Aleluya.

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno,

porque tu misericordia es eterna.

Diga la casa de Israel:

’Su misericordia es eterna’.

Digan los que temen al Señor:

’Su misericordia es eterna’.

R. La piedra que desecharon los constructores

es ahora la piedra angular. Aleluya.

La piedra que desecharon los constructores,

es ahora la piedra angular.

Esto es obra de la mano del Señor,

es un milagro patente.

Este es el día del triunfo del Señor:

día de júbilo y de gozo.

R. La piedra que desecharon los constructores

es ahora la piedra angular. Aleluya.

Libéranos, Señor, y danos tu victoria.

Bendito el que viene en el nombre del Señor.

Que Dios desde su templo nos bendiga.

Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine.

R. La piedra que desecharon los constructores

es ahora la piedra angular. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Sal 117, 24

R. Aleluya, aleluya.

Éste es el día del triunfo del Señor,

día de júbilo y de gozo.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 21, 1-14

En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás (llamado el Gemelo), Natanael (el de Caná de Galilea), los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: ’Voy a pescar’. Ellos le respondieron: ’También nosotros vamos contigo’. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada.



Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: ’Muchachos, ¿han pescado algo?’ Ellos contestaron: ’No’. Entonces él les dijo: ’Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces’. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados.



Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: ’Es el Señor’. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros.



Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: ’Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar’. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: ’Vengan a almorzar’. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ‘¿Quién eres?’, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado.



Ésta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



En nombre de Jesucristo Nazareno

A las autoridades religiosas judías no les salió del todo bien haber clavado a Jesús en la cruz. Pensaban que con su muerte nunca más se volvería a oír hablar de él. Pero no fue así. Jesús, al tercer día resucitó y el pequeño grupo de sus apóstoles cogió su relevo y predicaba a Jesús resucitado y todo su mensaje.



Pedro y Juan, olvidándose del miedo y con la valentía recibida de Jesús resucitado, predican abiertamente al pueblo y hasta curan a un tullido de su dolencia. Las autoridades les meten en la cárcel y después les interrogan en nombre de quién habían hecho tal curación. Pedro se lo explica con total claridad y total libertad, y aprovecha la ocasión para hablarles de Jesús y lo que ellos hicieron con él: ’Que quede claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos… ningún otro puede salvar; bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos’.



Para la reflexión personal y aprovechando la pregunta que le hicieron a Pedro también nosotros tenemos que responder: ¿En nombre de quién hacemos todo lo que hacemos?



Jesús ha resucitado

Jesús tiene sumo cuidado de convencer a sus apóstoles que ha resucitado. Es que sin su resurrección todo lo suyo se habría venido abajo. Como dice un buen teólogo: ’Si la muerte hubiera sido superior al mensajero del Reino, todo habría concluido. Jesús hubiera sido definitivamente olvidado; de su pretensión de ser el mensajero del reino de Dios no habría quedado más que un amargo sabor a utopía, ingenuidad o fracaso.



El Nuevo Testamento no separa nunca el mensaje del Reino en que Jesús es el protagonista, la muerte en la que los hombres son protagonistas y la resurrección en la que el principal protagonista es Dios, como Dios fiel, Dios de vivos y Padre de Jesús’.



El evangelio de hoy nos presenta la tercera de las apariciones de Jesús resucitado a sus apóstoles, junto al lago de Tiberíades. Pedro y otros seis apóstoles, después de la muerte de Jesús, tratan de pescar. Sabemos el resultado de su esfuerzo nocturno.



Jesús, desde la orilla y a quien en un primer momento no reconocieron, les invita a lanzar la red a la derecha de la barca y entonces la pesca es abundante… y caen en la cuenta de que es Jesús el que está en la orilla, el que les ha conseguido la pesca, el que ahora les invita a comer… el que ha vencido a la muerte y ha resucitado.



Salvando las distancias, Jesús a cualquier cristiano de cualquier tiempo, de una manera o de otra, se nos presenta para convencernos de su resurrección y volver a decirnos: ’Tú, sígueme’.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)