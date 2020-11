’ Ningún siervo puede servir a dos señores ’

La Palabra de Dios



Sábado 07 noviembre, 2020



Primera lectura

Flp 4, 10-19

Hermanos: Me he alegrado mucho en el Señor de que el interés de ustedes por mí se haya vuelto a manifestar. No es que no lo tuvieran, sino que les había faltado la ocasión de ayudarme. Y no se lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a conformarme con lo que tengo.



Sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo: lo mismo a comer bien que a pasar hambre; lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades.



Ustedes saben, filipenses, que al comenzar a predicar el Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna comunidad cristiana, fuera de ustedes, me brindó una ayuda económica a cambio de lo que habían recibido de mí. Pues, incluso cuando estaba en Tesalónica, en más de una ocasión me enviaron ayuda para aliviar mis necesidades.



No es que yo busque sus donativos; lo que me importa es que ustedes se hagan cada vez más ricos ante Dios. Tengo cuanto necesito y más de lo que necesito. Tengo de sobra con lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes, y que es para Dios ofrenda y sacrificio que él acepta con agrado. Y mi Dios, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas sus necesidades, por medio de Cristo Jesús.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 111, 1-2. 5-6. 8a y 9

R. (1a) Dichosos los que temen al Señor.

Dichosos los que temen al Señor

y aman de corazón sus mandamientos;

poderosos serán sus descendientes:

Dios bendice a los hijos de los buenos. R.

R. Dichosos los que temen al Señor.

Quienes, compadecidos, prestan

y llevan su negocio honradamente,

jamás se desviarán:

vivirá su recuerdo para siempre. R.

R. Dichosos los que temen al Señor.

Firme está y sin temor su corazón,

al pobre dan limosna,

obran siempre conforme a la justicia;

su frente se alzaré llena de gloria. R.

R. Dichosos los que temen al Señor.



Aclamación antes del Evangelio

2 Cor 8, 9

R. Aleluya, aleluya.

Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre,

para enriquecernos con su pobreza.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 16, 9-15

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Con el dinero, tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes; y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes?



No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero’’.



Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero él les dijo: ’Ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres; pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Todo lo puedo en aquel que me conforta

En este pasaje vemos el agradecimiento de Pablo a los filipenses por varias razones: su donativo para ayudarlo a sobrevivir, y su interés en el evangelio que Pablo proclama.



Pablo confía ciegamente en Dios, sabe que todo lo que pase (hambre, frío, incomprensión…) no puede desviarlo del amor que siente por ’aquel que lo conforta’, y pone en sus manos su vida.



¡Cuántos ejemplos tenemos en nuestra Iglesia de sacerdotes, frailes, monjas, hermanas, laicos… que viven en pobreza, y que su único interés y beneficio es cumplir la voluntad de Dios y llevar su evangelio a todo el mundo! Y, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Actuamos como los filipenses, acompañando, animando, ayudando…, o los criticamos y rechazamos?



Creemos que esta lectura hace que nos planeemos tanto el apoyo personal y espiritual a nuestros pastores, misioneros… como la atención a sus necesidades físicas, espirituales y también económicas.



¿En qué lugar nos encontramos?



No podemos servir a dos señores

El evangelio de esta XXXI semana del tiempo ordinario lo podemos resumir en la siguiente frase: no podemos complacer a todo el mundo.



Esto nos queda claro. Y, ¿qué hacer? Ser honestos en todo: en el dinero, siendo justos; en el trabajo, siendo honrados; en las relaciones personales, actuando en verdad; en las relaciones sociales, siendo coherentes con lo que pensamos y con nuestros valores…



Solo tenemos que obedecer a un Dios, y Éste, en todo momento, quiere que seamos hombres y mujeres de bien, que seamos de fiar, que en nuestra escala de valores Él esté en primer lugar, y el dinero lo último. Porque no podemos servir a dos señores, porque dependiendo de lo que nuestro corazón siente, será nuestra vida. Si nuestro corazón prefiere el dinero, el bienestar personal, la comodidad, los afectos fáciles… actuaremos como no le agrada al Señor. Pero si en nuestro corazón está por delante el amor al prójimo, la caridad, la solidaridad, la honestidad, la franqueza, la verdad, el respeto… entonces nuestra boca y nuestras acciones serán más acordes con el Evangelio.



Hoy es un buen día para plantearnos a qué Dios queremos servir. Quizá nuestra elección nos lleve a una situación de rechazo por parte de algunos, al ostracismo, al abandono…, pero debemos ser coherentes con nosotros mismos, y mantenernos en nuestros valores, optando siempre por la Verdad, por Dios.



Dña. Rosa María García O.P. y D. José Llópez O.P.

Fraternidad Laical de Santo Domingo de Torrent, Valencia.