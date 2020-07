’ Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa ’

La Palabra de Dios





Jueves 2 de julio 2020





Primera lectura

Am 7, 10-17

En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel: ’Amós está conspirando contra ti en Israel y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su país al destierro’.



Amasías le dijo a Amós: ’Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá; gánate allá el pan, profetizando; pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino’.



Respondió Amós:

’Yo no soy profeta ni hijo de profeta,

sino pastor y cultivador de higos.

El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo:

‘Ve y profetiza a mi pueblo, Israel’.



Y ahora escucha tú la palabra del Señor: ‘Tú me dices: No profetices contra la casa de Israel. No vaticines contra la casa de Isaac’. Pues bien, esto dice el Señor: ‘Tu mujer será deshonrada en plena calle; tus hijos e hijas morirán a espada; tu tierra se la repartirán los vencedores; tú mismo morirás en tierra pagana e Israel será desterrado lejos de su país’ ’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 18, 8. 9. 10. 11

R. (10b) La voluntad de Dios es santa.

La ley del Señor es perfecta del todo

y reconforta el alma;

inmutables son las palabras del Señor

y hacen sabio al sencillo. R.

R. Los voluntad de Dios es santa.

En los mandamientos de Dios hay rectitud

y alegría para el corazón;

son luz los preceptos de Señor

para alumbrar el camino. R.

R. La voluntad de Dios es santa.

La voluntad de Dios es santa

y para siempre estable;

los mandamientos del Señor son verdaderos

y enteramente justos. R.

R. La voluntad de Dios es santa.

Más deseables que el oro y las piedras preciosas

las normas del Señor,

y más dulces que la miel

de un panal que gotea. R.

R. La voluntad de Dios es santa.





Aclamación antes del Evangelio

2 Cor 5, 19

R. Aleluya, aleluya.

Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio de Cristo,

y nos ha encomendado a nosotros

el mensaje de la reconciliación.

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 9, 1-8

En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad.



En esto, trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ’Ten confianza, hijo. Se te perdonan tus pecados’.



Al oír esto, algunos escribas pensaron: ’Este hombre está blasfemando’. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ’¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil: decir ‘Se te perdonan tus pecados’, o decir ‘Levántate y anda’? Pues para que sepan que el Hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, –le dijo entonces al paralítico–: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa’.



El se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Palabra que es denuncia

El texto de Amós es un relato histórico, inserto en la parte del libro de este profeta que recoge las cinco visiones proféticas. Son visiones del juicio de Dios contra Israel, en una época floreciente del Reino del Norte. La corrupción y la opresión se habían generalizado y el profeta es enviado a llevar un mensaje que denuncia esa situación y profetiza la destrucción. Y por ello es acusado por el sacerdote Amasías al rey Jeroboam.



Las sociedades humanas están regidas por una serie de instituciones. Las instituciones organizan, establecen normas, se rigen por unos valores y su fin es el bien común. Dios no es ajeno a ellas, como no es ajeno al ser humano ni a lo creado. Amós es llamado por Dios para una misión:’ Ve y profetiza a mi pueblo Israel’. Pero quienes se consideran propietarios de la voluntad divina, no aceptan su mensaje.



Tampoco hoy nosotros, individual y socialmente, estamos dispuestos a dejarnos cuestionar. Pero la dimensión social de la fe no se puede silenciar. La Palabra de Dios es clara y directa. La voluntad de Dios es el bien de sus hijos, de todos sus hijos. Aquello que atente contra el bien común, privilegie intereses particulares, provoque injusticia y no proteja a los más débiles debe ser denunciado. ’Una auténtica fe – que nunca es cómoda e individualista – siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra’ EG 83.



Palabra que es liberación

Después del Sermón de la montaña, el evangelio de Mateo relata diez milagros de Jesús, intercalando algún relato vocacional. Hoy recoge la liturgia el relato de la curación del hombre con parálisis y quisiera destacar algunos aspectos:



Transcurre en su ciudad. El contraste es grande, quien le dice a aquel hombre paralítico que es liberado de sus pecados y de su parálisis, es uno de ellos.

Al paralítico lo llevan personas con una gran fe, que admira a Jesús. El sentido comunitario de este gesto es fuerte y abre el camino a la liberación y la curación.

El lenguaje es cercano y positivo: ’Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados’. Y choca de lleno con el discurso de los escribas, que carga al enfermo con el peso de la culpa y le excluye como pecador.

Jesús percibe los malos pensamientos del corazón de quienes le critican. Si la misericordia no mueve y conmueve ante el otro, el corazón se vuelve insensible y duro, y pervierte la mente, las creencias, las relaciones, las leyes…

Y muestra qué es realmente perdonar pecados. La compasión que libera y sana se acerca a la persona y acoge toda la complejidad y el sufrimiento de su situación. Pone en marcha procesos, las capacidades de cada uno, acompaña desde la comunidad y le integra socialmente, trata con dignidad y respeto, ayuda a superar las limitaciones y anima a tomar la propia vida en sus manos y proyectar, realizarse, sentirse útil y capaz. ’Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa’.

La gente quedó sobrecogida y ’alababa a Dios’. El gran tema en el evangelio de Mateo es el Reino de Dios. Jesús no sólo proclama en sus discursos este Reino de los cielos, sino que, con sus gestos, hace realidad ese Reino en el momento presente. Es el Amor de Dios, exquisito, radical y profundo, realmente Buena Noticia.

En aquella ciudad y en cada camino, pueblo o ciudad de hoy, sigue resonando la pregunta de Jesús: ’¿Qué es más fácil…?’. Es más fácil condenar, culpabilizar, dar por perdido, desentenderse, excluir, ignorar… ’Pues para que veáis…’, la Buena Noticia es el amor, el que libera, sana, protege, cuida, capacita, reconoce, incluye…



Dios da su poder a los hombres y mujeres, claro que sí, el poder del amor.

Hna. Águeda Mariño Rico O.P.

Congregación de Santo Domingo