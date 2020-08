’ ¿No debías tú también tener compasión? ’

La Palabra de Dios



Jueves 13 agosto, 2020



Primera lectura

Ez 12, 1-12

El Señor me habló y me dijo: ’Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde: tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde.



Ahora, pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de día, ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro, de día, ante la vista de todos y sal por la tarde, a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz, a la vista de todos, un agujero en la pared y sal por ahí. Ante la vista de todos, échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad; cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel’’.



Hice, pues, lo que el Señor me había ordenado: de día preparé mis cosas como quien va al destierro; por la tarde hice un agujero en la pared, con la mano, y salí en la oscuridad, con mis cosas al hombro, ante la vista de todos.



A la mañana siguiente, el Señor me habló y me dijo: ’Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales: ‘Esto dice el Señor: Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel, que vive en la ciudad’. Diles: ‘Yo soy una señal para ustedes: lo que yo he hecho, eso harán con ustedes: irán cautivos al destierro y su príncipe, con sus cosas al hombro, saldrá en la oscuridad; perforarán una pared para que pueda salir y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos’ ’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 77, 56-57. 58-59. 61-62

R. (cf. 7c) Perdona a tu pueblo, Señor.

Los israelitas provocaron al Dios altísimo

y se rebelaron contra él,

negándose a guardar sus preceptos.

Desertaron y lo traicionaron, como sus padres,

fallaron como un arco mal hecho. R.

R. Perdona a tu pueblo, Señor.

En sus colinas lo encolerizaban,

con sus ídolos provocaban sus celos.

Dios lo oyó y se indignó,

y rechazó totalmente a Israel. R.

R. Perdona a tu pueblo, Señor.

Mandó sus soldados al cautiverio

y el arca de la alianza, a las manos enemigas;

entregó su pueblo a la espada,

encolerizado contra su heredad. R.

R. Perdona a tu pueblo, Señor.



Aclamación antes del Evangelio

Sal 118, 135

R. Aleluya, aleluya.

Señor, mira benignamente a tus siervos

y enséñanos a cumplir tus mandamientos.

R. Aleluya.



Evangelio

Mt 18, 21–19, 1

En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: ’Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?’ Jesús le contestó: ’No sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete’.



Entonces Jesús les dijo: ’El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron, le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda.



Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: ‘Págame lo que me debes’. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda.



Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?’ Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía.



Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano’’.



Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



La liturgia de la Palabra en este domingo nos invita a leer la realidad que nos toca vivir con los ojos de la fe y la dinámica propia del Reino de Dios.



Nuestra fe no nos hace la vida más fácil

¿Quién no sueña con una vida serena, equilibrada, tranquila y llena de satisfacciones cotidianas? ¿Quién no desea en lo más profundo del ser que las dificultades y sufrimientos, las injusticias y humillaciones desaparezcan de la realidad humana? Un sueño, un ideal que nunca se hará totalmente realidad desde la propia condición humana ni desde la experiencia que podemos hacer del Reino de Dios en el tiempo histórico.



En nuestro corazón anida una gran dificultad: acoger que nuestra fe en Dios no nos hace la vida más fácil. Nos rebelamos ante esa realidad. Hoy, la primera lectura nos presenta al profeta Ezequiel, quien comparte su fe y experiencia de Dios en una situación concreta e histórica: el exilio. El período del exilio es para el pueblo de Israel el momento más duro, incluso se puede considerar peor que la esclavitud de Egipto: ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Ya no somos el pueblo elegido? Ezequiel, con su acción simbólica, quiere transmitir el mensaje de Dios: la situación va a empeorar, Jerusalén será destruida y aumentará el número de exiliados. Se reafirma constantemente que el pueblo es rebelde. Una rebeldía que se sustenta en la negación y rechazo de que Dios camina con su pueblo en las circunstancias de dolor y deportación; una actitud rebelde que les impide acoger y aceptar las circunstancias de vivir ’su hoy’ caminando humildemente con su Dios, sin grandezas ni glorias.



Perdonar de corazón

Hoy, el Evangelio de Mateo nos provoca y sitúa en una encrucijada. Por la condición humana sabemos y experimentamos que el perdón no es fácil. Jesús, el Maestro, nos presenta la dinámica del Reino de Dios sustentada en la mayor expresión del amor. Quien no ama, difícilmente conseguirá perdonar. La parábola nos presenta una realidad que va más allá de la historia en sí. ¡Cómo nos gusta y deseamos ser perdonados y perdonadas! ¡Qué difícil es perdonar! La dinámica del Reino de Dios nos permite, por un lado, experimentar en lo más profundo del propio ser, el amor que dignifica, el perdón que reconstruye y, por otro, exige la coherencia propia de quien ha recibido y experimentado dignidad y confianza renovada, es decir, se nos exige gratuidad y perdonar de corazón a quien nos ofende.



El Maestro habló, explicó, invitó a ser testigos de ese amor que perdona una y otra vez. El Maestro, el Hijo de Dios, lo vivió radicalmente y lo expresó en la cruz: ’Padre perdónales porque no saben lo que hacen’. Esta es nuestra medida: el amor que dignifica y el perdón que reconstruye. Expresión radical, donde nos lo jugamos todo, y contribución real en la consolidación del Reino de Dios. Lo demás son pequeños matices.



Lo confieso

Es triste, y porque es triste, lo confieso;



aquí estoy yo y vengo voceando,



buceando, mejor, entre la niebla;



ahorcándome la voz entre los álamos.



Ganándome el sudor con este pan,



ganándome la vida con las manos,



ganándome el dolor con el placer,



ganándome la envidia con el salmo.



Ganándome la muerte con la vida,



voy consiguiendo todo sin el llanto,



que soy la mujer fuerte que se viste



y medita mirando el calendario.



Es triste, y porque es triste, lo confieso,



cuesta mucho vencerse, sin embargo,



intenta dar un beso al enemigo,



verás que sale luz de tu costado.



Gloria Fuertes -



Hna. Ana Belén Verísimo García OP

Dominica de la Anunciata