’ La fama de Jesús se había extendido ’

La Palabra de Dios



Viernes 05 febrero, 2021

Memoria de Santa Águeda, virgen y mártir





Primera Lectura

Heb 13, 1-8

Hermanos: Conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella, algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir.



Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar.



Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho: Nunca te dejaré ni te abandonaré; por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza: El Señor cuida de mí, ¿por qué les he de tener miedo a los hombres?



Acuérdense de sus pastores, que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 26, 1. 3. 5. 8b-9abc

R. (1a) El Señor es mi luz y mi salvación.

El Señor es mi luz y mi salvación,

¿a quién voy a tenerle miedo?

El Señor es la defensa de mi vida,

¿quién podrá hacerme temblar?

R. El Señor es mi luz y mi salvación.

Aunque se lance contra mí ejército,

no temerá mi corazón;

aun cuando hagan la guerra contra mí,

tendré plena confianza en el Señor.

R. El Señor es mi luz y mi salvación.

Porque el Señor me procuró un refugio

en los tiempos aciagos;

me esconderá en lo oculto de su tienda

y él me pondrá a salvo.

R. El Señor es mi luz y mi salvación.

El corazón me dice que te busque

y buscándote estoy.

No me abandones ni me dejes solo,

mi Dios y salvador.

R. El Señor es mi luz y mi salvación.



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Lc 8, 15

R. Aleluya, aleluya.

Dichosos los que cumplen la palabra del Señor

con un corazón bueno y sincero,

y perseveran hasta dar fruto.

R. Aleluya.



Evangelio

Mc 6, 14-29

En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías; y otros, que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: ’Es Juan, a quien yo le corté la cabeza, y que ha resucitado’.



Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: ’No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano’. Por eso Herodes lo mandó encarcelar.



Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida; pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo.



La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: ’Pídeme lo que quieras y yo te lo daré’. Y le juró varias veces: ’Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino’.



Ella fue a preguntarle a su madre: ’¿Qué le pido?’ Su madre le contestó: ’La cabeza de Juan el Bautista’. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: ’Quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista’.



El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre.



Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Conservad el amor fraterno, y no olvidéis la hospitalidad

Si hay algo que no podemos olvidar es la hospitalidad. El que recibe a un hermano nuestro recibe a Cristo que, según la lectura de la carta a los Hebreos, es el mismo ayer, hoy y siempre. La hospitalidad se nutre del amor fraterno, que la misma carta nos exhorta a conservar.



La hospitalidad es esa virtud que se ejercita con el extranjero, con temporeros, con los desvalidos atendiendo a sus necesidades. Ejercer la hospitalidad lleva implícito la escucha paciente de quien requiere mi servicio y entrega.



En esta época de Pandemia, se ha silenciado el drama de muchos refugiados e inmigrantes, que han huido de sus países en busca de una mayor estabilidad. Todavía hoy, pasadas dos décadas del siglo XXI, se siguen alzando voces irrespetuosas respecto a la migración venida de otros países. Justificamos nuestros pensamientos de indiferencia ante el drama de la inmigración debido a la pobreza, inestabilidad, o inadaptación de la cultura o la religión.



Aún resuenan las palabras del Papa Francisco en su viaje a Lampedusa:



«’Adán, ¿dónde estás?’: es la primera pregunta que Dios dirige al hombre después del pecado. ’¿Dónde estás, Adán?’. Y Adán es un hombre desorientado que ha perdido su puesto en la creación porque piensa que será poderoso, que podrá dominar todo, que será Dios. Y la armonía se rompe, el hombre se equivoca, y esto se repite también en la relación con el otro, que no es ya un hermano al que amar, sino simplemente alguien que molesta en mi vida, en mi bienestar. Y Dios hace la segunda pregunta: ’Caín, ¿dónde está tu hermano?’. El sueño de ser poderoso, de ser grande como Dios, en definitiva, de ser Dios, lleva a una cadena de errores que es cadena de muerte, ¡lleva a derramar la sangre del hermano!» (leer homilía completa en vatican.va)



Son dos preguntas que no podemos obviar desde la fe. La fe nos responsabiliza fundamentalmente en estas situaciones a dos cosas: la primera a corregir nuestro error, regenerando todo sentido humano y fraterno; la segunda, a una corresponsabilidad con nuestros hermanos: trabajando por sus derechos y alzando nuestra voz de profetas. No podemos permitir que nuestros aires de grandeza tiñan nuestros mares de pobreza y muerte, y se conviertan nuestras miradas en los océanos de la indiferencia.



La indiferencia nos ha ganado el terreno respecto al amor fraterno. Éste último parece encapsulado, guardado en nuestros almacenes vitales, como si fueran latas de conservas guardadas para tiempos de emergencias. El amor fraterno no puede ser ocasional. No es una actitud puntual, ha de ser un compromiso constante que haga latir el corazón creyente, porque seguimos llevando a Cristo en nuestra mente, y él configura nuestro actuar. No podemos tan sólo esperar a tiempos mejores y propicios para la fe.



La fama de Jesús se había extendido

Estamos ante un pasaje evangélico en los que la gente se pregunta por la identidad de Jesús: ’Es un profeta como los antiguos’, ’es Elías’, y la escena se centra en Herodes, que siente curiosidad por Jesús, y del que afirma que es Juan Bautista, a quien él había mandado decapitar, y que ha resucitado. El pasaje de Marcos a continuación narra la historia de la muerte de Juan Bautista.



Quiero centrarme en la parte en que el rey Herodes hace una promesa a la hija de Herodías, seducido por su baile: ’Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino’. Nos podemos fijar en los personajes. Por un lado, está un rey embriagado, sin capacidad de discernir, incapacitado para pensar sobre decisiones fundamentales de la vida, sobre todo cuando está en juego la vida de un profeta. Por otro lado, está la hija, que pide la orientación de su madre Herodías, y que se deja manipular por la ira y venganza de su madre. Por último, está Herodías, que se muestra implacable porque ve la oportunidad de vengarse del profeta. El texto dice que aborrecía a Juan el Bautista y quería quitarlo de en medio.



Embriaguez, incapacidad, desorientación, manipulación y venganza dieron por aniquilada la vida de un profeta. No siempre es la verdad profética lo que genera vida. No siempre es la estabilidad, el bienestar o el poder lo que garantiza los derechos y la justicia. En ocasiones median otros intereses políticos, personales, culturales o religiosos que ciegan nuestra vida. ¿Cuál es la verdad profética que lanzaremos a los hombres de hoy cuando son estas actitudes las que se fomentan en nuestra cultura? ¿Cuál es la esperanza frente a la aniquilación? ¿Cuál nuestra sed de justicia frente al abuso de poder? ¿Cuál es la verdad que pronunciamos frente a la manipulación? ¿A quién dirigirnos que no nos encamine a la venganza de sus intereses? ¿Cuál es la historia de las personas que aborreces? ¿Cuál fue la verdad que cuestionó tu vida?



Cristo es nuestro horizonte y la respuesta a todas las preguntas. Su fama puede extenderse en nuestra vida. Su identidad responde al amor, a la verdad, a la justicia, a la fraternidad, a la lealtad para con el Padre, a una historia de fidelidad a Dios y a los hombres. Una historia de sacrificio, una historia de perdón.



A veces la verdad no es bien acogida. Una llamada al cambio y a la conversión no siempre tiene una respuesta positiva de las personas. Siempre puede haber resistencias tanto al cambio como al amor que se nos brinda. Cuando no respondemos a la llamada de la fe y no consideramos la verdad de nuestra vida, puede ser motivo para desatar actitudes que van de la erosión de la misma vida a la nulidad de la estabilidad.



Fray Alexis González de León O.P.

Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)