’ María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. ’

La Palabra de Dios



Jueves 17 diciembre, 2020

Primera lectura

Gn 49, 2. 8-10

En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así:

’Acérquense y escúchenme, hijos de Jacob;

escuchen a su padre, Israel.

A ti, Judá, te alabarán tus hermanos;

pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos;

se postrarán ante ti los hijos de tu padre.



Cachorro de león eres, Judá:

has vuelto de matar la presa, hijo mío,

y te has echado a reposar, como un león.

¿Quién se atreverá a provocarte?



No se apartará de Judá el cetro,

ni de sus descendientes, el bastón de mando,

hasta que venga aquel a quien pertenece

y a quien los pueblos le deben obediencia’’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Sal 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17

R. (cf 7) Ven, Señor, rey de justicia y de paz.

Comunica, Señor, al rey tu juicio

y tu justicia, al que es hijo de reyes;

así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres

y regirá a tu pueblo justamente.

R. Ven, Señor, rey de justicia y de paz.

Justicia y paz ofrecerán al pueblo

las colinas y los montes.

El rey hará justicia al oprimido

y salvará a los hijos de los pobres.

R. Ven, Señor, rey de justicia y de paz.

Florecerá en sus días la justicia

y reinará la paz, era tras era.

De mar a mar se extenderá su reino

y de un extremo al otro de la tierra.

R. Ven, Señor, rey de justicia y de paz.

Que bendigan al Señor eternamente

y tanto como el sol, viva su nombre.

Que sea la bendición del mundo entero

y lo aclamen dichoso las naciones.

R. Ven, Señor, rey de justicia y de paz.



Aclamación Antes del Evangelio

R. Aleluya, aleluya.



Sabiduría del Altísimo,

que dispones todas las cosas con fortaleza y con suavidad,

ven a enseñarnos el camino de la vida.



R. Aleluya.



Evangelio

Mt 1, 1-17

Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos; Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará; Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rajab a Booz; Booz engendró de Rut a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David.



David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abiá, Abiá a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Ozías, Ozías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia.



Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo.



De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de catorce; desde David hasta la deportación a Babilonia, es de catorce, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, es de catorce.

La Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



En aquellos días, llamó Jacob a sus hijos y… les bendijo

En este pasaje se recogen las bendiciones de Jacob, ya anciano, a sus hijos. Conocemos la accidentada historia de la familia de Jacob. La envidia de sus hermanos a José, la venta de este… pero José acaba en Egipto ocupando un puesto importante. Al final toda la familia llega y permanece en Egipto. Y desde ahí, Jacob bendice a sus hijos con especial predilección a Judá, ’a ti Judá, te alabarán tus hermanos… No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando entre sus rodillas’.



La idea central es que Dios sigue protegiendo al Patriarca Jacob y a sus hijos. Nunca Dios va a abandonar a los hijos de su pueblo. Idea que vemos fuertemente reforzada con el envío de Jesús hasta nosotros por parte de su Padre Dios. Dios estará siempre a favor de toda la humanidad. ’Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo Unigénito’. Dios y Jesús nunca nos abandonan.



Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo

En este pasaje nos encontramos con la ’genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán’. Creo que es mejor no meterse a fondo con las interpretaciones que los exégetas hacen sobre el texto, con los diversos nombres que en él aparecen, con las tres generaciones de catorce, desde Abrahán hasta el Mesías pasando por David. Quedémonos con algunas verdades que se desprenden de esta genealogía. La primera es recordarnos que Jesucristo no es un personaje inventado, que no se sabe su origen. Tiene un origen preciso, es un personaje histórico. Es un judío de pura raza, ’hijo de David, hijo de Abrahán’. Aunque sabemos que es el Mesías, el Hijo de Dios, tiene una familia humana normal, algunos de sus miembros claramente pecadores. Se quiere destacar su procedencia humana y al final se habla cómo ’Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo’.



Como dato curioso es posible que ningún predicador haya pronunciado una homilía comentando solo la genealogía Jesucristo presentada por Mateo.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)