’ Los hijos de este mundo… los hijos de la luz ’

La Palabra de Dios



Viernes 06 noviembre, 2020



Primera lectura

Flp 3, 17–4, 1

Hermanos: Sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su dios es el vientre, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y sólo piensan en cosas de la tierra.



Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro salvador, Jesucristo. El transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas.



Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño: ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Del Salmo 121

R. (cf. 1) Vayamos con alegría al encuentro del Señor.

¡Qué alegría sentí, cuando me dijeron:

’Vayamos a la casa del Señor’!

Y hoy estamos aquí, Jerusalén,

jubilosos, delante de tus puertas. R.

R. Vayamos con alegría al encuentro del Señor.

A ti, Jerusalén, suben las tribus,

las tribus del Señor,

según lo que a Israel se le ha ordenado,

para alabar el nombre del Señor. R.

R. Vayamos con alegría al encuentro del Señor.



Aclamación antes del Evangelio

1 Jn 2, 5

R. Aleluya, aleluya.

En aquel que cumple la palabra de Cristo,

el amor de Dios ha llegado a su plenitud.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 16, 1-8

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ‘¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador’. Entonces el administrador se puso a pensar: ‘¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa, cuando me despidan’.



Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ‘¿Cuánto le debes a mi amo?’ El hombre respondió: ‘Cien barriles de aceite’. El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta’. Luego preguntó al siguiente: ‘Y tú, ¿cuánto debes?’ Este respondió: ‘Cien sacos de trigo’. El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo y haz otro por ochenta’.



El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Somos ciudadanos del cielo

La verdad es que la primera frase de san Pablo choca un poco por una posible falta de humildad, porque se propone a los cristianos de Filipos, y a todos nosotros, como ejemplo a seguir. Pero sabemos que san Pablo es consciente que todo lo que hace bien no depende solo y principalmente de él. Es el Señor el que guía sus pasos, y él reconoce que todo lo bueno que hace no es debido a sus fuerzas, sino principalmente ’a la gracia de Dios que habita en mí’. ’Todo lo puedo en aquel que me conforta’. Ese es su secreto: apoyar toda su vida en Jesús, dejar que Jesús obre en él.



Se da cuenta de que hay personas que se muestran como enemigos de Cristo y de su cruz. San Pablo es amigo de Cristo y de su cruz, de su vida, muerte y resurrección. Por eso, tiene conciencia de que aunque vive en esta tierra ’somos ciudadanos del cielo’, donde Jesús nos espera para regalarnos la vida de total felicidad y para toda una eternidad.



Los hijos de este mundo… los hijos de la luz

Es posible que la primera vez que leímos esta parábola de Jesús nos chocó un tanto, porque da la impresión de que alaba la injusticia del administrador. Pero no es así. Lo que alaba es su astucia, su sagacidad para salir del trace en que se había metido. Jesús, que tenía los ojos bien abiertos, ya se daba cuenta de que en su tiempo ’los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz’. Y animaba a ’los hijos de la luz’, y nos anima también a nosotros sus seguidores del siglo XXI, no a que seamos injustos, sino astutos y sagaces a la hora de vivir nuestro cristianismo, a la hora de predicar su evangelio, su buena noticia. Nos pide que empleemos todas nuestras fuerzas, todos nuestros resortes, todos nuestros talentos, todos los dones que él nos ha dado para vivir como cristianos con todo lo que eso significa. ’Somos hijos de la luz’, extendámosla ante un mundo muchas veces en tinieblas.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)