’ Padre nuestro del cielo ’

La Palabra de Dios





Jueves 18 de junio 2020





Primera lectura

Ecles (Sir) 48, 1-15

En aquel tiempo, surgió Elías, un profeta de fuego;

su palabra quemaba como una llama.

Él hizo caer sobre los israelitas el hambre

y con celo los diezmó.

En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo

e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto.



¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios!

¿Quién puede jactarse de ser igual a ti?

Tú resucitaste del sepulcro a un muerto,

lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo.

Tú llevaste la ruina a los reyes

y la muerte a los príncipes en su lecho.

Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí

y sus palabras de castigo en el Horeb.

Tú ungiste a reyes vengadores

y nombraste como sucesor tuyo a un profeta.



En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo,

sobre un carro tirado por caballos de fuego.

Escrito está de ti que volverás,

cargado de amenazas, en el tiempo señalado,

para aplacar la cólera antes de que estalle,

para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos

y congregar a las tribus de Israel.



Dichosos los que te vieron

y murieron gozando de tu amistad;

pero más dichosos los que estén vivos, cuando vuelvas.



Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino,

Eliseo quedó lleno de su espíritu.

Ningún príncipe lo intimidó,

nadie lo pudo dominar.

Ninguna cosa le era imposible

y aun estando en el sepulcro, resucitó a un muerto.

En vida hizo prodigios

y después de muerto, obras admirables.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 96, 1-2. 3-4. 5-6. 7

R. (12a) Que se alegren los justos con el Señor.

Reina el Señor, alégrese la tierra;

cante de regocijo el mundo entero.

El trono del Señor se asienta

En la justicia y el derecho. R.

R. Que se alegren los justos con el Señor.

Un fuego que devora a sus contrarios

a nuestro Dios precede;

deslumbran sus relámpagos el orbe

y, viéndolos, la tierra se estremece. R.

R. Que se alegren los justos con el Señor.

Los montes se derriten como cera

ante el Señor de toda la tierra.

Los cielos pregonan su justicia,

su inmensa gloria ven todos los pueblos. R.

R. Que se alegren los justos con el Señor.

Los que adoran estatuas

que se llenen de pena y se sonrojen

lo mismo el que se jacta de sus ídolos.

Que caigan ante Dios todos los dioses. R.

R. Que se alegren los justos con el Señor.





Aclamación antes del Evangelio

Rom 8, 15

R. Aleluya, aleluya.

Hemos recibido un espíritu de hijos,

que nos hace exclamar: ¡Padre!

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 6, 7-15

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes pues, oren así:



Padre nuestro, que estás en el cielo,

santificado sea tu nombre,

venga tu Reino,

hágase tu voluntad

en la tierra como en el cielo.



Danos hoy nuestro pan de cada día,

perdona nuestras ofensas,

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en tentación

y líbranos del mal.



Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Y surgió el profeta Elías

El profeta Elías vio, a lo largo de su vida, cómo el pueblo se apartaba del culto al Dios verdadero y se iba tras sus ídolos. El profeta trata de reconducir a los israelitas al verdadero culto de Dios.



La idolatría y la injusticia fueron dos aspectos que el profeta Elías persiguió toda su vida. Posiblemente descubramos alguna similitud entre la situación descrita por el profeta y la de nuestros días.



¿No son necesarias hoy también personas que con la palabra y, sobre todo con la vida, sean capaces de sembrar en el corazón de sus contemporáneos el absoluto de Dios, es decir, descubrir a los dioses que atrapan el corazón y la vida? ¿Que pongan de manifiesto las grandes desigualdades e injusticias?



¿Y quién sabe si una pandemia ’ejerce de profeta’ en el hoy de nuestras sociedades o más bien es la causa para que surjan estas personas?



Dios padre-madre

La comunidad a la que se dirige el evangelio de Mateo es una comunidad cristiana de segunda generación en la que se va enfriando ’el amor primero’ con las consecuencias prácticas que esto tiene. Es necesario volver a presentar la vida de Jesus, sus hechos, su itinerario, la continuidad de su presencia a través del Espíritu, la misión de la Iglesia.



En este texto evangélico, Mateo presenta a la comunidad este relato de la vida de Jesús en la que nos propone una forma de dirigirse al Padre. Ellos, los judíos, estaban ya acostumbrados a rezar, Jesús resume toda su enseñanza en peticiones dirigidas al Padre marcadas por una experiencia profunda de filiación.



El Padre Nuestro es mucho más que una oración de petición. Se ve como probable que el núcleo de la oración se remonte al mismo Jesús. Esta forma de dirigirse Jesús a Dios como Padre, expresa toda la riqueza y hondura con la cual Jesús vivió la relación filial con su Padre, su modo de experimentar a Dios. Abba como expresión de cariño, confianza, ternura que son también atributos de Madre. Manifiesta así mismo, la nueva relación con Dios que debe caracterizar la vida de los creyentes. (Gal 4,6; Rom 8,15)



A pesar de ser una oración tan repetida, se nos invita a no caer en la rutina, a crear un espacio interior desde donde captar toda la hondura que se expresa en la palabra Abba ’papaíto’ A abrir nuestro corazón a la caricia de Dios y desde ahí, abrir nuestros labios para el diálogo con Él.



Pero si la palabra PADRE nos pone en conexión con nuestro ser más profundo y desde ahí entrar en intimidad con el Abba, la palabra NUESTRO nos conecta con todos los seres humanos, nos invita a sentirnos miembros de una comunidad mayor, a entrar en sintonía con los gritos de la humanidad, nos llama a estrechar, con acciones concretas, nuestras relaciones para hacerlas mas fraternas, para que ’nada de lo humano nos sea ajeno’ y solo así, dispuesto nuestro corazón para acoger esas dos experiencias, iniciamos nuestra oración diaria PADRE NUESTRO.



Si seguimos desgranando las peticiones que dirigimos al Padre sentiremos una invitación a trabajar para construir aquí su Reino, para que no falte a nadie ni el Pan de la Eucaristía ni el pan que sustenta la vida de los seres humanos. Y recordamos que, en la medida que vivamos la experiencia de sentirnos perdonados por Dios no será más fácil perdonar a nuestros hermanos y esta experiencia de perdón fortalecerá la paz de nuestro corazón.



Por último, recordamos nuestra fragilidad tantas veces experimentada, ’no nos dejes caer en la tentación’. Deseamos, así se lo pedimos al Padre-Madre, que sostenga nuestra debilidad y fortalezca nuestra voluntad para que, ’nos libre de todo mal’ y como proclamó el profeta Ezequiel al pueblo de Israel, podamos cantar con nuestra vida’ no adoréis a nadie más que a Él’.



Hna. Mariví Sánchez Urrutia

Congregación de Dominicas de La Anunciata