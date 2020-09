’ Nadie echa vino nuevo en odres viejos ’

La Palabra de Dios



Viernes 04 septiembre, 2020



Primera lectura

1 Cor 4, 1-5

Hermanos: Procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.



Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano; pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo; esperen a que venga el Señor. Entonces él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40

R. (39a) La salvación del justo es el Señor.

Pon tu esperanza en Dios, practica el bien

y vivirás tranquilo en esta tierra.

Busca en él tu alegría

y te dará el Señor cuanto deseas. R.

R. La salvación del justo es el Señor.

Pon tu vida en las manos del Señor,

en él confía,

y hará que tu virtud y tus derechos

brillen igual que el sol de mediodía. R.

R. La salvación del justo es el Señor.

Apártate del mal, practica el bien

y tendrás una casa eternamente

porque al Señor le agrada lo que es justo

y vela por sus fieles;

en cambio, a los injustos

los borrará de la tierra siempre. R.

R. La salvación del justo es el Señor.

La salvación del justo es el Señor;

en la tribulación él es su amparo.

A quien en él confía, Dios la salva

de los hombres malvados. R.

R. La salvación del justo es el Señor.



Aclamación antes del Evangelio

Jn 8, 12

R. Aleluya, aleluya.

Yo soy la luz del mundo, dice el Señor;

el que me sigue tendrá la luz de la vida.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 5, 33-39

En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ’¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben?’



Jesús les contestó: ’¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen, mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán’.



Les dijo también una parábola: ’Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: ‘El añejo es mejor’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios

Bien sabemos que en nuestra vida el ser es más importante que el hacer. Cada cristiano podemos hacer diversas cosas de acuerdo con el papel que hemos conseguido en la sociedad: dar clases, trabajar en una fábrica, jugar profesionalmente al futbol, dirigir el tráfico… San Pablo, en esta carta a los corintios, nos recuerda lo que somos todos los cristianos: ’servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios’. Todas nuestras acciones derivarán de este nuestro ser, somos servidores de Cristo porque él nos llama amigos suyos y como le hemos reconocido como nuestro Dios y Señor, no sentimos y somos sus servidores. Nuestra vinculación con Cristo nos impulsa espontáneamente a ser sus servidores, es decir, a ponernos a su servicio y al servicio de su evangelio. Queremos proclamar a quien nos quiera oír que Jesús es Dios, y que es el que mejor nos ha mostrado el camino que lleva a la verdad y a la vida.



Jesús nos ha revelado y puesto en nuestras manos los misterios de Dios, las verdades que nos arrojan abundante luz sobre quién es Dios y su relación con nosotros. Nos ha nombrado sus administradores. Nos toca, como a cualquier buen administrador, ser fieles a esas verdades y trasmitirlas tal como las hemos recibido, porque son las que nos llevan a vivir con sentido y esperanza.



Nuestros ayunos

Nos queda un poco lejos la institución de ’los amigos del novio’, de la que nos habla el evangelio de hoy, sabiendo además que nosotros siempre gozamos de la presencia del novio, de la presencia de Cristo, nadie nos los lleva.



Los fariseos y los letrados reprochan a Jesús que ellos ayunan, mientras que sus discípulos no lo hacen, sino que ’comen y beben’. Nuestros ayunos y desvelos nos tienen que venir de nuestro querer seguir a Cristo, el que nos señala el camino para lograr vivir nuestra vida con abundancia de vida y de gozo. Cada día de nuestra existencia renovamos nuestro íntimo deseo y le decimos a Jesús: ’Te seguiré donde quieras que vaya’. Le tenemos que pedir que seamos fieles a la palabra dada.



Sabemos que, aunque manteniéndose en la línea del Antiguo Testamento, en la línea de los odres viejos, Jesús nos ha traído un vino nuevo, unas actitudes nuevas, las de hijos de Dios y hermanos de todos los hombres, y son esas actitudes las que queremos vivir. ’A vino nuevo odres nuevos’.

Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)