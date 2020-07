’ Lo hemos dejado todo y te hemos seguido ’

La Palabra de Dios



Sábado 11 de julio 2020



Memoria de San Benito, abad

Primera lectura

Is 6, 1-8

El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor, sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno: con un par se cubrían el rostro; con otro, se cubrían los pies, y con el otro, volaban. Y se gritaban el uno al otro:



’Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos;

su gloria llena toda la tierra’.



Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé:



’¡Ay de mí!, estoy perdido,

porque soy un hombre de labios impuros,

que habito en medio de un pueblo de labios impuros,

porque he visto con mis ojos al rey y Señor de los ejércitos’.



Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome:



’Mira: Esto ha tocado tus labios.

Tu iniquidad ha sido quitada

y tus pecados están perdonados’.



Escuché entonces la voz del Señor que decía: ’¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía?’ Yo le respondí: ’Aquí estoy, Señor, envíame’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 92, 1ab. 1c-2. 5

R. (1a) Señor, tú eres nuestro rey.

Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes.

Estás revestido de poder y majestad. R.

R. Señor, tú eres nuestro rey.

Tú mantienes el orbe y no vacila.

Eres eterno, y para siempre está firme ti trono. R.

R. Señor, tú eres nuestro rey.

Muy dignas de confianza son tus leyes

y desde hoy y para siempre, Señor,

la santidad adorna tu templo. R.

R. Señor, tú eres nuestro rey.





Aclamación antes del Evangelio

1 Pedro 4, 14

R. Aleluya, aleluya.

Dichosos ustedes, si los injurian por ser cristianos;

porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes.

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 10, 24-33

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: ’El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¡qué no dirán de sus servidores!



No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse; no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas.



No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo.



¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo.



A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos; pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Nuestras vidas están en las manos del Señor

La festividad de hoy de S. Benito, patrón de Europa, es un buen momento para reflexionar sobre nuestras vidas. Su ejemplo y testimonios, principalmente la Regla escrita para sus monjes y para una gran parte de órdenes religiosas inspiradas en ella, es también una guía segura para nuestra espiritualidad. Reza y trabaja, ponte en manos de Dios y construye su ciudad en la tierra, para hacerte una morada también en el cielo. Y las lecturas del día nos iluminan sobre cómo ajustarnos en esta tarea religiosa. En Proverbios nos inculcan la escucha y obediencia a Dios, porque Dios es la inteligencia y la prudencia. ¡Búscale, invócale, acéptale , y alcanzarás el conocimiento de Dios. ¡Una sabiduría que nos obliga a ser personas rectas, intachables, prudentes, sensatas. Personas positivas y ejemplares que ponen la justicia y el derecho como paradigma de todas sus obras. Estar en conexión con Dios es moverse en el consenso, en la generosidad, en el empuje para construir una sociedad justa y solidaria. Pedimos al señor sabiduría para saber comportarnos siempre como verdaderos mensajeros de su salvación en la construcción de un mundo justo.



Nada debe interferir el seguimiento a Jesús

En este fragmento del evangelio de Mateo se nos propone el seguimiento de Jesús con total radicalidad. Convertirse al Señor es priorizar el seguimiento por encima de la ley y de las obras, por encima de la familia y las riquezas, por encima de cualquier esperanza de premio. Pedro todavía no ha entendido bien la figura de Jesús. ¿Qué nos va a tocar?, le pregunta, con admiración por Jesús, pero también con una expectativa lucrativa. Y la respuesta que recibe es inquietante: una promesa de eternidad. ’Aquel que deja casa, hermanos, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna’. Nada terreno, Jesús les invita a abandonarse en su seguimiento. No necesitan nada, ningún arraigo ni apego, porque Jesús es la heredad, el cumplimiento, la vida. Jesús los llama para que sean sus compañeros, sus amigos. Quiere que colaboren en la predicación del Reino de Dios, y por eso les da poder para curar enfermos, expulsar demonios, vivir la fuerza del Reino de Dios. Jesús les hace pescadores de hombres. Y como Él, también ellos sufrirán persecución y habrán de cargar con su cruz. Seguir a Jesús es compartir la comunión del destino de Jesús, un camino de fe y de salvación que se cumplirá en la vida futura con el Cristo glorioso. Este es también el reto que nos toca vivir a nosotros en estos nuevos tiempos. Llevar el mensaje de salvación a nuestra sociedad mediante un estilo de vida impregnado del estilo de Jesús. Desde la intimidad del encuentro y escucha de sus palabras y acciones, recoger la apuesta que significó la resurrección del Señor y la entrada en una nueva creación. Jesús no sólo nos abre a una vida plenamente humana con valores de justicia, solidaridad, compasión, perdón y compromiso por un mundo mejor, sino que ilumina nuestro mundo con una dimensión trascendente, abierta al Padre creador y al Espíritu que nos permite llamar a Dios Padre. Nos hace entrar en la dimensión de eternidad al participarnos la vida y misterio del mismo Dios. Nos da su espíritu para que seamos fermento de vida y esperanza en la construcción de una nueva sociedad descargada de pecado e injusticia. Como creyentes y discípulos del Jesús presente, que no nos deja huérfanos, nuestro compromiso debe alentar la esperanza, abanderar la lucha por la justicia y el bienestar para todas las personas, y despertar la conciencia por la creación de un mundo más justo, equitativo y solidario. Esta es la tarea que hoy se hace igual de urgente testimoniar y hacer presente en nuestras sociedades menos religiosas.



¿Procuramos abrirnos a Jesús en la oración para darnos al prójimo en respuesta de esperanza y compasión?

D. Oscar Salazar, O.P.

Fraternidad de Laicos Dominicos de San Martín de Porres (Madrid)