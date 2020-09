’ María estaba junto a la cruz... ’

Memoria de Nuestra Señora de los Dolores



La Palabra de Dios





Martes 15 septiembre 2020

Primera lectura

1 Cor 12, 12-14. 27-31

Hermanos: Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos.



Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles; en segundo lugar, a los profetas; en tercer lugar, a los maestros; luego, a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Aspiren a los dones de Dios más excelentes.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor

Salmo Responsorial

Salmo 99, 2. 3. 4. 5

R. (3c) Sirvamos al Señor con alegría.

Alabemos a Dios todos los hombres,

sirvamos al Señor con alegría

y con júbilo entremos en su presencia. R.

R. Sirvamos al Señor con alegría.

Reconozcamos que el Señor es Dios,

que él fue quien nos hizo y somos suyos,

que somos su pueblo y su rebaño. R.

R. Sirvamos al Señor con alegría.

Entremos por sus puertas dando gracias,

crucemos por sus atrios entre himnos,

alabando al Señor y bendiciéndolo. R.

R. Sirvamos al Señor con alegría.

Porque el Señor es bueno, bendigámoslo,

porque es terna su misericordia

y su fidelidad nunca se acaba. R.

R. Sirvamos al Señor con alegría.



Secuencia



La Madre piadosa estaba

junto a la cruz, y lloraba

mientras el Hijo pendía;

cuya alma triste y llorosa,

traspasada y dolorosa,

fiero cuchillo tenía.



¡Oh cuán triste y afligida

estaba la Madre herida,

de tantos tormentos llena,

cuando triste contemplaba

y dolorosa miraba

del Hijo amado la pena!



¿Y cuál hombre no llorara

si a la Madre contemplara

de Cristo en tanto dolor?

¿Y quién no se entristeciera,

Madre piadosa, si os viera

sujeta a tanto rigor?



Por los pecados del mundo,

vio a Jesús en tan profundo

tormento la dulce Madre.

Vio morir al Hijo amado

que rindió desamparado

el espíritu a su Padre.



¡Oh dulce fuente de amor!,

hazme sentir tu dolor

para que llore contigo.

Y que, por mi Cristo amado,

mi corazón abrasado

más viva en él que conmigo.



Y, porque a amarlo me anime,

en mi corazón imprime

las llagas que tuvo en sí.

Y de tu Hijo, Señora,

divide conmigo ahora

las que padeció por mí.



Hazme contigo llorar

y de veras lastimar

de sus penas mientras vivo;

porque acompañar deseo

en la cruz, donde lo veo,

tu corazón compasivo.



¡Virgen de vírgenes santas!,

llore ya con ansias tantas

que el llanto dulce me sea;

porque su pasión y muerte

tenga en mi alma de suerte

que siempre sus penas vea.



Haz que su cruz me enamore

y que en ella viva y more

de mi fe y amor indicio;

porque me inflame y encienda

y contigo me defienda

en el día del juicio.



Haz que me ampare la muerte

de Cristo, cuando en tan fuerte

trance vida y alma estén;

porque, cuando quede en calma

el cuerpo, vaya mi alma

a su eterna gloria. Amén.



Aclamación antes del Evangelio

R. Aleluya, aleluya.

Dichosa la Virgen María,

que sin morir, mereció la palma del martirio

junto a la cruz del Señor.

R. Aleluya.



Evangelio

Jn 19, 25-27

En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena.



Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: ’Mujer, ahí está tu hijo’. Luego dijo al discípulo: ’Ahí está tu madre’. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él.



O bien:

Lc 2, 33-35



En aquel tiempo, el padre y la madre del niño estaban admirados de las palabras que les decía Simeón. Él los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: ’Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Al día siguiente de la fiesta de la Invención de la Cruz, la Iglesia ha situado la festividad de Nª Sª de los Dolores, íntimamente emparentada con aquélla. Y ha elegido unas lecturas de acuerdo con estas referencias a la Cruz de Jesús.



El sufrimiento por amor, clave del sacerdocio de Cristo

La carta a los Hebreos compara el sacerdocio de Cristo con el antiguo sacerdocio de Aarón, caracterizado por dos rasgos: la pertenencia a la humanidad, a la que representa delante de Dios, y la comunión con Dios, ante quien el sacerdote intercede por la humanidad.



Cristo pertenece a la humanidad, es humano él mismo. Eso significa que participa de la fragilidad de la condición humana, y en consecuencia que es capaz de asumirla y de comprender a quienes están afectados por ella en la debilidad y en el pecado. Como sacerdote, su ministerio hace referencia muy directa a la ofrenda de dones y sacrificios. Su oración y su sufrimiento son la expresión de esa ofrenda. Por medio de ella, en obediencia al Padre, lleva a cabo el restablecimiento de las relaciones entre los hombres y Dios, eliminando lo que los distancia, el pecado.



Así pues, esta festividad de María nos acerca al misterio del sacerdocio de su Hijo, a su obra de reconciliación de la humanidad con Dios. El dolor de María es mucho más que un sufrimiento individual. Es el testimonio de la entrega de Jesús por nosotros en el altar de la cruz, con su madre participando en esa entrega, como nos describe el evangelio de hoy.



La presencia de María junto a la cruz, símbolo del pueblo sacerdotal

Contemplamos en esta escena a una madre que ve morir a su hijo clavado en una cruz. ¿Hay dolor semejante a ese dolor? Esa madre es, en este evangelio, María de Nazaret, la Madre de Jesús, el Cristo. Una mujer no sólo presente, sino asociada al suplicio que su Hijo sufre por la humanidad. El sufrimiento de ambos se funde en una aceptación y una entrega a la voluntad de los hombres, que matan por odio e ignorancia, y a la voluntad de Dios, que consiente esa ignominia, pero que libera de la muerte y perdona ese pecado.



María es también, en esa escena, símbolo de la Iglesia. El discípulo amado, que está también al pie de la cruz y acoge a María por encargo de Jesús, representa a los creyentes, que acogen como algo suyo a la Iglesia, que se sienten unidos a ella porque son parte de ella.



Como madre de Jesús, que es Dios, María suscita respeto y veneración en la comunidad. De ahí deriva toda la devoción que los cristianos, especialmente los católicos, han tenido desde muy antiguo a la que llamamos Santísima Virgen. Es una actitud que ha arraigado profundamente en el corazón de los fieles, que la han visto siempre como Madre espiritual recibida del mismo Cristo.



Como símbolo de la Iglesia, los cristianos se ven reflejados en ella, porque es el mejor ejemplo de seguimiento de Cristo sobre la tierra, y es a la vez signo de consuelo y de esperanza cierta para el pueblo que peregrina hacia el cielo. Nos invita a seguir sus pasos sin rechazar el sufrimiento, aceptándolo como una forma de estar nosotros también al pie de la cruz, prolongando como Iglesia la obra de reconciliación humano-divina que él vino a realizar y que continúa realizando a través de sus discípulos.



¿Entendemos también nosotros así nuestro sacerdocio bautismal? Nuestra devoción a María ¿responde a esa invitación a seguir sus pasos?



Fray Emilio García Álvarez O.P.

Convento de Santo Tomás de Aquino (Sevilla)