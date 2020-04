’ ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? ’

Jueves 16 de abril 2020



La Palabra de Dios



Primera lectura

Hch 3, 11-26

Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra:



’Israelitas: ¿Por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad.



Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino; han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar.



Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes; pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas: que su Mesías tenía que padecer.



Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado; aunque él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo.



En efecto, Moisés dijo: El Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga; quien no escuche al profeta, será expulsado del pueblo. Todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días.



Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: Tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades’’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 8, 2a y 5. 6-7. 8-9

R. (2ab) ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! Aleluya.

¡Qué admirable es, Señor y Dios nuestro,

tu poder en toda la tierra!

¿Qué es el hombre, para que de él te acuerdes,

ese pobre ser humano, para que de él te preocupes?

R. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! Aleluya.

Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles,

lo coronaste de gloria y dignidad,

le diste el mando sobre las obras de tus manos,

y todo lo sometiste bajo sus pies.

R. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! Aleluya.

Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas,

todos los animales salvajes,

las aves del cielo y los peces del mar,

que recorren los caminos de las aguas.

R. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Sal 117, 24

R. Aleluya, aleluya.

Éste es el día del triunfo del Señor,

día de júbilo y de gozo.

R. Aleluya.





Evangelio

Lc 24, 35-48

Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan.



Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: ’La paz esté con ustedes’. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: ’No teman; soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona, tóquenme y convénzanse: un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo’. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ’¿Tienen aquí algo de comer?’ Le ofrecieron un trozo de pescado asado; él lo tomó y se puso a comer delante de ellos.



Después les dijo: ’Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes: que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos’.



Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: ’Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Los judíos estaban sorprendidos por el milagro que había sucedido y corrieron detrás de Pedro y Juan. Parece que ya habían olvidado a Jesús, habían olvidado que, no hace muchos días, un hombre hacía grandes señales y prodigios y que ellos mismos habían pedido crucificarlo prefiriendo la libertad de un ladrón.



Pedro, en este segundo discurso irrumpe con una fuerza nueva. Atrás quedaron sus dudas, sus miedos. La fe en la resurrección ha sido para él una experiencia nueva. A la luz del Resucitado descubre el sentido de la historia de su pueblo y el sentido de la historia de su vida. A la luz del Resucitado ¿nosotros/as…?



¿Por qué surgen dudas en vuestro interior?

Mientras estaban contando la extraordinaria experiencia de su encuentro con el Señor (Emaús) Jesús se aparece en medio de ellos.



El evangelista Lucas se dirige a una comunidad en la que surgen dudas acerca de la resurrección de Jesús, ¿es realmente Jesús el que ha resucitado? ¿No será más bien una ilusión, un espíritu, un fantasma? ¿Es una realidad espiritual y/o física? En la medida que estas críticas iban surgiendo los apóstoles comenzarán a recordar las apariciones de Jesús.



Lucas describe la reacción inicial de sorpresa y miedo, creen estar ante un fantasma.



Leemos en el texto evangélico ’estaban hablando de estas cosas cuando se presentó Jesús en medio de ellos…’ ¿y si nos sentamos entre los apóstoles, como uno o una más y escuchamos lo que nos dice Jesús?



¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? ¿Dudas? Si, dudas. Muchas veces necesitamos pruebas, ver, tocar, comer, es decir, pruebas. Llevar un discurso lógico, utilizar argumentos razonables. Jesús se hace cargo de nuestra debilidad y aporta señales para disipar las dudas de su interior, de nuestro interior.



Era muy fuerte lo que los discípulos habían vivido, la decepción y el fracaso de su muerte, necesitaban sentir la cercanía y la fuerza de su Maestro resucitado. ¿Por qué os asustáis?



Es un bueno momento para confrontar nuestros miedos, para tomar el pulso a nuestra fe. Una fe que no nos desvincula de lo humano, porque el Jesús-Cristo de nuestra fe es el mismo que ha experimentado su condición humana con todas sus consecuencias.



Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras

Lucas pone en relación toda la historia del pueblo judío con el hecho de la Resurrección y ’esto os lo dije…que era necesario se cumpliese toda la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos acerca de mí’.



Es el mismo que había sido anunciado tiempo atrás por los profetas, el mismo que ha alentado la vida de muchos creyentes, que, creyendo y experimentado la fuerza transformadora de la Resurrección han visto las llagas, el sufrimiento de tantos hombre y mujeres y han reconocido en sus llagas, el rostro de Jesús presente en ellos, han comprometido su vida en la edificación de su Reino.



Nos dejamos sorprender por el Resucitado, dejamos que confirme nuestra fe débil. Escribe J.A. Pagola ’si no experimentamos por dentro la paz y la alegría que Jesús infunde, es difícil que encontremos ’por fuera’ pruebas de la Resurrección.



Pedimos al Señor nos abra el entendimiento para comprender las escrituras y el corazón para experimentar la gracia de la Resurrección.



Vosotros sois testigos de todo esto

La misión que se encomienda a los once y a toda la comunidad significada en ellos, es la de ser testigos de la muerte y resurrección de Jesús. De su Presencia en nuestra vida. Toda la historia anterior al resucitado se concibe como un proceso que culmina en este Resucitado y a partir de Él se expande al mundo entero, no solo a los judíos. Testigos de un Dios cercano al sufrimiento humano que ofrece su amor a todos los hombres que nos acoge e invita a la conversión y al perdón de los pecados.



Hoy ningún cristiano creo que dude del mandato de Jesús, vosotros sois testigos. Testigos no sólo con la palabra sino con la vida. Creer en el Resucitado y vivir la experiencia de resurrección. ¿cómo ser testigos hoy?



Dice Benedicto XVI ’en la sociedad actual, el discípulo de Jesús es un testigo de la solidaridad, la transcendencia, de la dimensión espiritual del hombre como reivindicación de la raíz última de la dignidad humana’ En las relaciones humanas y sociales se rige por la lógica del don y de la gratuidad.’ (de La caridad en la verdad). Señor fortalece mi testimonio.



Hna. Mariví Sánchez Urrutia

Congregación de Dominicas de La Anunciata