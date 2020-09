’ Ni habéis bailado, ni habéis llorado ’

La Palabra de Dios



Memoria de Santos Cornelio, Papa, y Cipriano, obispo, mártires



Primera lectura

1 Cor 12, 31–13, 13

Hermanos: Aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve.



El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia; el amor no es presumido ni se envanece; no es grosero ni egoísta; no se irrita ni guarda rencor; no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites.



El amor dura por siempre; en cambio, el don de profecía se acabará; el don de lenguas desaparecerá, y el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá.



Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño; pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora sólo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor; pero el amor es la mayor de las tres.

Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 32, 2-3. 4-5. 12 y 22

R. (12b) Dichoso el pueblo escogido por Dios.

Demos gracias a Dios al son del arpa,

que la lira acompañe nuestros cantos,

cantemos en su honor nuevas cantares,

al compás de instrumentos aclamémoslo. R.

R. Dichoso el pueblo escogido por Dios.

Sincera es la palabra del Señor

y todas sus acciones son leales.

El ama la justicia y el derecho,

la tierra llena está de sus bondades. R.

R. Dichoso el pueblo escogido por Dios.

Feliz la nación cuyo Dios es el Señor,

dichoso el pueblo que escogió por suyo.

Muéstrate bondadoso con nosotros,

porque en ti, Señor, hemos confiado. R.

R. Dichoso el pueblo escogido por Dios.



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Jn 6, 63. 68

R. Aleluya, aleluya.

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.

Tú tienes palabras de vida eterna.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 7, 31-35

En aquel tiempo, Jesús dijo: ’¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros:



‘Tocamos la flauta y no han bailado,

cantamos canciones tristes y no han llorado’.



Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ‘Ese está endemoniado’. Y viene el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: ‘Este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores’. Pero sólo aquellos que tienen la sabiduría de Dios, son quienes lo reconocen’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



El don de la profecía se acabará

San Pablo en la primera carta a los Corintios nos invita a profundizar sobre el amor. Nos escribe un gran himno de amor. Nos habla de su ausencia, y de su presencia. La ausencia del amor convierte en nada todo cuanto realizamos, su presencia convierte en un milagro la vida.



No importa cuántos esfuerzos realicemos, aunque comporten grandes empresas, como la de mover montañas, si el amor está ausente, es una empresa vacía. San Pablo contrapone grandes acontecimientos a la sutileza del amor. Nada vale, nada sirve, nada llegaría al ser si no ponemos amor en nuestra vida.



Por el contrario, da una definición del amor muy completa: ’El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe; no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.’



El amor llama a la bondad, a la vida colmada de paz, a la vida que goza con la verdad. Se aleja de la envidia, del engreimiento, del egoísmo, de la irritación.



Hace tiempo que comprendí que todo cuanto tenemos como absoluto en esta vida, es pasajero. Lo que permanece es todo aquello cuanto hemos realizado con amor. Las huellas del amor quedan como aprendizaje para otros. El amor trasciende la inmediatez del tiempo, y queda impregnando la vida de satisfacción y buenos recuerdos.



Según San Pablo, hasta el don de Profecías, lo más valioso para un creyente, desaparecerá, porque no es cuanto se anuncie sobre Jesucristo, o si Dios va a volver o no, lo importante. Lo verdaderamente trascendente es el amor que Jesucristo ha derramado en la cruz, por amor hemos sido salvado y reconciliados. Ya no es un Mesías esperado, sino la misma gracia y salvación realizadas en nuestra presencia.



El amor referido a Dios en san Pablo se concentra en la idea de Totalidad: ’Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.



El amor no pasa nunca’.Ese es el amor que Dios nos brinda, un amor al que debemos tender, un amor que está como espejo para nuestra realidad, un amor que es todo fidelidad, reconciliación, fe, paciencia para la espera.



Se puede concentrar toda nuestra fe en el Amor a Dios, pero también se puede concentrar todo el amor en nuestra fe. La felicidad radica en cuanto amamos y creemos. Uno no queda igual cuando ha tenido la oportunidad de experimentar cuánto Dios puede hacerse presente con su Amor. ¡Cuánta vida recobrada! ¡Cuánto amor derramado! ¡Cuánta fidelidad expresada!



Ni habéis bailado, ni habéis llorado

Lucas pone en boca de Jesús un reproche mediante una comparación: sois como los niños que tocan la flauta, y ellos no son motivo para que tú bailes, te resistes a la alegría. Pero también te resistes a llorar cuando cantamos lamentaciones.



Hablamos fundamentalmente de la incapacidad que tiene el hombre para empatizar con los momentos de alegría y los momentos del dolor. Dicha resistencia viene dada a veces por el sentido del decoro o el saber estar, otras por un sentido de rectitud que nos encorseta el espíritu, otras por un sentido de indiferencia manifiesta. Todas ellas son una resistencia a compartir los momentos importantes de la vida de la gente.



Lucas lo traduce esta comparación con la presencia de Juan el Bautista, y la presencia de Jesús de Nazaret. Da igual quién esté presente y como se manifieste, la resistencia está presente por encima de todo, cuando lo que importa es permanecer en las costumbres, en la vida fácil ausente de un compromiso real por el otro.



Juan el Bautista, era austero, ni comía, ni bebía, pero lo tomaron por un loco. Jesús compartía la mesa con los más necesitados, sin mirar los convencionalismos, y lo tomaron como un comilón y bebedor. Nada satisfizo las pretensiones de felicidad de aquellas gentes. Nada hizo desvanecer la resistencia de aquella sociedad religiosa a la que era constantemente llamada a la conversión.



Sin embargo, a ese Jesús, dice el texto: ’Todos los hombres de sabiduría le han dado la razón’.Una razón divina tenía entre manos. Pero fue su saber estar, su misión que no era otra que la de llevar al hombre un aliento de vida, al abatido una palabra de aliento. Lástima que siempre ocurra después, y no cuando se presenta la ocasión.



Si, hermano, perdemos muchas oportunidades de aceptar y comprender el amor cuando lo tenemos delante, Dios, en Jesús, en el hermano está actuando, amándonos, alentándonos, pero miramos hacia otro lado. Nos comportamos como esto no tuviera nada que ver con nosotros. Ni bailamos de alegría con su cántico, ni lloramos ante el dolor inserto en las entrañas del mundo quebrado por el egoísmo.



Oremos para que se despierte en nuestro interior un sentido de conversión, que nuestra mirada se vuelva atenta a los acontecimientos de Dios y del mundo, y oremos también, para que nuestra resistencia se desvanezca por medio del amor que Dios nos tiene, aliento para los abatidos, y esperanza para los pobres.



Fray Alexis González de León O.P.

Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)