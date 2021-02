’ Los fue enviando de dos en dos ’

La Palabra de Dios



Jueves 04 febrero, 2021





Primera Lectura

Heb 12, 18-19. 21-24

Hermanos: Cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí: ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca.



En efecto, tan terrible era aquel espectáculo, que el mismo Moisés exclamó: ¡Estoy aterrorizado y tiemblo! Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza, cuya sangre derramada es más elocuente que la de Abel.

Palabra de Dios

Te Alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11

R. (cf 10) Recordamos, Señor, tu gran amor.

Grande es el Señor y muy digno de alabanza

en la ciudad de nuestro Dios.

Su monte santo, altura hermosa,

es la alegría de toda la tierra. R.

R. Recordamos, Señor, tu gran amor.

El monte Sión, en el extremo norte,

es la ciudad del rey supremo.

Entre sus baluartes ha surgido Dios

como una fortaleza inexpugnable. R.

R. Recordamos, Señor, tu gran amor.

Lo que habíamos oído, lo hemos visto

en la ciudad del Dios de los ejércitos,

en la ciudad de nuestro Dios:

fundado para siempre por Dios mismo. R.

R. Recordamos, Señor, tu gran amor.

Recordamos, Señor, tu gran amor

en medio de tu templo.

Tu renombre, Señor, y tu alabanza

llenan el mundo entero. R.

R. Recordamos, Señor, tu gran amor.



Aclamación antes del Evangelio

Mc 1, 15

R. Aleluya, aleluya.

El Reino de Dios ya está cerca, dice el Señor.

arrepiéntanse y crean en el Evangelio.

R. Aleluya.



Evangelio

Mc 6, 7-13

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica.



Y les dijo: ’Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos’.



Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Jesús es el Mediador de la nueva alianza

El autor de esta Carta a los Hebreos contrapone lo sucedido en la antigua alianza sellada por Dios con el pueblo judío y lo sucedido en la nueva alianza sellada por Cristo con toda la humanidad.



El antiguo pueblo de Dios, vivía su relación con Dios con signos temerosos: ’fuego encendido, densos nubarrones, tormentas, sonidos de la trompeta’… tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó: ’Estoy temblando de miedo’.



Muy distinta es la alianza que hizo Jesús con toda la humanidad y vivida de muy distinta manera. Cristo con su sangre, ’una sangre que habla mejor que la de Abel’, con su amor, nos regaló el reinado de Dios. Jesús es ’el Mediador de la nueva alianza’. Se formó la comunidad de los que aceptan y nombran a Dios como el Señor y Rey de sus vida… ya en esta vida terrena, y cuya culminación y plenitud se dará al final de los tiempos, en el cielo, cuando Dios y solo Dios sea el Rey de los que le han aceptado y para toda una eternidad, regalándoles la felicidad plena que todos anhelamos.



Los fue enviando de dos en dos

Después de un tiempo de convivencia con Jesús, donde les fue instruyendo en su mensaje, envía a los doce a predicar su buena noticia. Los envía de dos en dos ’dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos’, es decir, sobre todo lo que hace daño al ser humano. El evangelio de Jesús va en contra de todo lo que no deja al hombre ser hombre y le ofrece lo que le conduce al sentido, a la alegría de vivir.



Nos sorprende el poco ’equipaje’ que Jesús pide a sus apóstoles a la hora de ir de pueblo en pueblo a predicar su buena noticia: Un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, sandalias, una túnica. Como queriendo darles a entender que lo importante es el mensaje que tienen que predicar.



A nosotros, cristianos de 2021, también Jesús nos sigue enviando a predicar su buena noticia. ’Id por todo el mundo y predicad el evangelio’. Nunca hemos de olvidar que es Jesús el que nos envía y nunca hemos de olvidar que a quien tenemos que predicar es a Jesús y su evangelio. Lo sabemos y experimentamos con dolor. Muchos contemporáneos nuestros no quieren saber nada de Jesús. La descristianización es patente. Pero queremos seguir haciendo caso a Jesús y predicar su buena noticia. Tendremos que ver los modos, las maneras, los medios… que hemos de emplear a la hora de evangelizar. Pero no podemos olvidarnos nunca que lo importante es el mensaje y el que está detrás del mensaje que es Jesús de Nazaret, el que es luz y salvación para todo hombre.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)