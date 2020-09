’ No temas; desde ahora serás pescador de hombres

Memoria de San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia





Primera lectura

1 Cor 3, 18-23

Hermanos: Que nadie se engañe: si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura: Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice: El Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos.



Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes: Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro: todo es de ustedes; ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

R. (1) El Señor bendice al hombre justo.

Del Señor es la tierra y lo que ella tiene,

el orbe todo y los que en él habitan,

pues él lo edificó sobre los mares,

él fue quien lo asentó sobre los ríos. R.

R. El Señor bendice al hombre justo.

¿Quién subirá hasta el monte del Señor?

¿Quién podrá entrar en su recinto santo?

El de corazón limpio y manos puras

y que no juro en falso. R.

R. El Señor bendice al hombre justo.

Ese obtendrá la bendición de Dios,

y Dios, su salvador, le hará justicia.

Este es la clase de hombres que te buscan

y vienen ante ti, Dios de Jacob. R.

R. El Señor bendice al hombre justo.



Aclamación antes del Evangelio

Mt 4, 19

R. Aleluya, aleluya.

Síganme, dice el Señor,

y yo los haré pescadores de hombres.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 5, 1-11

En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud.



Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: ’Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar’. Simón replicó: ’Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada; pero, confiado en tu palabra echaré las redes’. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados, que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían.



Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: ’¡Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador!’ Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro, al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.



Entonces Jesús le dijo a Simón: ’No temas; desde ahora serás pescador de hombres’. Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



El único al que seguimos es a Cristo

La gran preocupación de Pablo al escribir esta carta a la Comunidad de Corinto son las divisiones generadas en su seno. Corinto es un puerto del Mediterráneo, con una intensa actividad cultural, comercial, también religiosa. El mensaje del Evangelio, cuando se va encarnando en cada realidad y contexto, anunciado, vivido y celebrado por personas concretas, que lo van haciendo suyo y configurando en cada comunidad, se encuentra con las limitaciones y tentaciones propias del ser humano y los grupos.



De esta última parte del capítulo tercero, destacaría dos claves que Pablo deja a los corintios:



Que nadie se crea poseedor de la sabiduría. Es necesario desprenderse de la pretensión de considerarse y declararse sabio, conocedor total de las cosas de Dios. Siempre seremos buscadores, en camino, alumnos y aprendices.

Al único al que seguimos es a Cristo. De ahí la importancia de estar atentos porque es fácil acabar siguiendo a alguien concreto, por bueno y santo que sea; e incluso llegar a considerarnos líderes o tener quien nos siga.

Toda nuestra confianza está en Jesús

El Evangelio de hoy tiene una enorme riqueza en cuanto a lo que Jesús va transmitiendo sobre quién es Él y sobre quiénes son los que le siguen. Aparece un personaje del que siempre aprendemos mucho, Pedro. Y viene también bien para recordar a San Gregorio Magno, que hoy celebramos.



La gente se acerca a Jesús para ’oír la palabra de Dios’, y él se sienta en la barca de Simón para enseñarles. Jesús es el mesías, el Hijo de Dios, sus palabras traen salvación. E implica a otros en su misión. Esos otros son pescadores, que experimentan la fatiga del trabajo y el fracaso. ’Soy un pecador’ dirá Pedro, abrumado por lo que va descubriendo de Jesús y lo que implica seguirle, que le supera. Ya lo decía Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia, al hablar de sí como ’siervo de los siervos de Dios’.



Hay en todo ello un referente, que aporta mucha luz, incluso cuando la misión nos abruma o parece algo imposible: ’Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes’. La abundancia fue tal que aún los desconcertó más. La autoridad de Pedro no está en su propio poder o eficacia, la misión que se les encomienda a los discípulos no depende de su destreza o capacidad. La misión y el seguimiento implican dejarse llevar por la Palabra de Jesús, y poner todo lo que eres a su servicio.



’No temas, desde ahora serás pescador de hombres’. Hay todo un proceso en el seguimiento hasta llegar a ese momento en que verdaderamente dejas todo. Y no es un momento único, es una exigencia siempre renovada de desprendimiento y libertad, de descubrirse ’nada’ y pecador, y de poner toda la confianza en el Señor. Eso proceso supone caminar en la fe, descubrir que ese ’maestro’ que nos fascina con su Palabra, es el ’Señor’ que nos llama y envía.



Hna. Águeda Mariño Rico O.P.

Congregación de Santo Domingo