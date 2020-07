’ Maestro, queremos ver un milagro tuyo ’

La Palabra de Dios



Lunes 20 de julio 2020



Primera lectura

Miq 6, 1-4. 6-8

Escuchen lo que dice el Señor:

’Levántate; llama a juicio a los montes,

que las colinas escuchen tu voz.

Escuchen, montes, el juicio del Señor,

pongan atención, cimientos de la tierra:

el Señor entabla juicio contra su pueblo,

presenta sus quejas contra Israel.



Pueblo mío, ¿qué mal te he causado

o en qué cosa te he ofendido? Respóndeme.

Con la ayuda de Moisés, Aarón y María,

yo te saqué de Egipto y te libré de la esclavitud’’.



¿Qué cosa digna le ofreceré al Señor,

postrado ante el Dios del cielo?

¿Le ofreceré en holocausto becerros de un año?

¿Aceptará el Señor un millar de carneros

o diez mil ríos de aceite?

¿En expiación por mis culpas le ofreceré a mi primogénito,

al fruto de mis entrañas, por mi pecado?



Hombre, ya te he explicado lo que es bueno,

lo que el Señor desea de ti:

que practiques la justicia y ames la lealtad

y que seas humilde con tu Dios.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 49, 5-6. 8-9. 16bc-17. 21 y 23

R. (23b) Dios salva al que cumple su voluntad.

Congreguen ante mí a los que sellaron

sobre el altar mi alianza.

Es Dios quien va a juzgar

y el cielo mismo lo declara. R.

R. Dios salva al que cumple su voluntad.

No voy a reclamarte sacrificios,

pues siempre están ante mí tus holocaustos.

Pero ya no aceptaré becerros de tu casa,

ni cabritos de tus rebaños. R.

R. Dios salva al que cumple su voluntad.

¿Por qué citas mis preceptos

y hablas a toda hora de mi pacto,

tú, que detestas la obediencia

y echas en saco roto mis mandatos? R.

R. Dios salva al que cumple su voluntad.

Tú haces esto, ¿y yo tengo que callarme?

¿Crees acaso que yo soy como tú?

Quien las gracias me da, ése me honra

y yo salvaré al que cumple mi voluntad. R.

R. Dios salva al que cumple su voluntad.





Aclamación antes del Evangelio

Cfr Sal 94, 8

R. Aleluya, aleluya.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice:

’No endurezcan su corazón’.

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 12, 38-42

En aquel tiempo, le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: ’Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa’. El les respondió: ’Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará, será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra.



Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás.



La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Te he explicado, hombre, lo que Dios desea de ti

El profeta Miqueas nos plantea, en esta lectura, un tema importante: la necesidad de hacer memoria. Su voz profética, rotunda y clara, invita al pueblo a recordar cómo la presencia amorosa de Dios ha ido conduciendo y acompañando su camino hacia una tierra de libertad y dignidad. Tener memoria supone tomar en cuenta que no partimos de cero, que tenemos raíces, origen, un fundamento sólido con el que contar, que no somos un punto a la deriva en el universo. Se nos brindan las coordenadas necesarias para conducirnos con sentido.



El pueblo reacciona ante las palabras del profeta y quiere resarcirse ante Dios, pero desde sus propias categorías. No comprende que sólo desde una escucha verdadera es posible una respuesta lúcida, acertada. La escucha del deseo de Dios nos libra de concepciones erróneas en nuestra relación con Él. Poner el centro de interés de nuestra mirada en su modo de actuar, ilumina el culto adecuado con el que hemos de responder a su iniciativa y abrazar sus expectativas, que nos abren el camino seguro, confiable, para el desarrollo humano responsable y libre. De este modo, los criterios que configuran la existencia se fraguan en referencia a esta experiencia personal y colectiva del actuar de Dios, descubierto en la verdad del corazón, en las circunstancias de la historia y en el propio itinerario vital. El profeta especifica en diferentes niveles cuál es el culto que Dios desea recibir: respeto e integridad de vida, misericordia y sencilla humildad. Los sacrificios que surgen de trabajar por la justicia, la alabanza que brota de un corazón reconciliado.



Maestro, queremos ver un milagro tuyo

Jesús, en continuidad con la línea profética del Antiguo Testamento, no desaprovecha ninguna ocasión para indicar con total claridad las señales que revelan la presencia de Dios y del Reino. Nada parecido a los sensacionalismos, gestos grandilocuentes que parecen tener tanto poder de persuasión. Nada que ver con llamar la atención sobre sí mismo; bien al contrario, el único interés de Jesús se centra en manifestar el verdadero rostro de Dios diluido entre tanto rito y culto, llenos de inercia y superficialidad.



Jesús apunta a la experiencia interior profunda, honesta, responsable, en múltiples ocasiones a lo largo de su vida pública. Esta fidelidad a la verdad del misterio de amor del Padre, ese amor gratuito, generoso, siempre anterior y primero, se convierte en la paradoja que sella al testigo con la contradicción. Rompe con los moldes que mantienen a Dios en un ámbito que no toca la realidad de la vida. La sintonía con la voluntad de Dios, término de un libre asentimiento, fruto de una seducción irrenunciable, se resuelve en acogida y confianza que nos transforma y transforma la realidad.



La predicación de Jonás restituyó la sensatez entre los habitantes de Nínive. La predicación de Jesús sana de raíz los deseos equivocados del ser humano, dándoles fundamento, sentido y finalidad. Y todo nace de la escucha que acoge y la gratitud que asiente en orden a la recreación de la persona y del mundo.



En los pasados meses, hemos vivido una situación inédita de confinamiento, alarma sanitaria que ha trastocado todos nuestros ritmos, también a nivel eclesial. Hemos intentado generar alternativas que cuidaran y mantuvieran los vínculos de hermandad, solidaridad y oración. La creatividad ha sido increíble y sus frutos muy positivos. Es un buen momento para valorar qué hemos echado de menos de nuestras celebraciones comunitarias. Es una oportunidad para revisar cómo hemos aprovechado este tiempo para afirmar la oración personal y familiar, para tomar el pulso de nuestra realidad eclesial con lucidez y esperanza, sin miedos ni justificaciones.



¿Soy consciente de la responsabilidad de ejercer la voz profética que no admite medianías con los criterios del Reino?

¿Vivo en lo sencillo una actitud agradecida, que acentúa lo positivo en los demás y lo convierte en bien- decir de los otros?



Sor Miria de Jesús Gómez O.P.

Monasterio Santísima Trinidad Orihuela