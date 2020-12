’ María se quedó con Isabel unos tres meses ’

Palabra de Dios





Miércoles 22 diciembre, 2020



Primera lectura

Ml 3, 1-4. 23-24

Esto dice el Señor: ’He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren: Ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos.



¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata; como a la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



He aquí que yo les enviaré al profeta Elías,

antes de que llegue el día del Señor,

día grande y terrible.

Él reconciliará a los padres con los hijos

y a los hijos con los padres,

para que no tenga yo que venir a destruir la tierra’’.



Salmo Responsorial

Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14

R.(Lc 21, 28) Descúbrenos, Señor, al Salvador.

Descúbrenos, Señor, tus caminos,

guíanos con la verdad de tu doctrina.

Tú eres nuestro Dios y salvador

y tenemos en ti nuestra esperanza.

R. Descúbrenos, Señor, al Salvador.

Porque el Señor es recto y bondadoso,

indica a los pecadores el sendero,

guía por la senda recta a los humildes

y descubre a los pobres sus caminos.

R. Descúbrenos, Señor, al Salvador.

Con quien guarda su alianza y sus mandatos

el Señor es leal y bondadoso.

El Señor se descubre a quien lo teme

y le enseña el sentido de su alianza.

R. Descúbrenos, Señor, al Salvador.



Aclamación antes del Evangelio

R. Aleluya, aleluya.

Rey de las naciones y piedra angular de la Iglesia,

ven a salvar al hombre, que modelaste del barro.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 1, 57-66

Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella.



A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre; pero la madre se opuso, diciéndoles: ’No. Su nombre será Juan’. Ellos le decían: ’Pero si ninguno de tus parientes se llama así’.



Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: ’Juan es su nombre’. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios.



Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ’¿Qué va a ser de este niño?’ Esto lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Es de bien nacidos ser agradecidos

Samuel es el primero de los grandes profetas que marcaron el camino de la historia bíblica. Un cántico celebró su venida al mundo, ’Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador’.



La historia de Ana es una historia entrañable, muy humana y actual, con lágrimas, gozos, plegarias y fiestas que nos sumerge en un clima de admiración, piedad, disgusto y alegría.



El texto de esta lectura comienza con una peregrinación al Santuario de Silo para presentar el niño al Sacerdote Elí, y siguiendo la tradición hizo la ofrenda para el sacrificio, el novillo, la harina y el vino.



’Señor mío, por tu vida, yo soy la mujer que estuvo aquí en pie junto a ti, suplicando al Señor’. Una mujer estéril que gracias a la humildad en su petición y la fe en Yahveh dio el fruto deseado. Su fecundidad fue la manifestación del poder de Dios y de la oración.



La debilidad de esta mujer afligida sirve para hacernos comprender que todo hijo es un don de Dios. ¡Cuántas veces estamos los cristianos adormecidos y somos estériles como Ana!



-Es de bien nacidos ser agradecidos-. Y así lo hizo Ana entregando a Samuel al Señor para toda la vida. Después postrándose ante Él lo adoraron.



María se quedó con Isabel unos tres meses

El canto de Ana de la lectura de Samuel, que también esperaba un hijo, parece servirle de base al cántico de la Virgen, no obstante en el Evangelio de San Lucas hay muchas referencias a textos de los profetas y a los salmos.



El Magníficat es un compendio de virtudes. María canta su salvación por Dios. María canta la salvación de Dios a los pobres, a los humildes, a los hambrientos. Es el canto de todo el pueblo de Dios, heredero de las promesas hechas a Abraham.



El planeta en que vivimos está lleno de incongruencias; mientras hay zonas en que la gente se muere de hambre en otras se tira la comida; los humildes pasan inadvertidos y solo tienen cabida los poderosos y prepotentes; muchas personas huyen de sus países para buscar una vida mejor y se quedan por el camino sin conseguir su sueño; todo son prisas y las cosas son para el momento; sin reloj ni sin móvil hay quién no puede vivir. Viendo este caos el ejemplo de María nos debe hacer tocar de pies al suelo y comprender que muchas cosas son innecesarias y lo más importante es el amor, a Dios y al prójimo.



En el léxico actual hay una palabra que está muy de moda ’Solidaridad’ que va unida íntegramente al Amor. En la encíclica ’Fratelli Tutti’ el Papa Francisco nos habla del amor y de la solidaridad:



(94). ’El amor implica algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones brotan de una unión que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de las apariencias físicas o morales. El amor al otro por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida.’



(115) ’La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás’



(116) ’Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre, yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra, no se puede decir; pero es una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos’.



María era solidaria, siempre atenta a las necesidades de los demás y dispuesta a ayudar al prójimo. La Bienaventurada y Mediadora de todas las Gracias no tuvo prisa ante la necesidad, era consciente que su prima la necesitaba, se puso en camino, no tenía miedo a las dificultades que pudiera encontrar, y se quedó con Isabel para cuidarla y socorrerla en lo que precisase. ’María se quedó con Isabel unos tres meses’ y después volvió a su casa.



¿Cómo Predicadores, somos estériles o fecundos?



¿De qué lado estamos nosotros, de los humildes o de los poderosos?



¿Nos ponemos en camino para socorrer al prójimo?



Dña. Montserrat Palet Dalmases

Fraternidad Laical de Santo Domingo (Barcelona)