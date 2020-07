’ ¿Piensas escalar el cielo? ’

La Palabra de Dios



Martes 14 de julio 2020

Memoria de Santa Kateri Tekakwitha, virgen



Primera lectura

Is 7, 1-9

Cuando Ajaz, hijo de Jotam, hijo de Ozías, reinaba en Judá, Rasón rey de Siria, y Pécaj, hijo de Remalías y rey de Israel, fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla.



Cuando al heredero de David le llegó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín, se estremeció su corazón y el del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque, agitados por el viento.



Entonces el Señor le dijo a Isaías: ’Sal al encuentro de Ajaz con tu hijo Sear Yasub, donde termina el canal de la alberca superior, junto a la calzada del batanero, y dile: ‘Manténte alerta, pero tranquilo. No le tengas miedo a ese par de tizones humeantes; no te acobardes ante la cólera de Rasón, rey de Siria, y de Pécaj, rey de Israel. No importa que tramen tu ruina, diciendo: Ataquemos a Judá, sitiémosla, conquistémosla y nombremos rey de ella al hijo de Tabel’ ’.



Esto dice el Señor:

’Eso no llegará a suceder.

Damasco es la capital de Siria

y Rasón es el rey de Damasco;

Samaria es la capital de Efraín

y el hijo de Remalías es el rey de Samaria.

Pues bien, dentro de sesenta y cinco años

Efraín será destruido y dejará de ser pueblo.

Y si ustedes no creen en mí,

también irán a la ruina’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor Jesús



Salmo Responsorial

Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8

R. (9d) Dios es nuestro defensor.

Grande es el Señor y muy digno de alabanza

en la ciudad de nuestro Dios.

Su monte santo, altura hermosa,

es la alegría de toda la tierra. R.

R. Dios es nuestro defensor.

El monte Sión, en extremo norte,

es la ciudad del rey supremo.

Entre sus baluartes ha surgido Dios

como una fortaleza inexpugnable. R.

R. Dios es nuestro defensor.

Los reyes se aliaron

para atacarla juntos;

pero al verla, quedaron aterrados

y huyeron despavoridos.. R.

R. Dios es nuestro defensor.

Allí los invadió el pánico

y dolores como de parto;

como un viento del desierto,

que destroza las naves de Tarsis. R.

R. Dios es nuestro defensor.





Aclamación antes del Evangelio

Cfr Sal 94, 8

R. Aleluya, aleluya.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice:

’No endurezcan su corazón’.

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 11, 20-24

En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros, por no haberse arrepentido. Les decía:



’¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón, que para ustedes.



Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



"Conserva la calma y no temas"

En la oración colecta del domingo que inicia esta decimoquinta semana del tiempo ordinario, pedimos que la luz de la verdad sea la que ilumine nuestro sendero, reconociendo que a veces andamos extraviados. Al mismo tiempo pedimos se nos conceda rechazar lo que es indigno del nombre de cristianos y vivir de acuerdo con la vocación que hemos recibido.



La Palabra proclamada en esta celebración es para nosotros la luz de la verdad que pedíamos iluminara nuestro sendero. En medio de las dificultades que se nos presentan, sea en el fuero interno o donde nos desenvolvemos cada día, la palabras que Isaías dirige a Ajaz y en él a toda Jerusalén: ’Conserva la calma, no temas y que tu corazón no desfallezca...’ Esas mismas palabras las pronuncia Jesús en el marco de la última Cena, cuando está a las puertas de su Pasión: ’No se turbe vuestro corazón.’ Esta tranquilidad interior procede de la confianza depositada en él. Eso mismo se nos dice a cada uno y cada día.



La reflexión de Isaías conduce a considerar la situación que se presenta. Una historia de división y enfrentamiento entre los dos reinos que surgen en tiempos de Roboán, hijo de Salomón. El reino del norte, identificado como Israel y el del sur, como Judá (las tribus de Judá y Benjamín). Siria e Israel unidos para aniquilar a Judá. ¿Qué resalta el profeta? ’Conserva la calma, no temas y que tu corazón no desfallezca ante esos dos restos de tizones humeantes: la ira ardiente de Rasín y Siria, y del hijo de Romelías.’ La determinación de Dios es otra. Por boca del profeta se comunica a Ajaz: ’Ni ocurrirá ni se cumplirá.’ Pero el final del texto es determinante: ’Si no creéis no subsistiréis.’



El tema que está en el fondo de la cuestión no es otro que el de la fe. No una fe teórica, sino vivida y expresada en todos los ámbitos de la vida del Pueblo de Dios. No se trata solo de un asentimiento intelectual a una verdad, ni siquiera a la Voluntad de Dios. No se trata de tenerlo en los labios, porque no basta decir Señor, Señor, para ser tenido como creyente, ni como discípulo. La subsistencia de la que trata Isaías se fundamenta en una realidad creyente. Si no se da crédito a la palabra del profeta, que está hablando en nombre de Dios y comunicando lo que él mismo le ha mandado: ’Ve al encuentro de Ajaz, con tu hijo Sear Yasub, hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada del campo del batanero...’ Si no se le escucha, no hay salida.



En nuestros días ocurre igual. Cada bautizado es enviado con un mensaje bien definido que debe comunicar a sus contenporáneos. No lo inventa él, sino que lo ha recibido y debe entregarlo como lo ha recibido. Pero este mensaje recibido ha calado primero en el portador y resuena en su vida primeramente para que pueda ser acogido. Esto no siempre es fácil para el creyente. Por eso siempre está en proceso de conversión. Siempre está en camino.



"El día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti"

Jesús reclama la respuesta al anuncio del Reino mediante la adhesión por la fe. Los signos realizados por él, manifiestan la presencia del Reino. A Corozaín, Betsaida y Cafarnaún, se les echa en cara la indiferencia ante los signos que en medio de ellas se han realizado. No hay disposición para dejarse cuestionar por ellos; están cómodamente instaladas y no van a cuestionar dicha posición. El mensaje, ni el mensajero son acogidos. Y esa es la denuncia. Se declaran hijos de Abraham, pero se distancian de su actitud y de la respuesta dada por él. Si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham.



Jesús les señala la respuesta que hubieran dado las paganas ciudades de Tiro y Sidón, que si hubieran sido testigos de los signos realizados en Corozaín y Betsaida, se habrían convertido. Ciegos y sordos. Ni ven ni escuchan y por lo mismo se auto incapacitan para responder a la invitación que se les hace. Por lo mismo no hay conversión.



A Cafarnaún se le reprocha su desarrollo soberbio que deshumaniza. Pretendes escalar el cielo, se le dice pero bajarás al abismo. Un sistema de vida que resulta vacío y que, al mismo tiempo, ciega de tal manera que hace incapaces para la acogida.



Y en ese contexto de acogida, de hospitalidad, se debe situar la referencia a Sodoma. No respetaron la sagrada ley de la hospitalidad y pretendieron atropellar a los huéspedes de Lot. Porque vino Jesús a los suyos y los suyos no lo recibieron. Esa es la queja y el reclamo. De ahí la sentencia: el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a Cafarnaún.



Lo que es indigno del nombre de cristianos es no ser acogedores. No acoger la Palabra que ha venido para alumbrar a todo hombre; que procura vida en abundancia a quien la recibe y que sostiene en la misión de transformar nuestro mundo, haciéndolo verdaderamente humano. Porque los signos que se realizaron en tiempos de Jesús, se siguen realizando por los seguidores de Jesús y tienen como consecuencia que el mundo sea más humano según el querer de Dios.



¿Cómo acogemos la Palabra cada día? ¿Cómo acogemos a los demás que también son palabra que Dios pronuncia?



Fr. Antonio Bueno Espinar O.P.

Convento de Santa Cruz la Real (Granada)