’ Mis ojos han visto a tu Salvador. ’

La Palabra de Dios



Martes 29 diciembre, 2020

Quinto día dentro de la octava de Navidad



Primera lectura

1 Jn 2, 3-11

Queridos hermanos: En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice: ’Yo lo conozco’, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él. El que afirma que permanece en Cristo debe de vivir como él vivió.



Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo, es la palabra que han escuchado, y sin embargo, es un mandamiento nuevo éste que les escribo; nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya.



Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Sal 95, 1-2a. 2b-3. 5b-6

R.(11a) Cantemos la grandeza del Señor.

Cantemos al Señor un nuevo canto,

que le cante al Señor toda la tierra;

cantemos al Señor y bendigámoslo.

R. Cantemos la grandeza del Señor.

Proclamemos su amor día tras día,

su grandeza anunciemos a los pueblos;

de nación en nación, sus maravillas.

R. Cantemos la grandeza del Señor.

Ha sido el Señor quien hizo el cielo;

hay gran esplendo en su presencia

y lleno de poder está su templo.

R. Cantemos la grandeza del Señor.



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Lc 2, 32

R. Aleluya, aleluya.

Tú eres, Señor, la luz que alumbra a las naciones

y la gloria de tu pueblo, Israel.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 2, 22-35

Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley: Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones.



Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo:



’Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo,

según lo que me habías prometido,

porque mis ojos han visto a tu Salvador,

al que has preparado para bien de todos los pueblos;

luz que alumbra a las naciones

y gloria de tu pueblo, Israel’.



El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: ’Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Que la luz verdadera brille en vosotros

La liturgia de la Palabra nos plantea hoy un reto importante: abrirnos al verdadero conocimiento de Jesús. No se trata de saber mucho sobre Jesús, de recitar al dedillo los evangelios que nos hablan de Él, ni tener en nuestro escritorio volúmenes de teología y biblia. Lo que nos pide san Juan en esta lectura es un conocimiento personal, una relación de fidelidad con la Palabra, un compromiso con el Señor que quiere ser luz para este mundo. Luz, salvación, esperanza, amor. Es tiempo de hacer presente ese amor de Jesús por los hermanos, de acercarnos (con todo el respeto a la pandemia del Covid), pero hacernos presentes en las necesidades y carencias que nuestros hermanos sufren. De renunciar a nuestra comodidad para abrir un horizonte de amistad con el desprotegido, solitario o perdido en esta sociedad que aprisiona a las personas. El amor se manifiesta en obras, en disponibilidad, en tiempo compartido, en esfuerzo y renuncia por el bien y la mejor situación de nuestro prójimo. Hay que romper las tinieblas del desamor, la ofuscación de la desesperanza iluminando con nuestra vida ese amor que Jesús vino a traer de salvación y esperanza para el mundo. Ser una verdadera navidad para nuestro entorno, un mensaje de amor y paz, una sonrisa iluminadora que contagie alegría y felicidad entre nuestras familias, amigos y medio social. Anunciar que Dios ha venido y está entre nosotros para que seamos felices.



Y a ti una espada te traspasará el alma

Lucas, en este relato final de la infancia de Jesús, nos habla del cumplimiento de la promesa, del final de la profecía. José y María, cumpliendo las tradiciones religiosas de Israel, presentan al niño para su consagración a Dios. Reconocen el don de Dios y agradecen su benevolencia con ellos por el hijo recibido. Ponen su vida y su familia en las manos de Dios. Y, en ese contexto, Lucas nos presenta ese encuentro culminante de Simeón con la sagrada familia. Se ve cumplida la promesa para un hombre de Dios, lleno del Espíritu que proclamará el significado definitivo de la vida de Jesús. Dios ha sido fiel a su palabra. Ha realizado su esperanza y ha colmado el sentido de su vida. Por eso reza a Dios: ’Ahora Señor puedes dejar a tu siervo ir en paz’. Con ese himno que nos transmite Lucas de profunda serenidad, pone Simeón su vida en manos de Dios. Ha visto llegar al enviado, es testigo del Salvador de Israel, la luz que Dios hace brillar para todas las naciones. Pero como siempre, hay un claroscuro, el anuncio tiene que ser recibido, el enviado debe ser aceptado. Jesús será puesto para que muchos caigan y se levanten, será como una bandera discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Tenemos por tanto presente el sentido que el niño Dios interpela en nuestras vidas. La navidad nos trae ese mensaje de salvación y cercanía de Dios, a la vez que la llamada al seguimiento, a creer en la promesa, a percibir el misterio de Dios presente en ese misterio oculto del niño salvador. Un misterio que nos suscita una apuesta confiada por el Dios que cumple su promesa. Una esperanza empeñada en la aceptación del Salvador que Dios nos envía. Un seguimiento incondicional para hacer brillar el amor infinito que Dios nos muestra con la misión de su Hijo. Y así como María proclama la grandeza de Dios en la humillación de su sierva, también nosotros recibimos al niño Dios en el despojo de nuestra prepotencia para ponernos al servicio del Señor.



Que seamos capaces de llevar la paz y la alegría a los corazones de nuestros hermanos.



D. Oscar Salazar, O.P.

Fraternidad de Laicos Dominicos de San Martín de Porres (Madrid)