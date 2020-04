’ Los amó hasta el extremo ’

Jueves de la semana santa

9 de abril 2020



Misa del Santo Crisma

Primera lectura

Is 61, 1-3. 6. 8-9

El espíritu del Señor está sobre mí,

porque me ha ungido

y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres,

a curar a los de corazón quebrantado,

a proclamar el perdón a los cautivos,

la libertad a los prisioneros,

y a pregonar el año de gracia del Señor,

el día de la venganza de nuestro Dios.



El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos,

los afligidos de Sión,

a cambiar su ceniza en diadema,

sus lágrimas en aceite perfumado de alegría

y su abatimiento, en cánticos.

Ustedes serán llamados ’sacerdotes del Señor’;

’ministros de nuestro Dios’ se les llamará.



Esto dice el Señor:

’Yo les daré su recompensa fielmente

y haré con ellos un pacto perpetuo.

Su estirpe será célebre entre las naciones,

y sus vástagos, entre los pueblos.

Cuantos los vean reconocerán

que son la estirpe que bendijo el Señor’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor





Salmo Responsorial

Salmo 88, 21-22. 25 y 27

R. (cf 2a) Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.

’He encontrado a David, mi servidor,

y con mi aceite santo lo he ungido.

Lo sostendrá mi mano

y le dará mi brazo fortaleza. R.

R. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.

Contará con mi amor y mi lealtad

y su poder aumentará en mi nombre.

El me podrá: ‘Tú eres mi padre,

el Dios que me protege y que me salva’’. R.

R. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.





Segunda lectura

Apoc 1, 5-8

Hermanos míos: Gracia y paz a ustedes, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra; aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.



Miren: él viene entre las nubes, y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa.



’Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir; el todopoderoso’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor





Aclamación antes del Evangelio

Is 61, 1 (cit. en Lc 4, 18)

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

El Espíritu del Señor está sobre mí.

Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres.

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.





Evangelio

Lc 4, 16-21

En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.



Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: ’Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



’ Los amó hasta el extremo ’

Introducción

La vida de Jesús en tres días. Esto es el triduo pascual: la vida de Jesús, sus palabras, sus signos, su enseñanza, su consuelo, su esperanza, su oración… condensados en una misma celebración con tres partes.



Son muchos los elementos que se hacen presentes en cada uno de los días, en cada una de las celebraciones. Hoy, Jueves Santo, recordamos la institución de la eucaristía, el mandato del amor fraterno y la institución del ministerio sacerdotal. Pero no debemos perder la perspectiva de la entrega en la cruz, la muerte de Cristo y el triunfo de la vida en su resurrección que celebramos los otros días, y completan el sentido del día de hoy.



El Jueves Santo sabe a testamento. Nos trae gestos y palabras de Jesús que llevan a lo esencial, a una invitación a hacer memoria de lo vivido, pero, sobre todo, a vivir cada día haciendo memoria, realizando cada cristiano la entrega que Jesús hizo por nosotros.

Fr. Óscar Jesús Fernández Navarro O.P.

Convento de Santo Tomás (Sevilla)



Comentario al Evangelio



Rosa Ruiz, Misionera Claretiana

Queridos amigos y amigas:



’¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?’. Hoy es Jueves Santo para todos los creyentes. Este año no celebraremos en la Iglesia (la física y la humana) los Oficios del Triduo. Es una oportunidad para celebrarlo desde dentro, unidos con los creyentes de todo el mundo (no solo con ’mis’ conocidos), yendo al corazón de cada día, acompañando la Pascua de Jesús y la nuestra propia. La respuesta del salmo 115 puede ser una bonita banda sonora de fondo para nuestro día: agradecer tanto bien recibido de Dios a lo largo de mi vida.



En Jueves Santo celebramos una reunión de amigos. Un brindis por la Vida, por un estilo concreto de vivir. Una confirmación vocacional.



Confirmación vocacional como proyecto de vida que todos, en algún momento, tenemos que elegir si seguir adelante o abandonar. Jesús elige continuar con la misión y vocación que cree haber recibido del Padre. No solo en la Cena celebrando la Pascua ni proponiendo su testamento final. Sobre todo en Getsemaní, a las afueras de Jerusalén, desde donde podría haber huido discretamente. Eligió permanecer. Permanecer. Permanecer. Y cada discípulo también hace esta noche una elección vocacional: ¿permanecer?, ¿abandonar?, ¿esconderse?, ¿avergonzarse? La buena noticia es que casi nada tiene una última palabra; todos pudieron reelegir su vocación de nuevo tras la Resurrección (excepto Judas). ¿Cómo podré agradecer tanto bien?



Un brindis por un modo concreto de vivir: repartiendo la vida con los demás (como Pan y Vino) y lavando los pies al mundo. Vivir desde el amor, desde la fraternidad, desde el servicio… Cada uno llamémoslo como más nos guste. Jesús brinda por ello: ¡haced esto en memoria mia!, ¡así merece la pena vivir y morir! ¡No tengáis miedo a servir, a ’re-bajaros’ para ayudar a los demás! Y esto no como un momento puntual de voluntariado o un donativo habitual. ¡Es un modo de vivir, una actitud vital! ¿Cómo podré agradecer tanto bien?



Y una reunión de amigos: si me lo permitís, me gusta pensar en la Ultima Cena como la Primera Iglesia. Una reunión de amigos en torno a Jesús. Hombres y mujeres (sí, hombres y mujeres… el modo de contarlo y pintarlo fue posterior, recuerda). Cada uno como es, cada uno eligiendo cómo situarse. Todos iguales. El único que convoca es Jesús. Los demás somos sus amigos y es bastante. De esa amistad profunda nacerá un Anuncio que recorrerá el mundo entero. ¿Cómo podré agradecer tanto bien?



Vuestra hermana en la fe,

Rosa Ruiz, Misionera Claretiana