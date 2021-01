’ Permaneced en él ’

La Palabra de Dios



Memoria de San Basilio Magno y San Gregorio Nacianzeno, Obispos y doctores de la Iglesia



Primera Lectura

1 Jn 2, 22-28

Hijos míos: ¿Quién es el mentiroso, sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ése es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre; pero quien reconoce al Hijo, posee también al Padre.



Que permanezca, pues, en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Ésta es la promesa que él mismo nos hizo: la vida eterna.



Les he escrito esto, pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de él han recibido, permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie; esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas; permanezcan, pues, en él, como la unción les enseña.



Así pues, hijos míos, permanezcan en él, para que, cuando él se manifieste, tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por él en el día de su venida.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

97, 1. 2-3ab. 3cd-4

R.(3a) Cantemos la grandeza del Señor.

Cantemos al Señor un canto nuevo,

pues ha hecho maravillas.

Su diestra y su santo brazo

le han dado la victoria. R.

R. Cantemos la grandeza del Señor.

El Señor ha dado a conocer su victoria

y ha revelado a las naciones su justicia.

Una vez más ha demostrado Dios

su amor y su lealtad hacia Israel. R.

R. Cantemos la grandeza del Señor.

La tierra entera ha contemplado

la victoria de nuestro Dios.

Que todos los pueblos y naciones

aclamen con júbilo al Señor R.

R. Cantemos la grandeza del Señor.



Aclamación antes del Evangelio

Heb 1, 1-2

R. Aleluya, aleluya.

En distintas ocasiones y de muchas maneras

habló Dios en el pasado a nuestros padres,

por boca de los profetas.

Ahora, en estos tiempos,

nos ha hablado por medio de su Hijo.

R. Aleluya.



Jn 1, 19-28

Éste es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ’¿Quién eres tú?’



Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: ’Yo no soy el Mesías’. De nuevo le preguntaron: ’¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías?’ Él les respondió: ’No lo soy’. ’¿Eres el profeta?’ Respondió: ’No’. Le dijeron: ’Entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?’ Juan les contestó: ’Yo soy la voz que grita en el desierto: ‘Enderecen el camino del Señor’, como anunció el profeta Isaías’.



Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: ’Entonces ¿por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?’ Juan les respondió: ’Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias’.



Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Permaneced en él

La primera carta de San Juan está escrita para una comunidad en la que empiezan a aparecer las divisiones y un grupo se ha separado de la comunidad. Surgen las primeras herejías, es pues un momento difícil, que exige de los que quieren vivir como hijos de la luz mantenerse en la fe que han recibido y elegir, con discernimiento, el amor al Padre sobre el amor del mundo.



Ayer como hoy, el secreto de mantenerse firmes en la fe, y no ceder ante las seducciones del mal, está en PERMANECER EN ÉL. El Autor de la carta dice expresamente que ’quien niega que Jesús es el Cristo es un mentiroso’. Negar esto implica negar la Encarnación, negar la condición humana del Señor y por tanto negar también al Padre, lo cual nos priva de la dignidad de hijos de Dios recibida por gracia. Permanezcamos en Él, junto a Él, para poder ser fuertes y no dejarnos vencer por el mal.



Muchos tratan de engañarnos, como también se nos advierte en la lectura, porque el mundo secularizado de hoy pretende sacar a Dios de la vida, quiere vivir la vida al margen de Dios y por tanto Él estorba y molesta, porque es una presencia que siempre nos enfrenta con nuestra realidad. Y nosotros tenemos que vivir con la confianza de que nada humano es ajeno a la Voluntad de Dios y a su plan de salvación y de vida eterna para los que permanecen en Él.



Yo soy la voz que grita en el desierto

Hay una pregunta crucial que todos alguna vez nos hemos hecho: ’¿Qué dices de ti mismo?’. Contestar a esta pregunta nos enfrenta con nuestra realidad más honda y exige de nosotros un ejercicio de humildad y sinceridad auténticas. Porque todos vivimos esclavos de la imagen, la autoimagen y la imagen que los demás se hacen de nosotros. En esta era de la globalización, nos hemos creado necesidades que nos sitúan en la superficialidad y la banalidad, que no nos permiten profundizar y discernir qué es lo que en la vida cotidiana me ayuda a dar la mejor versión de mí mismo.



Juan Bautista nos muestra hoy el camino para alcanzar esa conciencia sobre uno mismo que no nos aleje de lo que en verdad somos, sino que nos permita conectar con nuestro yo más profundo para potenciar los talentos que Dios nos ha dado y para integrar los límites y debilidades que toda vida humana lleva consigo.



Tres veces contesta Juan Bautista ’No lo soy’, a los que ya creían en él como Mesías o el Profeta que Dios enviaría delante de Él. ’Yo soy la voz’, una voz que nos invita a la conversión y a pasar del ’otro lado del Jordán’ a la tierra prometida. Por eso él sabe situarse en el lugar correcto, a los pies del que viene a abrir un camino de liberación y sanación para todos nosotros.



Si estás en la otra orilla, y te sientes alejado, desesperanzado, triste, abatido, solo, hundido, descartado, ¡no temas!, esta buena noticia es para ti. Reconoce quién eres, reconoce Quién habita dentro de ti y ponte en camino para cruzar el Jordán de tu vida y pasar a la tierra prometida de la vida eterna, la vida plena, que goza de todo lo bueno, bello y verdadero que hay en el mundo y que es para ti.

