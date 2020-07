’ Os mando como ovejas entre lobos ’

La Palabra de Dios



Viernes 10 de julio 2020



Primera lectura

Os 14, 2-10

Esto dice el Señor Dios:

’Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo,

pues tu maldad te ha hecho sucumbir.

Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle:

‘Perdona todas nuestras maldades,

acepta nuestro arrepentimiento sincero,

que solemnemente te prometemos.



Ya no nos salvará Asiria,

ya no confiaremos en nuestro ejército,

ni volveremos a llamar ’dios nuestro’

a las obras de nuestras manos,

pues sólo en ti encuentra piedad el huérfano’.



Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor;

los amaré, aunque no lo merezcan,

porque mi cólera se ha apartado de ellos.

Seré para Israel como rocío;

mi pueblo florecerá como el lirio,

hundirá profundamente sus raíces, como el álamo,

y sus renuevos se propagarán;

su esplendor será como el del olivo

y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano.



Volverán a vivir bajo mi sombra,

cultivarán los trigales y las viñas,

que serán tan famosas como las del Líbano.

Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos.



Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar,

pues soy como un ciprés verde,

y gracias a mí, tú das frutos.



Quien sea sabio, que comprenda estas cosas

y quien sea prudente, que las conozca.

Los mandamientos del Señor son rectos

y los justos los cumplen;

los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen’’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 50, 3-4. 8-9. 12-13. 14 y 17

R. (17b) Abre, Señor, mis labios t te alabaré.

Por tu inmensa compasión y misericordia,

Señor, apiádate de mi y olvida mis ofensas.

Lávame bien de todos mis delitos

y purifícame de mis pecados. R.

R. Abre, Señor, mis labios t te alabaré.

Enséñame, Señor,

La rectitud de corazón que quieres.

Lávame tú, Señor, y purifícame

y quedaré más blanco que la nieve. R.

R. Abre, Señor, mis labios t te alabaré.

Crea en mí, Señor, un corazón puro,

un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos.

No me arrojes, Señor, lejos de ti

ni retires de mí tu santo espíritu. R.

R. Abre, Señor, mis labios t te alabaré.

Devuélveme tu salvación, que regocija,

y mantén en mí una alma generosa.

Señor, abre mis labios

y cantará mi boca tu alabanza. R.

R. Abre, Señor, mis labios t te alabaré.





Aclamación antes del Evangelio

Jn 16, 13; 14, 26

R. Aleluya, aleluya.

Cuando venga el Espíritu de verdad,

él les enseñará toda la verdad

y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor.

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 10, 16-23

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: ’Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean, pues, precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas.



Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa; así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero, cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes.



El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo; los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán; todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin, se salvará.



Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel, antes de que venga el Hijo del hombre’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Conviértete al Señor, Dios tuyo

En esta profecía de Oseas vemos cómo el mismo Señor pide a su pueblo que abandone su pecado y que vuelva a él. Le hace esta invitación ofreciéndole su perdón total y sin límites, aunque hayan ido detrás de falsos dioses, de ídolos, aunque hayan ’llamado dios a la obra de nuestras manos’, Dios les ofrece su perdón y su amor. ’Los amaré sin que lo merezcan, mi cólera se apartará de ellos’ Y describe esa nueva situación de seguir a Dios en términos casi paradisiacos, y les habla de ser rocío, azucena, álamo, olivo, viña abundante, ciprés frondoso…



Concluye ensalzando los caminos del Señor, caminos que llevan a la felicidad de vivir… y que los pecadores los rechazan, tropezando en ellos.



Jesús, en esta misma línea, nos habla de Dios Padre bondadoso y lleno de misericordia, que perdona al despistado hijo menor, al hijo mayor y a todos nosotros sus hijos, ofreciéndonos el banquete de su amor y de su perdón.



Os mando como ovejas entre lobos

La verdad es que oyendo a Jesús en este evangelio, dan ganas de no seguirle, porque no solo anuncia a sus apóstoles que les envía como ovejas en medio de lobos, sino que van a sufrir toda clase de persecuciones, será causa de la división de las familias, ’todos os odiarán por mi nombre’.



Es cierto que en la primitiva iglesia, muchos seguidores y predicadores de Jesús se vieron reflejados en estas palabras, muchos murieron martirizados por seguir a Jesús, por no renunciar a él. Es cierto que el mismo Jesús, por predicar su buena noticia, recibió la muerte en la cruz. Es cierto que muchos, desde entonces y desde ahora, rechazan a Jesús y a sus seguidores y que sigue habiendo mártires cristianos.



Pero esto es solo un parte en la vida de Jesús y en la de todos sus seguidores a través de los tiempos. Hay una parte muy positiva. Ya Jesús, después de su muerte en la cruz resucitó, venciendo para siempre a la muerte. Y sus seguidores de todos los tiempos, más allá de sufrimientos y persecuciones, recibimos un tesoro, el tesoro de la amistad con Jesús que nos hace vivir la vida con sentido, con gozo, con esperanza. Vale la pena y la alegría seguir a Jesús. Salimos ganando. A millones y millones de personas nos ha conquistado el corazón y le hemos nombrando, el amor primero de nuestra vida.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)