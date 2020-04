’ Mirad a mi siervo, a quien sostengo ’

La Palabra de Dios



Lunes 6 de abril 2020





Primera lectura

Is 42, 1-7

Esto dice el Señor: ’Miren a mi siervo, a quien sostengo,

a mi elegido, en quien tengo mis complacencias.

En él he puesto mi espíritu,

para que haga brillar la justicia sobre las naciones.

No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles;

no romperá la caña resquebrajada,

ni apagará la mecha que aún humea.

Promoverá con firmeza la justicia,

no titubeará ni se doblegará

hasta haber establecido el derecho sobre la tierra

y hasta que las islas escuchen su enseñanza’.

Esto dice el Señor Dios,

el que creó el cielo y lo extendió,

el que dio firmeza a la tierra, con lo que en ella brota;

el que dio el aliento a la gente que habita la tierra

y la respiración a cuanto se mueve en ella:

’Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación,

te llamé, te tomé de la mano, te he formado

y te he constituido alianza de un pueblo,

luz de las naciones,

para que abras los ojos de los ciegos,

saques a los cautivos de la prisión

y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas’.

Palabra de Dios

Te alabamos. Señor



Salmo Responsorial

Salmo 26, 1. 2. 3. 13-14

R. (1a) El Señor es mi luz y mi salvación.

El Señor es mi luz y mi salvación,

¿a quién voy a tenerle miedo?

El Señor es la defensa de mi vida,

¿quién podrá hacerme temblar?

R. El Señor es mi luz y mi salvación.

Cuando me asaltan los malvados

para devorarme,

ellos, enemigos y adversarios,

tropiezan y caen.

R. El Señor es mi luz y mi salvación.

Aunque se lance contra mí un ejército,

no temerá mi corazón;

aun cuando hagan la guerra contra mí,

tendré plena confianza en el Señor.

R. El Señor es mi luz y mi salvación.

La bondad del Señor espero ver

en esta misma vida.

Armate de valor y fortaleza

y en el Señor confía.

R. El Señor es mi luz y mi salvación.





Aclamación antes del Evangelio



R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Señor Jesús, rey nuestro,

sólo tú has tenido compasión de nuestras faltas.

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.



Evangelio

Jn 12, 1-11

Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena; Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume.

Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ’¿Por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres?’ Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella.

Entonces dijo Jesús: ’Déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura; porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán’.

Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús





Reflexión del Evangelio de hoy



Mirad a mi siervo

La persona se encuentra permanentemente frente a la disyuntiva de cómo posicionarse frente a la vida que no es distinto de cómo situarse frente a la propia. La respuesta sólo puede darse de manera personal e intransferible, a saber: desde la naturaleza esencial (lo que verdaderamente somos), o por el contrario, desde el personaje (lo que no somos pero creemos ser).



Comenzábamos la Cuaresma con la invitación a estrenar un corazón nuevo y un espíritu nuevo (Ez 18, 31). - ¿Por qué?, ¿Para qué? Así no moriréis, nos responde el profeta.



Dilema constante entre vivir o malvivir.



Debido al adoctrinamiento sufrido desde párvulos a través de los distintos ámbitos significativos: familia, escuela, sociedad, parroquia…el triunfador ha sido y es el personaje, instalando a la criatura en la dualidad, con la consiguiente experiencia de apátrida.



En este Lunes Santo, las lecturas de la Palabra de Dios nos van a confrontar con esta evidencia.



El Deuteroisaías en su Primer Cántico del Siervo hace una singular invitación: MIRAD A MI SIERVO.



¿Quién es este Siervo? De entrada, el vocablo chirría en una mente postmodernista, ya que hace referencia a una persona sometida totalmente a la autoridad de otra. Lo que sí es cierto es, que se trata de un desconocido, no se sabe quién es, aunque el evangelista S. Mateo lo cita en su capítulo 12, vv.18-21 aplicándolo a la vida y obra del Señor Jesús, para significar el cumplimiento de lo anunciado por el profeta. De ahí, que los cristianos asintamos con el salmista: Es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?(Sal 26,1)

Este Siervo va a estar ajeno a todo lo que significa leer la vida desde la clave egótica, con posicionamientos tales como:



Incitación, hostigación: «No gritará, no clamará, no voceará por las calles» (v.2)

Su actitud exhorta a hacer viaje interior, para dejar de lado todo lo que entrañe continente frente a contenido, postureo al que fácilmente se sucumbe. La persona señoreando su espacio interior es ajena a toda soliviantación, aún con supuestos tintes sacrosantos.



Como el personaje no tiene entidad propia se siente amenazado de forma permanentemente. De ahí el matar de cualquier forma. Modelo de esto son los sumos sacerdotes que nos presenta el evangelio de S. Juan en este día: Habían decidido dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos iban y creían en Jesús (vv.10-11). Nótese que en el capítulo anterior habían decidido dar muerte a Jesús (v.53).



A través del adverbio también, el evangelista firma con fuerza el deseo de las autoridades religiosas judías de que ambos sujetos corran la misma suerte, a saber: ser asesinados.



Prepotencia y extorsión: «la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará» (v.3)

Siervo extraño a todo afán de dominación. Sólo la psique atenazada por la inseguridad sucumbe al despotismo, sufriendo en primera persona sus estragos, además de los impuestos a sus dominados.



Siervo impertérrito a toda disposición cicatera que instrumentaliza la situación en aras del propio beneficio. Judas es exponente de ello: - ¿Por qué no han vendido ese perfume en trescientos de arios para repartirlos a los pobres? – lo decía no porque le importará los pobres, sino porque era ladrón; y, como llevaba la bolsa, sustraía de lo que ponían en ella(Jn 12, 5-6)



Frente a estas actitudes sin substancia -el mal carece de la misma- se nos invita a mirar a este Siervo para así adentrarnos en lo que supone nuestra naturaleza esencial:



Promover e implantar el derecho en la tierra (v.4)

Abrir los ojos de los ciegos (v.7)

Sacar de la cárcel a los que viven en tinieblas (v.7)

Allí le ofrecieron una cena

En el Evangelio de hoy, S. Juan nos muestra al Maestro en la recta final de su subida a Jerusalén: Seis días antes de la Pascua.



Cabe preguntarse: - ¿A qué Pascua se refiere? ¿Alude a la fiesta judía por excelencia? o ¿se trata de la Pascua que Jesús va a vivir en carne propia y por ello es tu pascua, la mía y la de todo hombre que la quiera acoger? Es obvio a todas luces que se trata de la Pascua del Señor Jesús.



Cena y Perfume se hacen necesarios; más aún, se convierten en la antesala pascual. El aguijón de la muerte inocula su veneno de múltiples formas y se necesita del consuelo y la fuerza de los hermanos, de los amigos, en este caso los de Betania.



Cena material que directamente apunta a otra cena; la eucarística, donde Jesús se convierte en camarero, mesa y comida como nos dirá en una de sus cartas Sta. Catalina de Siena.



La casa se llena del buen olor del Perfume, el de los buenos gestos que a tiempo y a destiempo se convierten en bálsamo para el camino.



Sor Mª Ángeles Calleja O.P.

Monasterio Santa Catalina – Paterna