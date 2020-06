’ No juzguéis, para que no seáis juzgados ’

La Palabra de Dios



Lunes 22 de junio 2020



Primera lectura

2 Reyes 17, 5-8. 13-15. 18

En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante tres años. En el año noveno de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalaj, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media.



Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido.



El Señor había advertido a Israel y a Judá, por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: ’Enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos, los profetas’. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor, su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo.



El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 59, 3. 4-5. 12-13

R. (7b) Escúchanos, Señor, y sálvanos.

Dios nuestro, nos has rechazado

y nos has deshecho.

Estabas enojado,

pero ahora vuélvete a nosotros. R.

R. Escúchanos, Señor, y sálvanos.

Has sacudido la tierra, la has agrietado;

repara sus grietas, porque se desmorona.

Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo,

nos diste a beber un vino que nos hace temblar. R.

R. Escúchanos, Señor, y sálvanos.

Tú, Señor, nos has rechazado

y no acompañas ya a nuestras tropas.

Ayúdanos contra el enemigo,

porque la ayuda del hombre es inútil.

Con Dios haremos maravillas,

porque él vencerá a nuestros enemigos. R.

R. Escúchanos, Señor, y sálvanos.





Aclamación antes del Evangelio

Heb 4, 12

R. Aleluya, aleluya.

La palabra de Dios es viva y eficaz,

y descubre los pensamientos e intenciones del corazón.

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 7, 1-5

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’No juzguen y no serán juzgados; porque así como juzguen los juzgarán y con la medida que midan los medirán.



¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: ‘Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo’, cuando tú llevas una viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



¿Renunciar a juzgar?

Santiago en su carta nos dirá que: ’uno sólo es legislador y juez, el que puede salvar o perder. En cambio ¿quién eres para juzgar al prójimo?’ (St. 4,12). El juicio está reservado a Dios. Pero no quiere decir que ’todo lo veamos bien’ o que nos parezca bien sin serlo, pues entonces iríamos contra la verdad. Pero se trata de no ir contra el amor.



Puede iluminarnos la frase de Sta. Catalina: ’A Dios el juicio, a nosotros la compasión’, porque el que acusa busca condenar, no siempre busca la verdad. Como principio la máxima evangélica pide no suplantar la justicia divina.



No juzgues ni condenes a nadie, pero adviérteles como verdaderos hermanos

Las palabras de Jesús no imponen a sus discípulos la prohibición de formarse un juicio moral sobre la conducta del ser humano, lo que condena es todo intento de corregir a los demás antes de haberse aplicado a sí mismo esa norma de conducta. Juzgar se entiende por la inclinación que experimenta el ser humano a criticar y a encontrar defectos en el prójimo. El que no quiere saber nada de autocrítica ¿cómo puede ayudar a los demás? Quien practica la crítica implacable pierde toda lucidez. La viga en el propio ojo es la falta de amor con que se juzga a los demás, que impide toda visión objetiva. El primer paso es la sincera evaluación de las propias limitaciones. Sólo el que logra superar sus fallos personales puede alcanzar una visión suficientemente aguda como para ayudar a sus semejantes. Mira cómo queda tu corazón: ’El fruto de la paz – dice S. Ambrosio-, es la falta de confusión en el corazón’.



La salvación de cada ser humano se nos encomienda

’Hipócrita, ¡sácate primero la viga de tu ojo, y entonces…’. No es que cada uno vaya a lo suyo. La viga en tu ojo te impide para sacar la mota del ojo de tu hermano. El sacarse la viga no es sino para poder servir al hermano. El fin no es que no sufras la molestia. No es caer en el ’ése es su problema’. Eso no es cristiano. Dios quiere la salvación de todos los hombres. La salvación de cada ser humano se nos encomienda. Es algo mucho más delicado que el sacar una ’mota’…, el fin es poder servir al otro para su salvación.





Monjas Dominicas Contemplativas

Monasterio de Santo Domingo (Segovia)