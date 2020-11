La Palabra de Dios



Viernes 20 noviembre, 2020



Primera lectura

Apoc 10, 8-11

Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo, y que me decía: ’Ve a tomar el librito abierto, que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra’.



Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dijo: ’Tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas’.



Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca me supo tan dulce como la miel; pero al tragarlo, sentí amargura en las entrañas. Entonces la voz me dijo: ’Tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 118, 14. 24. 72 103. 111. 131

R. (103a) Mi alegría es cumplir tus mandamientos.

Más me gozo cumpliendo tus preceptos

que teniendo riquezas.

Tus mandamientos, Señor, son mi alegría,

ellos son también mis consejeros. R.

R. Mi alegría es cumplir tus mandamientos.

Para mí valen más tus enseñanzas

que miles de monedas de oro y plata.

¡Qué dulces al paladar son tus promesas!

Más que la miel en la boca. R.

R. Mi alegría es cumplir tus mandamientos.

Tus preceptos son mi herencia perpetua,

la alegría de mi corazón.

Hondamente suspiro, Señor,

por guardar tus mandamientos. R.

R. Mi alegría es cumplir tus mandamientos.



Aclamación antes del Evangelio

Jn 10, 27

R. Aleluya, aleluya.

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor;

yo las conozco y ellas me siguen.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 19, 45-48

Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: ’Está escrito: Mi casa es casa de oración; pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones’.



Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo, intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Coge el libro y cómetelo

Casi siempre nos resulta difícil captar las enseñanzas que nos brinda el nada fácil para nosotros libro del Apocalipsis. En una interpretación, creemos que correcta, del pasaje que nos ofrece esta primera lectura, podemos afirmar que el libro entregado por el ángel es el evangelio, la buena noticia, la mejor noticia que hemos podido recibir nosotros y toda la humanidad, porque tiene como protagonista principal a Jesús, el hijo de Dios, nuestro Salvador. El que ha venido a salvarnos de nuestras tinieblas con su potente luz para que no andemos entre sombras, señalándonos el camino a seguir para que la ilusión y el sentido pueblen nuestro corazón, asegurándonos que al final del camino vamos a gozar de la vida de total felicidad después de nuestra resurrección. Ha venido a salvarnos de nuestras limitaciones afectivas, amándonos hasta dar la vida por nosotros con su desmesurado amor Por todo ello, es un libro dulce al paladar como la miel. Pero hemos de reconocer que también nos provoca ardor en el estómago, nos amarga las entrañas, nos hace sufrir… al ver hoy a tanta gente rechazar a Jesús, como hicieron los hombres de su tiempo llevándolo a lo alto de la cruz.



Mi casa es casa de oración

Bien sabemos que la existencia terrena de Jesús no fue un camino de rosas. Lo que predicaba de Dios, un Dios Padre exuberante de bondad y amor para todos sus hijos, lo que predicaba del universal amor a los demás, teniendo que hacernos prójimos de todos ellos, de ’buenos y malos’, hasta de nuestros enemigos, lo que predicaba sobre los peligros de los bienes de este mundo, de los peligros de no vivir en la verdad y hacer lo contrario de lo que uno dice con sus palabras… lo que predicaba asegurando que no hay ley por encima de ayudar a cualquier persona humana, ni la ley del sábado… lo que predicaba arrogándose, ni más ni menos, ser el Hijo de Dios, el Mesías esperado… todo ello provocó que ’los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaron quitarlo de en medio’. Pero Jesús no se calló, siguió proclamando su verdad, su buena noticia para todos nosotros. Una muestra de ello es lo que le vemos hacer hoy, expulsando a los vendedores del templo, por una razón bien sencilla: ’Mi casa es casa de oración; pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos’.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)