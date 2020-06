’ No se hundió porque estaba cimentada sobre roca ’

La Palabra de Dios



Jueves 25 de junio 2020



Primera lectura

2 Reyes 24, 8-17

Joaquín tenía dieciocho años cuando subió al trono, y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán, de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba.



En aquel tiempo, subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia y éste los hizo prisioneros. Era el octavo año del reinado de Nabucodonosor.



Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor.



Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de diez mil, y sólo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios de palacio y toda la gente valiosa, todos los soldados, en número de siete mil, los carpinteros y herreros, en número de mil; y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia.



Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedecías.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 78, 1-2. 3-5. 8. 9

R. (9b) Socórrenos, Dios, salvador nuestro.

Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad,

han profanado tu santo templo

y han convertido a Jerusalén en ruinas. R.

R. Socórrenos, Dios, salvador nuestro.

Han echado los cadáveres de tus siervos

a las aves de rapiña,

y la carne de tus fieles,

a los animales feroces. R.

R. Socórrenos, Dios, salvador nuestro.

Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos,

la irrisión y la burla de los que nos rodean.

¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado

y va a arder como fuego tu ira? R.

R. Socórrenos, Dios, salvador nuestro.

No recuerdes, Señor, contra nosotros

las culpas de nuestros padres.

Que tu amor venga pronto a socorrernos,

porque estamos totalmente abatidos. R.

R. Socórrenos, Dios, salvador nuestro.

Para que sepan quién eres.

socórrenos, Dios y salvador nuestro.

Para que sepan quién eres,

sálvanos y perdona nuestros pecados. R.

R. Socórrenos, Dios, salvador nuestro.





Aclamación antes del Evangelio

Jn 14, 23

R. Aleluya, aleluya.

El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará

y haremos en él nuestra morada, dice el Señor.

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 7, 21-29

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’No todo el que me diga: ‘¡Señor, Señor!’, entrará en el Reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: ‘¡Señor, Señor!, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho, en tu nombre, muchos milagros?’ Entonces yo les diré en su cara: ‘Nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes, los que han hecho el mal’.



El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa; pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca.



El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente’.



Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.

Palabra del Señor

Te alabamos, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



El rey de Babilonia deportó a todo Jerusalén

Leemos en la primera lectura de este día la narración de la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, y la deportación a Babilonia de gran parte de su población. Estamos en el siglo VI a.C. Antes había se había producido la caída del Norte, a manos de los asirios, y ahora le sucede lo mismo a Jerusalén. Ya nada queda del esplendor de la época de Salomón. El pueblo liberado de la esclavitud de Egipto, vuelve a convertirse en esclavo, con todos sus tesoros y posesiones confiscadas.



Experiencia dolorosa de despojo. Sin tierra, sin patria, sin su templo; sometidos a otros. El pueblo viaja hacia su exilio. Y Dios ¿dónde está? ¿Es que se ha olvidado de su pueblo? ¿Hay lugar para la esperanza?



Pero la experiencia del exilio se va convertir para Israel en una oportunidad para reflexionar, para releer lo sucedido y reconocer humildemente cómo se ha ido apartando de Dios; de volver la mirada hacia Él e implorar su perdón y su misericordia.



El momento más duro se va a convertir en posibilidad de nacer de nuevo. Quizás de experimentar que aquello a lo que poco a poco habían entregado su corazón, en lo que se habían apoyado y les había hecho sentirse importantes, seguros, dueños de la vida, en realidad les había cegado, apartándolos de Aquel que les había dado todo y que era el único Señor de la Vida.



Meditemos también nosotros en esos momentos difíciles que vivimos y que Dios acompaña. Que su presencia amorosa nos permita hacer de ellos camino Pascual de la oscuridad a la Luz, de la muerte a la Vida.



No se hundió porque estaba cimentada sobre roca

’No todo el que me dice: ’Señor’ entrará en el Reino de los Cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo.’



Así comienza el Evangelio de este día. Un mensaje claro: la plenitud de Vida que Dios nos ofrece exige de nosotros cumplir la voluntad del Padre. Por eso me parece importante que profundizamos en este aspecto: ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿En qué consiste cumplir su voluntad?



En primer lugar me gustaría que meditáramos en el hecho de que cada uno de nosotros, la creación entera, existimos como fruto del querer de Dios. ’Porque por tu voluntad, lo que no existía fue creado’ (Apocalipsis 4,11). En este sentido, el primer acto de la voluntad de Dios sobre el ser humano es crearlo y entregarle su Espíritu de Vida. Este Espíritu es el que nos hace vivir y existir y nos introduce en la comunión con el Padre y el Hijo a la que estamos llamados.



Sabemos que, como dice de forma tan bella San Ireneo, la gloria de Dios es la vida del hombre. Por eso, la voluntad de Dios no es algo extrínseco al ser humano, sino el motor que le permite desarrollar la Vida de Dios en él. Cumplir la voluntad del Padre, en este sentido, es llevar a plenitud nuestra vida.



Y esto sucede cuando, aposentados en nuestro interior, abrimos nuestro ser a la Palabra y consentimos a su acción transformadora. Una Palabra que nos sitúa en una relación en la que experimentamos el amor del Padre que fundamenta y da identidad a nuestro ser; la persona anclada en ese amor recibido está llamada a llevarlo en su vasija de barro, es decir en la realidad frágil que es, y a reflejarlo con el color y brillo propio con que el Señor le ilumina cada día.



Entonces la vida adquiere solidez y aprendemos a resituar, releer, integrar todo aquello que nos desestabiliza, que sentimos a veces como amenaza, que nos hace perder el equilibrio; que nos hace experimentar la vulnerabilidad. Aprendemos a confiar más allá de los miedos y de las incertidumbres porque descubrimos que el Amor con mayúsculas es más fuerte que la muerte y que nada ni nadie nos podrá separar de Él.



Todos en un momento u otro vivimos tiempos en que experimentamos la fuerza de las ’lluvias’ y de los ’vientos’ que azotan nuestra ’casa’. Podemos ponerlos nombre, preguntarnos cómo está nuestro edificio interior, qué Palabra de Dios hoy nos ayuda a darlo solidez.



Dejemos espacio en este día a esa Palabra que nos habita por dentro, alimenta nuestra confianza y nos impulsa a amar.



Hna. María Ferrández Palencia, OP

Congregación Romana de Santo Domingo