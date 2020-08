’ Levantaos, no temáis ’

Fiesta de la Transfiguración del Señor





La Palabra de Dios



Primera lectura

Dn 7, 9-10. 13-14

Yo, Daniel, tuve una visión nocturna:

Vi que colocaban unos tronos

y un anciano se sentó.

Su vestido era blanco como la nieve,

y sus cabellos, blancos como lana.

Su trono, llamas de fuego,

con ruedas encendidas.

Un río de fuego brotaba delante de él.

Miles y miles lo servían,

millones y millones estaban a sus órdenes.

Comenzó el juicio y se abrieron los libros.



Yo seguí contemplando en mi visión nocturna

y vi a alguien semejante a un hijo de hombre,

que venía entre las nubes del cielo.

Avanzó hacia el anciano de muchos siglos

y fue introducido a su presencia.

Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino.

Y todos los pueblos y naciones

de todas las lenguas lo servían.

Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno,

y su reino jamás será destruido.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor







Salmo Responsorial

Salmo 96, 1-2. 5-6. 9

R. (1a y 9a) Reina el Señor, alégrese la tierra.

Reina el Señor, alégrese la tierra;

cante de regocijo el mundo entero.

Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor

que se asienta en la justicia y el derecho.

R. Reina el Señor, alégrese la tierra.

Los montes se derriten como cera

ante el Señor de toda la tierra.

Los cielos pregonan su justicia,

su inmensa gloria ven todos los pueblos.

R. Reina el Señor, alégrese la tierra.

Tú, Señor, altísimo,

estás muy por encima de la tierra

y mucho más en alto que los dioses.

R. Reina el Señor, alégrese la tierra.



Segunda lectura

2 Pedro 1, 16-19

Hermanos: Cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo: ’Éste es mi Hijo amado, en quien yo me complazco’. Y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el monte santo.



Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Aclamación antes del Evangelio

Mt 17, 5

R. Aleluya, aleluya.

Éste es mi Hijo muy amado, dice el Señor,

en quien tengo puestas todas mis complacencias; escúchenlo.

R. Aleluya.



Evangelio

Mt 17, 1-9

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia: su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús.



Entonces Pedro le dijo a Jesús: ’Señor, ¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías’.



Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: ’Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias; escúchenlo’. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: ’Levántense y no teman’. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús.



Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: ’No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Tiempo de cambio

Buenos propósitos, promesas hechas, ideales escritos… Hace casi 5 meses comenzábamos un camino que no estaba previsto, un camino que, por una vez, hacíamos en todo el planeta a la vez, se cerraban puertas de las casas, de los trabajos, se cerraban fronteras, no para migrantes, para toda persona que quisiera moverse, se paraban fábricas, empresas, colegios… el reloj casi dejó de moverse, pero no, el tiempo es lo único que no dejó de avanzar y estamos en una montaña rusa en la que es difícil mantenerse en una posición.



Todo esto ¿para qué? Cuando comenzó a llegar lo que bautizaron como nueva normalidad empezó a desinflarse el estar atentos, alerta, dejamos a un lado los propósitos de cambio, las promesas hechas, los ideales los habíamos escrito en la arena y fueron borrados por la primera ola.



Las vestiduras blancas de las que habla el profeta Daniel y que se relacionan con la purificación, con el cambio, con la transformación es el vestido interior que hemos de ponernos, no ha acabado este tiempo de tránsito pero hemos de darnos cuenta de lo que ha de cambiar cuando salgamos de él.



¿Te has parado a pensar lo que necesitas transformar de ti, del mundo que te rodea? ¿Los propósitos los vas a dejar pasar o los vas a poner por obra? ¿Has escuchado a Dios en este tiempo y eres capaz de descubrir qué te pide?



Salir de nuestra zona de confort

Hemos escuchado, leído, visto… nos han contado, hemos vivido y parece que mucho ha pasado como una película en la pantalla de nuestro televisor, uno de alta definición, grande, con buen sonido nuestros sentimientos se han quedado estancados en lo que hemos percibido pero no han dado pasos para ver dónde queremos llegar después de todo esto.



Tras la transfiguración de Jesús los discípulos le plantean a Jesús quedarse donde están, porque se sienten seguros, porque, a pesar del susto, se sienten protegidos.



Tras lo vivido damos por hecho que es bueno quedarnos donde estamos, creemos que lo fácil y lo mejor es volver a nuestra normalidad y no entendemos que todo ha cambiado, que de ahora en adelante la vida no va a ser igual, que no podemos vivir asustados pero tampoco tan confiados que preferimos volver a nuestra monotonía, a nuestra rutina y no buscamos qué hacer después de lo vivido, seguimos mirando la pantalla del televisor para intentar descubrir qué es lo que nos dicen ahora que debemos hacer, o protestar por ello sin poner nada de nuestra parte para que mejore la situación.



¿Qué pasos queremos dar? ¿Qué vamos a hacer para que la vida no pase por delante de nosotros sino que seamos los protagonistas de nuestra historia dando lo mejor que somos y tenemos?



Hna. Macu Becerra O.P.

Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia