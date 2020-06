’ La gente disfrutaba escuchándolo ’

La Palabra de Dios



Viernes 5 de junio 2020



Memoria de San Bonifacio, obispo y mártir



Primera lectura

2 Tim 3, 10-17

Querido hermano: Tú has seguido de cerca mis enseñanzas y mi modo de vivir, mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor fraterno, mi constancia, mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¡Qué duras persecuciones tuve que sufrir! Pero de todas me libró el Señor.



Todos los que quieran vivir como buenos cristianos, también serán perseguidos. Por su parte, los malos y perversos irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos.



Tú, en cambio, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación.



Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 118, 157. 160. 161. 165. 166. 168

R. (165a) Quienes amas tus leyes, de inmensa paz disfrutan.

Muchos son mis contrarios y mis perseguidores,

pero yo no me aparto, Señor, de tus preceptos.

Verdad es el compendio de todas tus palabras,

y son eternas todas tus justas decisiones. R.

Aunque los poderosos sin razón me persiguen,

sólo tus palabras hacen temblar mi corazón.

Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan;

para ellos no hay tropiezos. R.

Espero que me salves,

pues he puesto en práctica, Señor, tus mandamientos.

Observo tus mandatos, obedezco tus órdenes;

tú conoces mi vida. R.

R. Quienes amas tus leyes, de inmensa paz disfrutan.





Aclamación antes del Evangelio

Jn 14, 23

R. Aleluya, aleluya.

El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará

y haremos en él nuestra morada, dice el Señor.

R. Aleluya.





Evangelio

Mc 12, 35-37

Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ’¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama ‘Señor’, ¿cómo puede ser hijo suyo?’



La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado.



Palabra del Señor

Gloria a ti Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado

En este pasaje, San Pablo se dirige a su discípulo Timoteo comenzando con un elogio. Elogia la conducta de Timoteo porque siguió todo lo que le enseñó y conoce toda la conducta de Pablo, incluyendo sus persecuciones.



Le recuerda, como a él le ha ocurrido, que todo ’el que se proponga vivir como buen cristiano será perseguido’. El evangelio será siempre ’un signo de contradicción’. Algunos, en cualquier época, lo aceptarán con emoción y profunda alegría y otros, en cambio, lo rechazarán de diversas maneras, desde la persecución al evangelizador o desde la intensa indiferencia y menosprecio. La recomendación de Pablo a Timoteo, y a todos nosotros, es la de permanecer en ’lo que has aprendido y se te ha confiado’. Este debe ser siempre nuestro punto fuerte, permanecer en el seguimiento de Jesús, permanecer en vivir el evangelio que él nos enseñó. Es el camino ’que conduce a la salvación’, a encontrar el sentido y la alegría de vivir. Para esto nada mejor que leer cada día y adentrase en la Escritura donde ni más ni menos nos habla el mismo Dios. Es palabra ’inspirada por Dios’ para ’enseñar, reprender, corregir, educar en la virtud’.



La gente disfrutaba escuchándolo

En la línea de lo que acabamos de decir al comentar la primera lectura de hoy, Jesús en su tiempo fue aceptado por unos y rechazado por otros. Según nos relatan los evangelios, los escribas, fariseos, herodianos, saduceos, letrados… no solamente no le hacían caso, sino que buscaban desprestigiarle para que no le siguiese nadie. Para ello, le hacían preguntas capciosas para que en sus posibles respuestas quedase mal ante los que le escuchaban con atención. Pero nunca lo consiguieron. Al contrario, Jesús con sus respuestas quedaba mejor que ellos y su fama crecía delante de sus oyentes. ’La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo’.



Como seguidores de Jesús, los que vivimos en el siglo XXI, podemos dirigirnos a él y preguntarle aquello que no veamos claro, pero siempre con buena intención y el deseo de que nos regale su luz, ilumine más nuestra vida, porque para nosotros es el Hijo de Dios, el que nos ama hasta el extremo y el que desea disipar nuestras tinieblas. Y hemos de pedirle también las fuerzas suficientes para hacerle siempre caso: ’Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan’.

Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)