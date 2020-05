’ Permaneced en mi amor ’

La Palabra de Dios



Fiesta de san Matías, Apóstol



Jueves 14 de mayo 2020



Primera lectura

Hch 1, 15-17. 20-26

En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: ’Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito: Que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella; que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión’.



Propusieron entonces a dos: a José Barsabá, por sobrenombre ’el Justo’, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: ’Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar’.



Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los once apóstoles.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor







Salmo Responsorial

Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R. (cf. 8) Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo.

Bendito sea el Señor,

alábenlo sus siervos.

Bendito sea el Señor,

desde ahora y por siempre. R.

R. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo.

Desde que sale el sol hasta su ocaso,

alabado sea el nombre del Señor.

Dios está sobre todas las naciones,

su gloria, por encima de los cielos. R.

R. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo.

¿Quién hay como el Señor,

¿Quién iguala al Dios nuestro,

que tiene en las alturas su morada,

Y sin embargo de esto,

bajar se digna su mirada

para ver tierra y cielo? R.

R. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo.

El levanta del polvo al desvalido,

y saca al indigente del estiércol,

para hacerlo sentar entre los grandes,

los jefes de su pueblo. R.

R. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo.





Aclamación antes del Evangelio

Cfr Jn 15, 16

R. Aleluya, aleluya.

Yo los he elegido del mundo, dice el Señor,

para que vayan y den fruto y su fruto permanezca.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 15, 9-17

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor; lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena.



Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos, que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre.



No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



La suerte cayó sobre Matías

Estamos en el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Lucas nos presenta el relato de la elección de Matías. En la escena anterior, se nos ha dicho que los once discípulos estaban en Jerusalén, en una casa junto a otros hermanos y algunas mujeres entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Todos se hallaban expectantes, el Señor ha resucitado, ¿pero que les toca a ellos hacer ahora? En medio de la incertidumbre, el miedo, pero también la esperanza de que el Espíritu de la vida está al llegar, ellos perseveraban en la oración, haciendo de ella algo fundamental y permanente para mantenerse unidos y confiados.



Uno de esos días, Pedro puesto en pie, con autoridad para dirigirse a los allí reunidos (unos ciento veinte, número suficiente para iniciar la comunidad cristiana), proclama su primer discurso cuya finalidad es la elección de un discípulo que ocupe el lugar de Judas, el traidor. Los requisitos para formar parte del grupo de los Doce están claros: 1) uno de los que haya convivido con Jesús desde el inicio de su misión hasta su ascensión al cielo y 2) Ser testigo de su resurrección. Lucas insiste que el grupo de los Doce tiene que estar compuesto antes de la venida de Pentecostés, momento en el que comenzará el camino y la misión de la Iglesia.



Los candidatos propuestos ante la comunidad reunida son dos: José y Matías. Ambos eran discípulos elegidos por el mismo Jesús, por ello oran para pedir a Dios que les revele cuál de los dos es más idóneo para el ministerio del apostolado. Y la suerte cayó sobre Matías, Dios ha actuado en medio de la comunidad eligiendo a un nuevo apóstol, proclamando que el Señor es báculo seguro sobre el que ha de apoyarse la iglesia naciente.



Hoy celebramos san Matías, el discípulo llamado a formar parte de ese núcleo de los Doce sobre el que recae la misión de hacer crecer y afianzar la iglesia. Gracias a él todo está preparado para que en el relato siguiente el Espíritu descienda sobre los Doce el día de Pentecostés.



Permaneced en mi amor

El evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre dos acciones fundamentales para los seguidores de Jesús: permanecer y amar. Juan presenta en su relato a Jesús en íntima relación con Dios Padre. Él anuncia a los discípulos que la fuente de su amor por ellos es el amor que el Padre le tiene: Cómo el padre me amó yo también os he amado a vosotros. (v 9a). Una relación amorosa que vincula a Dios que envía y al Enviado. Puesto que el Padre ama con un amor entrañable a su hijo, Jesús manda a sus discípulos que formen parte de esta comunión permaneciendo en su amor (v 9b). Permanecer no significa quedarse inmóvil, esperando a que algo suceda, sino todo lo contrario, implica orientar nuestra vida al estilo de Jesús cumpliendo sus mandamientos ¿estamos dispuestos/as a permanecer en su amor y dejarnos transformar por él?



Ser un discípulo que permanece en el amor de Jesús significa ’hacer’ algo. Si la vida de Jesús se fundamenta en hacer la voluntad del Padre y permanecer en su amor, los discípulos tienen que hacer lo mismo en la persona de Jesús. La alegría que engendra el amor, la comunión, la permanencia, la intimidad con el Padre, se hará presente también en los discípulos que han mantenido su fe en el Maestro. Jesús inserta así a los discípulos en ’una cadena de amor’ que hay que vivir y transmitir.



El mandato de Jesús de amar no es algo nuevo, en su discurso de despedida (cf. 13,34-35) ya se lo había encomendado a los discípulos. Ellos han de amarse con un amor auténtico, continuo y para toda la vida. La medida de su amor es el amor de Jesús, que entrega la vida por sus amigos, y se convierte en modelo de todo amor cristiano. Los amigos de Jesús deben responder a su amor haciendo lo que él les manda (v. 14), es decir, amándose unos a otros como él los ha amado (v. 12; 13,34).



El amor de Jesús ha establecido unas relaciones nuevas. Sus seguidores no son siervos sometidos a otros, sino amigos, compañeros íntimos, a los que ama sin límites. Ellos han sido elegidos por Él y serán enviados para dar fruto y que ese fruto perdure. Las palabras del Señor sobre la elección de los discípulos y su nueva situación como amigos concluyen con una confirmación del mandamiento del amor. Permanecer en Jesús y dar mucho fruto, trae consigo hacer de nuestro mundo un mundo de hermanos, donde el amor es lo que caracteriza las relaciones humanas. El amor hasta el extremo de Jesús es lo que debe definir la vida del discípulo, lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros exige que nos amemos como él los ha amado. ¿Creemos esto? ¿estamos dispuestos/as a amar con su mismo amor?



Hna. Carmen Román Martínez O.P.

Congregación de Santo Domingo