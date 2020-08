’ La gente lo tenía por profeta ’

La Palabra de Dios



Sábado 1 de agosto 2020



Memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia





Primera lectura

Jer 26, 11-16. 24

En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo: ’Ese hombre, Jeremías, merece la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes mismos lo han oído’.



Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo: ’El Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras, escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes: hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente. Pero sépanlo bien: si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente, porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas’.



Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: ’Este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor, nuestro Dios’.



Entonces Ajicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías, para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 68, 15-16. 30-31. 33-34

R. (cf. 14) Defiéndeme y ayúdame, Dios mío.

Sácame de este cieno,

no vaya a ser que no me hunda;

ponme a salvo, Señor, de los que me odian

y de estas aguas tan profundas. R.

R. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío.

No dejes que me arrastre la corriente

y que me trague el remolino;

no dejes que se cierre sobre mí

la boca del abismo. R.

R. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío.

Mírame enfermo y afligido;

defiéndeme y ayúdame, Dios mío.

En mi cantar exaltaré tu nombre,

Proclamaré tu gloria, agradecido. R.

R. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío.

Se alegrarán al verlo los que sufren;

quienes buscan a Dios tendrán más ánimo,

porque el Señor jamás desoye al pobre,

no olvida al que se encuentra encadenado. R.

R. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío.





Aclamación antes del Evangelio

Mt 5, 10

R. Aleluya, aleluya.

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,

porque de ellos es el Reino de los cielos, dice el Señor.

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 14, 1-12

En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: ’Es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas’.



Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta.



Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: ’Dame, sobre esta bandeja, la cabeza de Juan el Bautista’.



El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran; y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron, pues, la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre.



Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y luego fueron a avisarle a Jesús.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Me ha enviado el Señor a predicar la palabra

Vemos en este relato el trato que da el pueblo de Israel a sus profetas, prólogo de lo que harán con el mayor de los enviados, el Hijo de Dios.



Pero aun sabiendo Jeremías que la empresa que le manda el Señor no será grata para los habitantes de Judá, él no puede dejar de cumplir su mandato.



En esta lectura vemos dos actitudes a destacar: los que no reconocen la autoridad de Jeremías, y los que sí. ¿De cuáles somos nosotros? ¿Vemos en los demás la mano de Dios? ¿Reconocemos y aceptamos cuando alguien nos habla en nombre del Señor?



Por otra parte, vemos la fuerza con la que Jeremías habla al pueblo, no puede por menos que cumplir con lo que le ha sido encomendado, y acepta las consecuencias. Esto también nos lleva a preguntarnos si somos capaces de cumplir con lo que el Señor nos pide, si, aun sabiendo las consecuencias que para nuestra vida puede tener, aceptamos ser instrumento de Dios.



Ahora que estamos en un período de relax y de familia, busquemos unos minutos para reflexionar y preguntarle a Dios… ¿qué quieres de mí en el ahora de mi vida?



Juan el Bautista precede a Jesús y anticipa su final

En esta lectura que la Iglesia nos proclama en medio del tiempo ordinario, al igual que hemos podido ver en la lectura anterior, la Iglesia proclama la suerte que corren los que aceptan ser ’voceros del Señor’.



Juan el Bautista, el que precede a Jesús y allana su camino, el que lo reconoce y lo muestra a la humanidad, muere por el egoísmo y la cobardía de los hombres. También en su muerte precede a Jesús, y anticipa lo que será su final.



Los seres humanos contamos con muchos valores, muchas actitudes positivas que pueden hacernos ser personas integras, coherentes, responsables… Pero también con actitudes que pueden destrozarnos como personas y hacer mucho daño a los demás.



Vemos cómo Herodes, a pesar de sus convicciones, tiene que ir en contra de ellas por su egoísmo y falta de justicia.



Un reto el que hoy se nos presenta… ¿Cuántas veces nuestros egoísmos nos hacen actuar como a Herodes, cambiando de opinión para quedar bien, para caer bien a los demás?



Criticar, despreciar, murmurar en contra de alguien es condenar, matar metafóricamente a esa persona; desvelar algún secreto confiado, es destruirla, destrozarla. ¡Qué fácil es la murmuración! ¡Qué destructiva es la crítica!



Reconocer y aceptar a los profetas de hoy, los profetas del siglo XXI, es difícil, nos lleva muchas veces a desear ser como ellos, y caemos en el descredito para ser nosotros ensalzados. Lamentablemente esto es muy fácil encontrarlo en las familias, en las comunidades, en los grupos de fe.



Ojalá podamos ver en los demás la mano de Dios, aceptarla y dar gracias por los dones que cada uno tenemos, así nuestras vidas serán mucho más ricas y nos fortaleceremos todos con los dones. Seremos la Iglesia que Jesucristo quiso.





Dña. Rosa María García O.P. y D. José Llópez O.P.

Fraternidad Laical de Santo Domingo de Torrent, Valencia.