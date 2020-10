’ No me molestes... ’

La Palabra de Dios





Jueves 08 octubre, 2020



Primera lectura

Gal 3, 1-5

¡Insensatos gálatas! ¿Quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad, siendo así que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz?



Sólo quiero preguntarles una cosa: ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? ¿Tan insensatos son ustedes, que, habiendo comenzado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras meramente humanas? ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no.



Vamos a ver: cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes, ¿lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés, o porque han creído en el Evangelio?

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Lucas 1, 69-70. 71-71. 73-75

R. (cf. 68) Bendito sea el Señor, Dios de Israel.

El Señor ha hecho surgir en favor nuestro

un poderoso salvador en la casa de David su siervo.

Así lo había anunciado desde antiguo,

por poca de sus santos profetas. R.

R. Bendito sea el Señor, Dios de Israel.

Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos

y de las manos de todos los que nos aborrecen,

para mostrar su misericordia a nuestros padres,

y acordarse de su santa alianza. R.

R. Bendito sea el Señor, Dios de Israel.

El Señor juró a nuestro padre Abraham

concedernos que, libres ya de nuestros enemigos,

le sirvamos sin temor, en santidad y justicia,

delante de él, todos los días de nuestra vida. R.

R. Bendito sea el Señor, Dios de Israel.



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Hechos 16, 14

R. Aleluya, aleluya.

Abre, Señor, nuestros corazones,

para que comprendamos las palabras de tu Hijo.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 11, 5-13

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: ‘Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle’. Pero él le responde desde dentro: ‘No me molestes. No puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados’. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite.



Así también les digo a ustedes: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe; quien busca, encuentra y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán?



Pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?’’

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



La Fe VS las obras

Después de lo que todavía muchos viven hay que ser conscientes y honestos, durante varios meses vivimos confinados (algunos ya podemos salir, otros siguen con restricciones), hubo buenos propósitos de cómo cambiaríamos en el momento de llegar a la nueva normalidad. Ésta ha llegado, llevamos un tiempo con ella y parece que lo que nos propusimos fueron sólo ’propósitos de año nuevo’ o sea, teoría que no se cumplirá.



Lejos de querer ser derrotista, si no tenemos bien claro quién mueve nuestra vida o qué mueve nuestra vida, podemos llegar a dejarnos llevar sin coger las riendas de nuestra existencia. Si de verdad nos llamamos cristianos, si es cierto que esto no sólo consiste en recibir los sacramentos, sino en vivir conforme al Evangelio, si seguimos las huellas de quien lo dio todo por nosotros, entonces no debemos quedarnos en palabras y discursos vacíos, no debemos tener la Fe frente a las obras, sino que las obras han de mostrar a los demás nuestra Fe.



Quien coge la Palabra y la lee como un libro más puede que aprenda algo sobre alguien, si al coger la Palabra para hacerla vida no se te mueve el corazón, no te conmueves con lo que ves a tu alrededor, no sientes compasión por los que no pueden llegar… entonces plantéate que has leído un Best seller pero nada más, has confundido las gafas de leer, estás en una postura incómoda y no pillas el mensaje, te cogió en un mal momento y no entiendes lo que te quiere transmitir…



La Fe es como la corriente que necesitamos para poder ser luz, dar luz, para que se transmita a nosotros la energía que viene de alguien mucho más grande y que nos llena de esa luz que hemos de compartir.



¿Quién guía tus pasos? ¿Te quedas sólo en palabras o gracias a la Palabra vas más allá? ¿Qué te dice la Palabra?



¿Por qué lo haces?

Lo narrado en el pasaje del Evangelio es completamente actual, ha sido actual en toda la Historia. ¡Cómo nos molesta que nos hagan salir de nuestra comodidad! Hay quien diría si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas, pero curiosamente el Evangelio dice que, aunque no lo hagas por amistad, lo harás para que no te molesten más. En el fondo se trata de hacer el bien, de ayudar, de dar lo que necesitan los otros, si lo puedes hacer bien y con gusto, mejor.



Sería bueno, incluso necesario, plantearnos la razón que tenemos para hacer las cosas, para actuar. Quien vive como un autómata, por mucho bien que haga, no deja de ser como un robot sin motivación, sin ilusiones, sin metas a las que llegar.



El otro día comentaba con mis alumnos de Secundaria que algunas veces necesitamos que alguien nos diga que no podemos hacer algo para encender en nosotros el deseo de superarnos, a todos nos ha pasado y conseguimos sacar de nosotros lo mejor, aunque no sea la mejor manera, para alcanzar un objetivo sólo por llevar la contraria… pero ¿Por qué lo hacemos? ¿cuál es la verdadera razón de nuestra actuación? ¿Qué o quién nos mueve a vivir de una manera concreta?



¿Te has parado a reflexionar qué o quién te da la energía para vivir? ¿Es necesario salir de nuestra zona de confort y afrontar la realidad o debemos vivir en nuestro corralito dejando la vida pasar sin intentar pasar por la vida?



Hna. Macu Becerra O.P.

Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia