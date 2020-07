’ ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y los tuyos no? ’

La Palabra de Dios



Sábado 4 de julio 2020



Primera lectura

Am 9, 11-15

Esto dice el Señor:

’Aquel día renovaré la casa de David convertida en ruinas,

taparé sus brechas, levantaré sus muros

y la reconstruiré como era en otros tiempos,

para que entre en posesión de lo que queda de Edom

y de todas las naciones donde se invocó mi nombre’.

Esto dice el Señor y él se encargará de cumplirlo.



’Días vendrán, dice el Señor,

cuando el que ara alcanzará al segador

y el que pisa las uvas, al sembrador;

de los montes brotará vino y correrá por las colinas.

Entonces haré volver a los cautivos de Israel:

reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán,

plantarán viñas y beberán de su vino,

cultivarán huertos y comerán de sus frutos.

Los plantaré en su suelo

y ya no serán arrancados de la tierra que yo les di’,

dice el Señor, tu Dios.

Palabra del Señor

Te alabamos, Señor Jesús





Salmo Responsorial

Salmo 84, 9. 11-12. 13-14

R. (9) Escucharé las palabras del Señor.

Escucharé las palabras del Señor,

palabras de paz para su pueblo santo

y para los que se convierten de corazón. R.

R. Escucharé las palabras del Señor.

La misericordia y la verdad se encontraron,

la justicia y la paz se besaron,

la fidelidad brotó en la tierra

y la justicia vino del cielo. R.

R. Escucharé las palabras del Señor.

Cuando el Señor nos muestre su bondad,

nuestra tierra producirá su fruto.

La justicia le abrirá camino al Señor

e irá siguiendo sus pisadas. R.

R. Escucharé las palabras del Señor.





Aclamación antes del Evangelio

Jn 10, 27

R. Aleluya, aleluya.

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor;

yo las conozco y ellas me siguen.

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 9, 14-17

En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ’¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos?’ Jesús les respondió: ’¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán.



Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Aquel día levantaré la tienda caída de David

Días difíciles para el pueblo de Israel. Tanto el reino del norte como en del sur se han alejado de Dios y Dios suscita un profeta que descubra y saque de la sombra los pecados del pueblo y de sus reyes.



El profeta elegido, Amós, profetiza en nombre de Dios. No está contento con la misión que ha recibido y llegará a oponerse a ser conocido como profeta del Altísimo. ’No soy profeta, ni hijo de profeta; solo soy un pastor, cultivador de higos’. Así se define a sí mismo.



Pero tiene que llevar a cabo la misión recibida de Dios y profetizar destrucción y muerte, hasta el final del último capítulo. Dios no perdona que se abuse de los pobres, que los ricos se apoderen hasta del vestido del pobre; que mientras unos se pierden en banquetes y comilonas otra parte del pueblo pasa hambre. Dios, nos dice Amós, no puede soportarlo y destruirá al pueblo idólatra y traidor que maltrata al pobre, pero salvará a una pequeña parte y llegará un día en que levantará la tienda derribada de David, restaurará las ruinas y, después de rescatar a los dispersos por las naciones, volverá a producir frutos la tierra y nunca más serán arrancados del campo que regala. Siempre la misericordia de Dios aparece guardando al hombre a la sombra, al abrigo, de sus alas.



¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y los tuyos no?

Es la eterna paradoja del ser humano. Este suceso podría darse sin ningún problema entre nosotros, aquí y ahora. Nos sentimos perfectos, porque seguimos los preceptos legales al pie de la letra y con eso nos creemos autorizados a juzgar las actuaciones de nuestros vecinos, nuestros paisanos o, yendo más lejos, de cualquiera que por un medio o por otro llega a nuestro conocimiento.



El que nos consideremos buenos, o al menos mejores que los demás, nos está colocando a las puertas de la intolerancia. En alguna ocasión, asistiendo a la misa dominical, he oído que alguna persona criticaba que otra fuera a comulgar porque ’todos sabemos como vive’. Nos erigimos en jueces, jurados y verdugos ejecutores, tal vez sin darnos cuenta de que el primer paso para poder recibir al Señor no es estar recién confesado, sino saber, sentir, que somos indignos de recibir al Señor, que se entrega como comida para nosotros precisamente para curar nuestra indignidad.



Es el amor al vecino lo que importa para poder acercarte a recibir el sacramento. Es saberse necesitado de misericordia, querer recibirla y ser, al mismo tiempo, capaz de darla. Dios está con nosotros, con cada uno y con todos.



Todos somos odres viejos que debemos reciclarnos constantemente y hacernos nuevos para poder recibir y conservar el vino nuevo. Tenemos que ser igualmente, paño remojado que pueda tapar el roto del manto y evite hacerlo más grande.



Dios está con nosotros, está a nuestro lado y, mientras permanezca con nosotros, no podemos entristecernos con ayunos y penitencias. Día llegará en el que sintamos que nos hemos apartado de Dios y entonces necesitaremos ayunar y hacer penitencia hasta sentirnos nuevamente acogidos por Él. Siempre teniendo en cuenta que el amor de Dios está con nosotros, aunque nos queramos apartar de Él.



Vivamos el amor de Dios y de Dios recibiremos la lluvia que nos hará dar buenos y abundantes frutos, como hemos cantando en el Salmo 84, y no demos tanta importancia a sacrificios, a ritos, a cultos, porque Dios quiere misericordia, no sacrificios ni holocaustos.



D. Félix García O.P.

Fraternidad de Laicos Dominicos de Viveiro (Lugo)