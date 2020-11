’ ¡Jesús, hijo de David, te compasión de mí! ’

La Palabra de Dios



Lunes 16 noviembre, 2020



Primera lectura

Apoc 1, 1-4; 2, 1-5

Ésta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo, para que él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve, y que comunicó, por medio de un ángel, a su siervo Juan. El cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios, atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca.



Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las siete comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están ante su trono.



Oí al Señor, que me decía: ’Al encargado de la comunidad cristiana de Efeso escríbele así: Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y camina entre los siete candelabros de oro:



‘Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia; sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes’ ’.

La Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 1, 1-2. 3. 4 y 6

R. (Ap 2, 7b) El Señor protege al justo.

Dichoso aquel que no se guía

por mundanos criterios,

que no anda en malos pasos

ni se burla del bueno,

que amala ley de Dios

y se goza en cumplir sus mandamientos. R.

R. El Señor protege al justo.

Es como un árbol plantado junto al rio.

que da fruto a su tiempo

y nunca se marchita.

En todo tendrá éxito. R.

R. El Señor protege al justo.

En cambio los malvados

serán como la paja barrida por el viento.

Porque el Señor protege el camino del justo

y al malo sus caminos acaban por perderlo. R.

R. El Señor protege al justo.



Aclamación antes del Evangelio

Jn 8, 12

R. Aleluya, aleluya.

Yo soy la luz del mundo, dice el Señor;

el que me sigue tendrá la luz de la vida.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 18, 35-43

En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: ’¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!’ Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: ’¡Hijo de David, ten compasión de mí!’



Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ’¿Qué quieres que haga por ti?’ Él le contestó: ’Señor, que vea’. Jesús le dijo: ’Recobra la vista; tu fe te ha curado’.



Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Seños Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Dichoso el que lea y escuche estas palabras y estas profecías

Comenzamos el libro del Apocalipsis, ya casi cerrando el año litúrgico. En este primer capítulo, bellísimo, lo mismo que los antiguos profetas, también Juan es llamado para una misión, es un testigo de la Palabra de Dios que va a hablar a las primeras comunidades cristianas para estimularlas a vivir según la vida y el testimonio del mismo Jesús. "Dichoso el que lea y escuche estas palabras y estas profecías, porque ’el plazo está cerca".



Juan habla a las siete Iglesias, hoy es a la de Éfeso y se dirige al Ángel, el protector, el que tiene que guardar. Es Cristo el que habla, pero en verdad es el Espíritu a quien se le puede atribuir; ¿no es el Espíritu el que tiene que hacer comprender a todos los hombres todo lo que Jesús les enseñó? Este mismo Espíritu, la voz que oye Juan, es el que les va hacer a todas las Iglesias un examen profundo de conciencia, poniendo de manifiesto sus virtudes y sus faltas e invitándolas a la conversión.



Después de todas las virtudes, que son muchas, acaba diciendo "pero tengo en contra tuya que has perdido el amor primero". La Iglesia de Éfeso habría caído en algunas infidelidades, se le reprocha y se le invita a que reflexione y se dé cuenta de dónde ha caído y vuelva.



Pero la palabra de Dios es viva y actual, por eso hoy también a nosotros los cristianos, el mismo Jesús nos está diciendo; ¿dónde has caído? ¿Es tu amor, tu fidelidad como en los primeros tiempos? ¿Escuchas mi voz o te escuchas sólo a ti?



Cada iglesia, cada comunidad, cada uno nos tendríamos que hacer ésta y muchas más preguntas, recapacitar si estamos viviendo en esa fidelidad, entrega, amor, pero sólo a Dios.



Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida

En el salmo el Señor llama dichoso a aquel que tiene puesto sus ojos, su gozo, en estar cumpliendo la voluntad del Señor, hace la comparación del hombre bueno y recto con el malvado o impío. Al primero, como todo él está cimentado en Dios, sus raíces se están nutriendo continuamente de la gracia que brota de esa acequia, de esa agua viva, y así su vida está repleta de frutos buenos. En cambio el impío, es paja seca que sólo sirve para quemarse o para que el viento se la lleve.



El camino del justo, Dios lo bendice y lo protege.



¡Jesús, hijo de David, te compasión de mí!

El Evangelio de hoy nos narra la curación del ciego de Jericó. Una persona pobre, ciega, que cada día su única tarea es ponerse al borde del camino y pedir limosna para su sustento. Pero hoy su sorpresa será grande, sin él saberlo algo va a cambiar en su vida; de momento oye algo extraordinario, pasa gente, más de lo habitual y pregunta, se interesa por el acontecimiento y le explican: ’Pasa Jesús Nazareno’.



Entonces gritó: ’¡Jesús, hijo de David, te compasión de mí!’, un grito que arranca de su ser, un grito desgarrador del ciego y una fe plena en Aquel que pasa; él no ve con los ojos corporales, pero interiormente siente que le puede curar. Y como le mandan callar, grita más fuerte: ’¡ten compasión de mí!’, no pide otra cosa que compasión y misericordia.



’Jesús se paró y mandó que se lo trajeran’. Jesús siempre se detiene, los hombres casi siempre pasamos de largo, pero Él se interesa, está pendiente de toda necesidad de cada persona.



Cuando estuvo cerca, -Jesús no es un Dios lejano, de distancias, que no podemos abarcar, sino de cercanía e intimidad-, y le pregunta, nos pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué te angustia? ¿Por qué gritas? Siempre nos pregunta, nunca nos impone, nos escucha; ¿crees que puedo hacerlo? El ciego responde: ’¡Señor, que vea otra vez! Pues que se haga según tu fe. Recobra la vista, tú fe te ha curado’.



Ahora no sólo verá con los ojos corporales, sino con los ojos de la fe, su vida ha cambiado sigue al Maestro, glorifica a Dios y por él todo el pueblo.



El ciego de Jericó, como la mujer cananea, proclama a Jesús como el Hijo de David, le grita y confía y arranca de Él el milagro de la curación.



Este sencillo y profundo grito de misericordia y compasión es el que está saliendo del corazón de todos los cristianos y quizás de personas no creyentes, que necesitamos de esa ayuda de Dios en estos meses duros que vivimos en todo el mundo por el Covid-19. Habrán subido muchas oraciones esperanzadas, humildes, a quien de verdad puede librarnos de toda angustia y todo dolor.



’¡Señor, si quieres puedes hacerlo!".



Sor Mª Jesús Izquierdo O.P.

Monasterio Santo Domingo de Guzmán (Sant Cugat del Vallès)