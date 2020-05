’ Nadie os quitará vuestra alegría ’

La Palabra de Dios



Viernes 22 de mayo 2020



Primera lectura

Hch 18, 9-18

En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor: ’No tengas miedo. Habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo’. Por eso Pablo se quedó allí un año y medio, explicándoles la palabra de Dios.



Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos, de común acuerdo, se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron: ’Este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley’. Iba Pablo a tomar la palabra para responder, cuando Galión dijo a los judíos: ’Si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón; pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes’. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galión se preocupara en lo más mínimo.



Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, con Priscila y Aquila. En Céncreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 46, 2-3. 4-5, 6-7

R. (8a) Dios es el rey del universo. Aleluya.

Aplaudan, pueblos todos,

aclamen al Señor, de gozo llenos,

que el Señor, el Altísimo, es terrible,

y de toda tierra, rey supremo.

R. Dios es el rey del universo. Aleluya.

Fue él quien nos puso por encima

de todas las naciones y los pueblos,

al elegirnos como herencia suya,

orgullo de Jacob, su predilecto.

R. Dios es el rey del universo. Aleluya.

Entre voces de júbilo y trompetas,

Dios, el Señor, asciende hasta su trono.

Cantemos en honor de nuestro Dios,

al rey honremos y cantemos todas.

R. Dios es el rey del universo. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Cfr Lc 24, 46. 26

R. Aleluya, aleluya.

Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos,

para entrar así en su gloria.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 16, 20-23

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría.



Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora; pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver, se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Sigue hablando y no te calles

Conocemos la vida de Pablo. Después del encuentro seductor con Jesús, camino de Damasco, después de que el mismo Jesús le explicara quién era él, el Hijo de Dios, y cuáles eran sus intenciones, que no eran otras que ofrecer a toda la humanidad su evangelio, la mejor manera de vivir la vida humana para encontrar el sentido y la felicidad, después de que le pidiera que se dedicara por encerto a extender su evangelio… solo vivió para ello. Y por todos los lugares que pasó no hizo otra cosa que proclamar a Jesús y su evangelio. Hoy lo encontramos predicando en Corinto, donde el Señor le recuerda ’no temas sigue hablando y no te calles’.



Después de un cierto tiempo, los judíos, viendo que muchos de los suyos se hacían cristianos, le acusaron a Galión, la autoridad romana, de que iba en contra de la ley judía. Galión no les hizo caso porque las cuestiones religiosas no le interesaban mucho. Pablo pudo seguir predicando y después de año y medio dejó Corinto ’se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila’… a seguir predicando a Jesús y su evangelio.



También Jesús a los cristianos de 2020 nos dirige las mismas palabras que a Pablo: ’no temas sigue hablando y no te calles’.



Vuestra tristeza se convertirá en alegría

Jesús sabe que la necesidad más profunda del que ama es gozar siempre de la presencia de la persona amada. Su ausencia es fuente de profunda tristeza. Jesús quiere preparar a sus apóstoles, a sus amigos, para cuando se produzca su ausencia: ’Vosotros estaréis tristes’.



Pero les asegura que su ausencia va a ser breve, solo por tres días. Porque al tercer día su Padre Dios le resucitará y entonces: ’Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría’.



Nosotros, cristianos del siglo XXI, también podemos gozar de la presencia continua de Cristo. Cristo ha resucitado y permanece siempre con nosotros. ’El que me ama guardará mis mandamientos y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él’. Así es el amor de Jesús con nosotros, nunca nos deja solos, nunca nos deja huérfanos y por si fuera poco, en cada eucaristía nos lo vuelve a recordar y nos ofrece su presencia amorosa, regalándonos su cuerpo entregado y su sangre derramada. Sus palabras nos llegan: ’nadie os quitará vuestra alegría’.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)