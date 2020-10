’ Mujer quedas libre de tu enfermedad ’

La Palabra de Dios





Lunes 26 octubre, 2020



Primera lectura

Ef 4, 32–5, 8

Hermanos: Sean buenos y comprensivos, y perdónense unos a otros, como Dios los perdonó, por medio de Cristo.



Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios.



Que entre ustedes, como conviene a verdaderos cristianos, no se hable de fornicación, inmoralidad o codicia; ni siquiera de indecencias, ni de conversaciones tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están bien. En lugar de eso, den gracias a Dios. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, participará en el Reino de Cristo y de Dios.



Que nadie los engañe con vanas razones, pues todas estas cosas atraen la ira de Dios sobre los rebeldes. Así pues, no se hagan cómplices de ellos. Porque en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 1, 1-2. 3. 4 y 6

R. (cf. Ef 5, 1) Dichoso el hombre que confía en el Señor.

Dichoso el hombre que no se guía

por mundanos criterios,

que no anda en malos pasos

ni se burla del bueno,

que amala ley de Dios

y se goza en cumplir sus mandamientos. R.

R. Dichoso el hombre que confiá en el Señor.

Es como un árbol plantado junto al rio.

que da fruto a su tiempo

y nunca se marchita.

En todo tendrá éxito. R.

R. Dichoso el hombre que confiá en el Señor.

En cambio los malvados

serán como la paja barrida por el viento.

Porque el Señor protege el camino del justo

y al malo sus caminos acaban por perderlo. R.

R. Dichoso el hombre que confiá en el Señor.



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Jn 17, 17

R. Aleluya, aleluya.

Tu palabra, Señor, es la verdad;

santifícanos en la verdad.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 13, 10-17

Un sábado, estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba dieciocho años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: ’Mujer, quedas libre de tu enfermedad’. Le impuso las manos y, al instante, la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios.



Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: ’Hay seis días de la semana en que se puede trabajar; vengan, pues, durante esos días a que los curen y no el sábado’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Entonces el Señor dijo: ’¡Hipócritas! ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante dieciocho años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura, aun en día de sábado?’



Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza; en cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía.



Reflexión del Evangelio de hoy



Sed imitadores de Dios y vivid en el amor

La carta a los Efesios que venimos leyendo estas últimas semanas la escribió Pablo desde la cárcel. Tener su cuerpo privado de libertad no fue obstáculo para que siguiera exhortando a los creyentes. Esta carta que comienza como un canto de acción de gracias, enumerando todas las bendiciones recibidas de Dios, termina con unos consejos prácticos para que el plan de salvación llevado a cabo por Dios mediante la sangre de Cristo no se vea frustrado. Pablo es muy explícito al describir cuál debe ser nuestra conducta como hijos de Dios que somos.



Pablo nos marca un itinerario exigente: sed imitadores de Dios. Esta imitación implica un cambio radical en nuestra vida: abandonar una vida dirigida por costumbres mundanas, y emprender un camino de santidad viviendo en sintonía con el amor y la verdad. La nueva vida en Cristo a la que estamos llamados no se puede, de ninguna manera, compaginar con la inmoralidad, la indecencia o el afán del dinero.



Cabe resaltar que han pasado más de 2000 años y las tentaciones que tenemos los cristianos no han cambiado; el placer y el tener siguen siendo los ídolos que nos someten y nos alejan de Dios, son los puntos débiles por donde nos ataca el enemigo. Por eso el mensaje de Pablo sigue siendo actual, para recordarnos la necesidad que tenemos de vigilar, para que no nos engañen ’los cantos de sirena’ que proclaman que todo vale. Es mucho lo que nos jugamos: el tener o no parte en el Reino de Dios. ¡Qué no nos roben nuestra herencia!



Mujer quedas libre de tu enfermedad

El milagro de la curación de la mujer encorvada solamente lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Esta curación tiene un pequeño matiz que no debemos pasar por alto: Jesús vio a la mujer, la llamó y la curó.



Sí, Jesús tomó la iniciativa, no esperó a que ella le pidiera ser sanada de su enfermedad. Seguramente ella no lo hubiera hecho nunca, porque después de 18 años ya habría perdido la esperanza. Además, su enfermedad la tenía encorvada, como si quisiera expresar con su propio cuerpo que vivía replegada sobre sí misma, incapaz de ver más allá de ella misma.



Vemos aquí un rasgo de Jesús que no hemos de olvidar nunca, el Señor no es ajeno a nuestro sufrimiento, Él escucha hasta nuestros gritos silenciosos y nos sana de nuestras heridas más profundas. Claro que en ocasiones la curación se realiza después de muchos años.



También llama la atención que la mujer quedó curada en el acto, y enderezándose alababa a Dios. Su cuerpo y su espíritu sanaron simultáneamente. Y alababa a Dios porque al desencorvarse pudo mirar al Cielo y abrir su corazón a Dios. Si miramos a Dios siempre vamos a encontrar motivos para la alabanza.



En estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, muchas personas se cuestionan sobre el poder y la misericordia de Dios ante la enfermedad y la muerte. Ante esto los cristianos tenemos que dar una palabra de esperanza a nuestro mundo, porque sabemos que Dios está cerca del que sufre, que no le es indiferente el dolor de sus hijos… pero Él tiene un tiempo y un plan de salvación para cada uno. No lo olvidemos.



MM. Dominicas

MM. Dominicas

Monasterio de Santa Ana (Murcia)