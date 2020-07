’ Lo sembrado en tierra buena… ’

La Palabra de Dios



Viernes 24 de julio 2020



Primera lectura

Jer 3, 14-17

’Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor: Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia y los traeré a Sión; les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia.



Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra.



En aquel tiempo, llamarán a Jerusalén ‘el trono del Señor’, acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado’.

Palabra del Señor

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Jeremías 31, 10. 11-12ab. 13

R. (cf. 10d) El Señor es nuestro pastor.

Escuchen, pueblos, la palabra del Señor,

y anúncienla aun es las islas más remotas:

’El que dispersó a Israel lo reunirá

y lo cuidará como el pastor a su rebaño’. R.

R. El Señor es nuestro pastor.

Porque el Señor redimió a Jacob

y lo rescató de las manos del poderoso.

Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión

Y correrán hacia los bienes del Señor. R.

R. El Señor es nuestro pastor.

Entonces se alegrarán las jóvenes, danzando;

se sentirán felices jóvenes y viejos,

porque yo convertiré su tristeza en alegría,

y los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. R.

R. El Señor es nuestro pastor.





Aclamación antes del Evangelio

Cfr Lc 8, 15

R. Aleluya, aleluya.

Dichosos los que cumplen la palabra del Señor

con un corazón bueno y sincero,

y perseveran hasta dar fruto.

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 13, 18-23

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del Reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino.



Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría; pero, como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe.



Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas, la sofocan y queda sin fruto.



En cambio, lo sembrado en tierra buena, representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto; unos, el ciento por uno; otros, el sesenta; y otros, el treinta’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Os daré pastores conforme a mi corazón

Después de la alianza sellada por Yahvé con su pueblo: ’yos seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo’, muchos del pueblo de Dios no permanecieron fieles a esta alianza y se fueron detrás de otros dioses. El Señor, a través de este oráculo de Jeremías, pide a los ’hijos apóstatas’ que se conviertan, que vuelvan a él. Les anuncia que les mandará ’pastores conforme a mi corazón’ para que les guíen por los verdaderos caminos. El Señor cumplió su palabra y, después del destierro de Babilonia, les mandó excelentes pastores como Zorobabel, Esdras, Nehemías que guiaron a su pueblo.



Sabemos que esto era el preludio antes de que nuestro Dios Yahvé mandase a toda la humanidad al Buen Pastor, a su Hijo Jesús, para que apacentase su rebaño y le condujese por el camino que lleva a la viva y vida en abundancia.



Lo sembrado en tierra buena…

La verdad es que da reparo comentar la parábola del sembrador cuando el mismo Jesús nos la explica. Lo único que podemos hacer es confirmar la explicación de Jesús sobre la suerte que corre su Palabra, su buena notica, que cae al borde del camino, en terreno pedregoso, entre zarzas y en buena tierra…



Lo que sí nos corresponde a nosotros es pedirle que no dejemos que las diversas situaciones en las que nos vemos envueltos impidan que su Palabra penetre en nuestro corazón y dé fruto abundante. Pedirle que nos regale la luz y la fuerza suficientes para hacerle caso… que es lo la mejor manera, la única manera, para conseguir la alegría de vivir que tanto anhelamos y deseamos.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)