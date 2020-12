’ Para Dios nada hay imposible ’

Solemnidad la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María





La Palabra de Dios





Primera lectura

Gn 3, 9-15. 20

Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ’¿Dónde estás?’ Éste le respondió: ’Oí tus pasos en el jardín; tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí’. Entonces le dijo Dios: ’¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer?’ Respondió Adán: ’La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí’. El Señor Dios dijo a la mujer: ’¿Por qué has hecho esto?’ Repuso la mujer: ’La serpiente me engañó y comí’.



Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente:

’Porque has hecho esto,

serás maldita entre todos los animales

y entre todas las bestias salvajes.

Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo

todos los días de tu vida.

Pondré enemistad entre ti y la mujer,

entre tu descendencia y la suya;

y su descendencia te aplastará la cabeza,

mientras tú tratarás de morder su talón’.



El hombre le puso a su mujer el nombre de ’Eva’, porque ella fue la madre de todos los vivientes.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Sal 97, 1. 2-3ab. 3bc-4

R. (1a) Cantemos al Señor un canto nuevo,

pues ha hecho maravillas.

Cantemos al Señor un canto nuevo,

pues ha hecho maravillas:

Su diestra y su santo brazo

le han dado la victoria.

R. Cantemos al Señor un canto nuevo,

pues ha hecho maravillas.

El Señor ha dado a conocer su victoria

y ha revelado a las naciones su justicia.

Una vez más ha demostrado Dios

su amor y su lealtad hacia Israel.

R. Cantemos al Señor un canto nuevo,

pues ha hecho maravillas.

La tierra entera ha contemplado

la victoria de nuestro Dios.

Que todos los pueblos y naciones

aclamen con júbilo al Señor.

R. Cantemos al Señor un canto nuevo,

pues ha hecho maravillas.



Segunda lectura

Ef 1, 3-6. 11-12

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,

que nos ha bendecido en él

con toda clase de bienes espirituales y celestiales.

Él nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo,

para que fuéramos santos

e irreprochables a sus ojos, por el amor,

y determinó, porque así lo quiso,

que, por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos,

para que alabemos y glorifiquemos la gracia

con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado.



Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad: para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Lc 1, 28

R. Aleluya, aleluya.

Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo,

bendita tú entre las mujeres.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 1, 26-38

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María.



Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: ’Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo’. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo.



El ángel le dijo: ’No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin’.



María le dijo entonces al ángel: ’¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?’ El ángel le contestó: ’El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios’. María contestó: ’Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho’. Y el ángel se retiró de su presencia.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



’ Para Dios nada hay imposible ’

Introducción

La Solemnidad de la Inmaculada Concepción recuerda la voluntad de Dios de mantener su alianza con el hombre y borrarle toda mancha de pecado. Esta promesa posee un ejemplo singular en María. Hoy le tenemos presente como aquella que concibe a su Hijo desde la plenitud de la gracia que se le otorga. Hacemos memoria del testimonio de la mujer humilde de Nazaret, la anawin, que supo abrirse a Dios y confiar en Él.



Bien acentuaron los Santos Padres en señalar a María como la primera discípula de Jesús y de cooperar con su proyecto de salvación. La Inmaculada Concepción no significa que la Madre de Cristo no necesitara un Salvador. Más bien, es un privilegio que Dios le concede en virtud de los méritos salvadores de su Hijo. Esta solemnidad resalta que toda su persona es habita por la plenitud de la gracia y en el testimonio del ángel Gabriel, en la Anunciación, su mejor ilustración.



Proclamado como dogma en 1854, los pasajes del Génesis y del Evangelio de Lucas, que se proclaman hoy, son fuentes teológicas que traslucen esta realidad. Más es el pueblo cristiano, a través de su fe, que consideró e invocó desde los primeros siglos a María como santa y sin pecado original.



Fr. Raisel Matanzas Pomares

Convento de San Juan de Letrán (La Habana - Cuba)





Comentario al Evangelio



Severiano Blanco, cmf

Queridos hermanos:



Hay cuatro libros bíblicos que llamamos ’evangelios’; y, como es sabido, evangelio es una palabra griega que significa ’Buena Noticia’. Según esto, toda la biblia debiera ser designada como ’evangelio’, pues toda ella es Buena Noticia. Incluso cuando encontramos a Yahvé ’disgustado’ por comportamientos incorrectos de sus fieles, al final aparece un horizonte de vida y plenitud; esa perspectiva nunca cambia.



La solemnidad de la Inmaculada Concepción nos ofrece un gran mensaje de vida. Como en casi todas las culturas, también en la bíblico-semita la serpiente es animal temible, venenoso, portador de muerte. Pero la descendencia de la mujer, es decir, la humanidad, los hijos de Dios, le aplastará la cabeza: el mal no es el horizonte final. Y esto por decisión de Dios mismo: es él quien establece la enemistad, la incompatibilidad entre ser sus hijos y estar sometidos a poderes de muerte.



La carta a los Efesios nos habla de ese destino deslumbrante que Dios ha diseñado para todos: ’ser santos e irreprochables ante Él por el amor’ para ser ’alabanza de su gloria’; y para ello nos ha colmado de ’toda clase de bienes espirituales y celestiales’. Al proponernos esta lectura, la Iglesia quiere que, en María, contemplemos nuestro propio destino ya realizado; obedece así a la afirmación conciliar, bien fundamentada bíblicamente, de que María es el icono de la Iglesia en su plenitud (LG 65), esa Iglesia que, según la misma carta a los Efesios, Jesús quiere ’presentarse a sí mismo gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino que sea santa e inmaculada’ (Ef 5,27).



Lo que la carta a los Efesios dice de todos los creyentes, el evangelista Lucas lo dice en particular de María de Nazaret. Ella es la llena de la predilección de Dios, de ’su gracia’, la que vive ’a la sombra de su Espíritu y bajo la acción de su poder’ (Lc 1,35); por ello es ’santa e inmaculada’



Todo esto es, naturalmente, un gran regalo, en el caso de María y en el nuestro: Dios nos predestinó. Pero no es solo don, sino tarea. En el pasado se contempló a María simplemente como la ’sin pecado original’, santificada de manera casi irresistible o bajo una especie de fatalismo (en el mejor sentido de la palabra). Pero el texto evangélico la presenta más bien como ’activamente receptiva’, dando su consentimiento. La santidad inicialmente regalada María tuvo que hacerla presente, activa, poniendo su decisión. En torno a ella había violencia, avaricia, lascivia, resentimiento frente al poder romano, y tantas otras manifestaciones del mal; y Dios no la sacó de ese ’pecado ambiental’, sino que la robusteció para que no sucumbiese a él, para que fuese capaz de discernir y optar.



La fiesta de la Inmaculada Concepción es el día de celebrar nosotros que el don de Dios precede a todo, que Él ’nos eligió antes de crear el mundo’, ’nos amó primero’ y que estamos llamados a decir ’sí’, o ’hágase en mí’, a esa orientación primordial en cada nueva situación. No es (como a veces popularmente se ha confundido) la fiesta de la virginidad de María, ni menos aún de su purificación fisiológica puerperal. Es la fiesta de la fidelidad, de su permanencia y la nuestra en el ’sí permanente’ a lo iniciado por Dios en nosotros, del ’no’ al poder de la serpiente.



Vuestro hermano



Severiano Blanco cmf