Nezahualcóyotl realiza la 1era. Feria Virtual de juguete Neza 2021: Juan Hugo de La Rosa

NEZAHUALCOYOTL,MÉX.- Miles de comerciantes y vecinos participan activamente ofreciendo o solicitando juguetes, señala el alcalde Juan Hugo de la Rosa.

-También se ofrecen Roscas de Reyes de diferentes sabores y tamaños para llevar.



Más de 200 mil ciudadanos de Nezahualcóyotl y de alcaldías y municipios vecinos han sido alcanzados por medio de la 1era. Feria Virtual del Juguete Neza 20-21 y de la promoción de la venta de roscas de reyes en los comercios locales, por lo que es de agradecer la buena voluntad del parte de vendedores y población en general para sumarse a esta iniciativa digital para evitar así aglomeraciones y con ello la propagación del COVID-19 este Día de Reyes, así lo manifestó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.



El alcalde señaló que el Estado de México se encuentra en la fase roja del semáforo epidemiológico por lo que no está permitida la instalación de los tradicionales tianguis de juguetes o romerías en el municipio, en los que se movilizaban más de 200 mil personas en su conjunto, motivo por el cual se decidió abrir el grupo de ventas digital de la Feria Virtual del Juguete Neza 20-21, el cual ha sido un éxito entre la ciudadanía y ha permitido a los vendedores de temporada no detener su actividad económica y por supuesto a los Reyes Magos seguir haciendo posible la magia de esta fecha tan especial para los niños mexicanos.



Destacó que en el grupo de Facebook de la Feria Virtual del Juguete Neza 20-21 llega a haber publicaciones con un alcance de hasta 17 mil personas por anuncio o comentario y que a la fecha se tiene un registro de más de 12 mil publicaciones, por lo que conforme se acerca el 6 de enero aumenta el número de seguidores.



De la Rosa García precisó que de igual forma por medio de dicho mecanismo y transmisiones en vivo desde los canales institucionales del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y sus cuentas personales se ha promovido la venta de las tradicionales roscas de Día de Reyes que se elaboran en el municipio, priorizando la venta en línea y entrega a domicilio o para llevar, a fin de impulsar y apoyar a los más de 3 mil establecimientos de esta localidad dedicados a la elaboración o venta de pan, de los cuales arriba del 20 por ciento ofrecen roscas esta temporada.



Indicó que ejemplo de la variedad de sabores y tamaños de las roscas de reyes se encuentra la panadería familiar Danys donde las preparan rellenas de higo o de chocolate semiamargo en la colonia Metropolitana primera sección o también están las de la pastelería La Francesita de la colonia Vicente Villada donde las elaboran con pasta de hojaldre rellenas de crema pastelera y frutas frescas.



Puntualizó que al momento en Nezahualcóyotl se registran 15 mil 968 casos positivos acumulados y mil 936 defunciones por COVID19 por lo que resaltó es de suma importancia no bajar la guardia y acatar las medidas de prevención establecidas, especialmente la del autoaislamiento y el uso de cubrebocas pues depende de todos el lograr detener la pandemia.



Lamento las grandes pérdidas económicas que la pandemia ha traído consigo, generando crisis y caídas en la calidad de vida de las familias de México, pues para hacer frente a la enfermedad ha sido necesario frenar la movilidad y una gran cantidad de actividades económicas, sin embargo, afirmó se debe priorizar la vida y en ese sentido el gobierno municipal seguirá innovando y ofreciendo opciones a los sectores económicos perjudicados para apoyarlos y unidos, gobierno y sociedad, lograr salir adelante.



Finalmente, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García deseó a todas las familias un feliz Día de Reyes y reiteró que el gobierno que él encabeza continuará sus esfuerzos para proteger la salud de la población y trabajando para reactivar la economía, al tiempo que solicitó la ayuda de todos para evitar más contagios pues es una lucha que advirtió solo unidos se puede ganar.