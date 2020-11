’ Poneos en pie, se acerca vuestra liberación ’

La Palabra de Dios





Jueves 26 noviembre 2020



Primera lectura

Apoc 18,1-2. 21-23; 19,1-3. 9A

Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo. Su poder era inmenso y con resplandor iluminó la tierra. Gritó con voz potente y dijo:

’Ha caído ya la gran Babilonia

y ha quedado convertida en morada de demonios,

en guarida de toda clase de espíritus impuros,

en escondrijo de aves inmundas y repugnantes’.



Otro ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo:



’Con esta misma violencia será arrojada Babilonia, la gran ciudad,

y desaparecerá para siempre.

Ya no se volverán a escuchar en ti

ni cantos ni cítaras, ni flautas ni trompetas.

Ya no habrá jamás en ti artesanos de ningún oficio,

ni se escuchará más el ruido de la piedra de molino;

ya no brillarán en ti las luces de las lámparas

ni volverá a escucharse en ti el bullicio de las bodas.

Esto sucederá porque tus comerciantes llegaron a dominar la tierra

y tú, con tus brujerías, sedujiste a todas las naciones’’.



Después de esto oí algo así como una inmensa multitud que cantaba en el cielo:



’¡Aleluya!

La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios,

porque sus sentencias son legítimas y justas.

Él ha condenado a la gran prostituta,

que corrompía a la tierra con su fornicación

y le ha pedido cuentas de la sangre de sus siervos’.



Y por segunda vez todos cantaron:



’¡Aleluya!

El humo del incendio de la gran ciudad

se eleva por los siglos de los siglos’.



Entonces un ángel me dijo: ’Escribe: ‘Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero’ ’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

PS 99,1B-2. 3. 4. 5

R. Dichosos los invitados al banquete del Señor.

Alabemos a Dios todos los hombres,

sirvamos al Señor con alegría

y con júbilo entremos en su templo. R.

R. Dichosos los invitados al banquete del Señor.

Reconozcamos que el Señor es Dios,

que él fue quien nos hizo y somos suyos,

que somos su pueblo y su rebaño. R.

R. Dichosos los invitados al banquete del Señor.

Entremos por sus puertas dando gracias,

crucemos por sus atrios entre himnos,

alabando al Señor y bendiciéndolo.

R. Dichosos los invitados al banquete del Señor.

Porque el Señor es bueno, bendigámoslo,

Porque es eterna su misericordia

y su fidelidad nunca se acaba. R.

R. Dichosos los invitados al banquete del Señor.



Aclamación antes del Evangelio

Lc 21,28

R. Aleluya, aleluya.

Estén atentos y levanten la cabeza,

porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 21,20-28

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad; porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito.



¡Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días! Porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado.



Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar; la gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero

El final del año litúrgico nos trae unas lecturas bíblicas con un lenguaje difícil de comprender para nosotros. El que se conoce como género apocalíptico, y que -dicho de manera muy simple- expresa, en tiempos muy difíciles, la esperanza de que Dios va a revelarse a través de intervenciones portentosas, venciendo el mal y haciendo presente su Reino.



El gesto simbólico del ángel que arroja la gran piedra al mar se está refiriendo en el contexto a Roma, capital del gran imperio, dominadora del orbe conocido. La fuerza, el poder, la prosperidad… la llevaron a considerarse el centro del mundo, la referencia única, la cima de todo cuanto existía. Hasta el punto de introducir al emperador en el ámbito de la divinidad. Esto trajo problemas muy importantes con los cristianos, perseguidos hasta la muerte en diferentes momentos.



Pero el problema no era solamente una cuestión estrictamente religiosa. Aunque en la lectura no lo escuchamos, si leemos el texto completo nos damos cuenta de lo que hay: La ciudad es el símbolo del mal. El éxito, la riqueza, el poder, el lujo, el consumo… son los criterios dominantes, generando pobreza, injusticia, opresión, esclavitud, en definitiva desprecio de la de la vida y dignidad humana.



Y Roma no fue, por desgracia, la única ciudad funcionando con esos ’valores’. Tal vez nuestra sociedad no está muy lejos de todo ello.



¿Qué hacer? Vigilar para poder discernir y no ’caer en tentación’. Pero, sobre todo, cultivar la esperanza, la certeza, de que el bien es más fuerte que el mal, y de que Dios ha puesto en nosotros la capacidad de irlo haciendo presente en nosotros y en nuestro entorno.



Ello nos permitirá experimentar la alegría honda de aquellos que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero.



Poneos en pie, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación

El último discurso de Jesús en el evangelio de Lucas es también apocalíptico, y hoy escuchamos algunos versículos en el evangelio de la eucaristía.



Por un lado, la alusión a la destrucción de Jerusalén (sucedida ya cuando se escribió el evangelio), la ciudad infiel que no ha querido recibir al enviado de Dios, descrita como un escenario de todos los horrores, en el que no es posible encontrar lugar seguro, Y presentada, como hacían los profetas, en términos de castigo divino.



Pero no es el fin de la historia ni del mundo. La vida continúa y recibimos la oportunidad del tiempo para cambiar esa dinámica de infidelidad y abrir las puertas al que viene de parte de Dios.



De otro lado, el anuncio de la parusía, la venida definitiva de Jesús, no en debilidad como en Belén, sino con ’gran poder y gloria’. Pero esa última venida nadie sabe cuándo será, ni cómo será. Lo definitivo es que Jesús ’ya’ está viniendo, y que cada uno podemos vivir ese encuentro con Él que ilumina y transforma la vida.



¿Tenemos algún signo que nos permita vislumbrarlo? ’Habrá signos en el sol, la luna y las estrellas… las potencias celestes se tambalearán’. Cuando aquello que considerábamos firme, estable, seguro… se tambalea y va perdiendo significado, y al mismo tiempo comencemos a atisbar que lo único que da soporte, firmeza y sentido a nuestra vida es -en lo más profundo de nosotros- la presencia de Jesús en ella, ¡podemos alegrarnos porque nuestra liberación está cerca!



Hna. Gotzone Mezo Aranzibia O.P.

Congregación Romana de Santo Domingo