’ Mujer, ¡qué grande es tu fe! ’

La Palabra de Dios



Miércoles de la XVII semana del Tiempo ordinario



Primera lectura

Jer 31, 1-7

’En aquel tiempo, dice el Señor,

yo seré el Dios de todas las tribus de Israel

y ellos serán mi pueblo.



El pueblo de Israel, que se libró de la espada,

halló misericordia en el desierto

y camina hacia el descanso;

el Señor se le apareció de lejos’’.



Esto dice el Señor:

’Yo te amo con amor eterno,

por eso siempre me apiado de ti.

Volveré, pues, a construirte

y serás reconstruida, capital de Israel.

Volverás a tocar tus panderos

y saldrás a bailar entre músicos y coros;

volverás a plantar viñas en los montes de Samaria

y los que las planten, las disfrutarán.

En la montaña de Efraín gritarán los centinelas:

‘¡Ya es de día! ¡Levántense y vayamos a Sión,

hacia el Señor, nuestro Dios!’ ’



Esto dice el Señor:

’Griten de alegría por Jacob,

regocíjense por el mejor de los pueblos;

proclamen, alaben y digan:

‘El Señor ha salvado a su pueblo,

al grupo de los sobrevivientes de Israel’ ’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Jeremías 31, 10. 11-12ab. 13

R. (cf. 10d) El Señor será nuestro pastor.

Escuchen, pueblos, la palabra del Señor,

y anúncienla aun es las islas más remotas:

’El que dispersó a Israel lo reunirá

y lo cuidará como el pastor a su rebaño’. R.

R. El Señor será nuestro pastor.

Porque el Señor redimió a Jacob

y lo rescató de las manos del poderoso.

Ellos vendrán para aclamar al monte Sión,

Y vendrán a gozar de los bienes del Señor. R.

R. El Señor será nuestro pastor.

Entonces se alegrarán los jóvenes, danzando;

se sentirán felices jóvenes y viejos,

porque yo convertiré su tristeza en alegría,

los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. R.

R. El Señor será nuestro pastor.



Aclamación antes del Evangelio

Lc 7, 16

R. Aleluya, aleluya.

Un gran profeta ha surgido entre nosotros.

Dios ha visitado a su pueblo.

R. Aleluya.



Evangelio

Mt 15, 21-28

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: ’Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio’. Jesús no le contestó una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y le rogaban: ’Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros’. Él les contestó: ’Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel’.



Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo: ’¡Señor, ayúdame!’ El le respondió: ’No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos’. Pero ella replicó: ’Es cierto, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos’. Entonces Jesús le respondió: ’Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas’. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Con amor eterno te amé

Jeremías presenta en sus oráculos la reconstrucción del pueblo a través de un amor eterno expresado por Dios. Es un cántico para la alegría.



El amor de Dios no acaba, ni se pierde entre añoranzas, es un amor eterno que nos cuida en nuestras adversidades, y repara nuestras fuerzas en los momentos de debilidad. Dios siempre es fiel a su amor, y por muchas idolatrías con las que alcemos nuestras voces para sustituirlo, Él siempre permanece fiel al pueblo de la promesa.



Un amor eterno no tiene sentido de temporalidad, es un amor que transciende todo tiempo y lugar, así podremos alcanzar la gloria que nos ofrece, porque ese amor eterno que Dios ofrece a sus criaturas hace que prolongue su misericordia.



No se acuerda de nuestros pecados, porque su amor le conduce a ser misericordioso con nuestro abatimiento, con nuestra miseria, y con nuestros desdenes. Dios se abre a todo consuelo y reconstrucción de un pueblo, para que mantenga la esperanza y la vida puesta en Él.



Hay muchas cosas que destruyen la dignidad de un pueblo, y lo hace caminar por el exilio: la esclavitud, la guerra, el hambre, el egoísmo desmedido, las pandemias, las injusticias… todo cuanto provoca abatimiento dejan empequeñecida la dignidad; el sentido de vulnerabilidad crece en la medida que todas estas situaciones se dan entre los hombres.



Sólo Dios desde su misericordia y amor puede restablecer esa dignidad perdida. Sólo Dios tiene una palabra de aliento que reanime la esperanza de un pueblo.



Es nuestro quehacer dejarnos amar por Dios. Aceptar su amor eterno, nos conduce a la plenitud con Dios.



Mujer, ¡qué grande es tu fe!

A pesar de la intensión de Jesús de pasar de largo, porque entiende que su misión es sólo ir a las ovejas descarriadas de Israel, sus discípulos insistieron en que atendiera a la mujer cananea porque andaba gritando: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús la reprende por dar la comida de los hijos a los perros. Pero, en un segundo momento, reconoce la grandeza de su fe.



En no pocas ocasiones elegimos mal, y entendemos mal nuestra relación con los hijos. No sólo basta con darles de comer, cubrir sus necesidades (que muchas veces no lo son), educarlos; también hay que estar presente en cada uno de los acontecimientos importantes de su vida.



Educar significa estar presente, encaminar, desarrollar las facultades intelectuales y morales por medio de normas que ayuden al crecimiento. Se necesitan establecer límites adecuados y oportunos para que nuestros hijos no se conviertan en pequeños dictadores. Un no a tiempo supone un aprendizaje para levantarse ante los fracasos futuros. Sin embargo, ante todo, educar es creer a quien se educa: en sus esfuerzos, en su capacidad de superación.



A veces recurrimos al chantaje emocional para que nuestros hijos nos obedezcan, y otras veces, los dejamos abandonados a su suerte, creyendo que estaremos presentes y apoyando cuando caiga.



Sin embargo, hay ocasiones que atendemos mejor a nuestras mascotas que a nuestros hijos. De ahí la reprimenda de Jesús a la mujer cananea.



Es cierto, que a veces los hijos se niegan a aceptar el cariño y el sacrificio de sus padres cuando crecen. La vergüenza que crece en ellos por depender de sus padres se convierte en un estado de rechazo y animadversión donde crece la rebeldía. Pero no por ello, debemos de perder la esperanza y la fe. Sólo son etapas de crisis por las que hay que pasar, para encontrarnos nuevamente en un estado de serenidad y armonía.



Pidamos por las familias cristianas, para que sigan siendo forjadores de valores para nuestros jóvenes, para que encuentren al Dios de la vida y su esperanza no decaiga.

Fray Alexis González de León O.P.

Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)