’ ¿Qué está permitido en sábado? ’

La Palabra de Dios



Miércoles 20 enero, 2021



Primera Lectura

Heb 7, 1-3. 15-17

Hermanos: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios altísimo, salió al encuentro de Abraham, cuando éste volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham le dio entonces la décima parte de todo el botín.



El nombre de Melquisedec, significa rey de justicia y el título rey de Salem, significa rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre, y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios, y como él, permanece sacerdote para siempre.



En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote, en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley, que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua, cuando dice: Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

109, 1.2. 3. 4

R. (4bc) Tú eres sacerdote para siempre.

Esta ha dicho el Señor a mi Señor:

’Siéntate a mi derecha;

yo haré de tus contrarios el estrado

donde pongas los pies’.

R. Tú eres sacerdote para siempre.

Extenderá el Señor desde Sión

tu cetro poderoso

y tú dominarás al enemigo.

R. Tú eres sacerdote para siempre.

Es tuyo el señorío;

el día en que naciste,

en los montes sagrados,

te consagró el Señor antes del alba.

R. Tú eres sacerdote para siempre.

Juró el Señor y no ha de retractarse:

’Tú eres sacerdote para siempre,

como Melquisedec’.

R. Tú eres sacerdote para siempre.



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Mt 4, 23

R. Aleluya, aleluya.

Jesús predicaba la Evangelio del Reino

y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo.

R. Aleluya.



Evangelio

Mc 3, 1-6

En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: ’Levántate y ponte allí en medio’.



Después les preguntó: ’¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir?’ Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: ’Extiende tu mano’. La extendió, y su mano quedó sana.



Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes, para matar a Jesús.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec

Si la carta a los Hebreos es de por sí densa, y a veces no fácil de entender, el texto de este día, lo es en especial. Al salmo 110 pertenece la frase que preside la reflexión, y que es la última del texto que comentamos. Varias veces nos encontramos con este salmo, como salmo responsorial en las eucaristías. Uno se pregunta, ¿qué pueden entender los fieles sobre ese sacerdocio?, ¿quién es para ellos ese personaje con ese Melquisedec? Sería necesaria una premiosa explicación. Melquisedec aparece en el Génesis (14,18) como rey de Salem, no hebreo, que alaba al Dios de Abrahán. Abrahán le corresponde otorgándole la décima parte de lo que ha tomado de sus enemigos derrotados. El salmo 110 es salmo mesiánico, pues se refiere al Mesías prometido, al que da el título de sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El autor de la carta a los Hebreos, toma esa proclamación del salmo, para atribuirlo al Mesías ya venido, a Jesucristo. Ve en Melquisedec, que es rey de Salen, que para el autor quiere decir rey de justicia y de paz, del que no se conoce ni el principio ni el fin de sus días, un ejemplo para explicar el sacerdocio de Cristo, su carácter divino. En el tiempo de Jesús los sacerdotes debían pertenecer a la tribu de Leví. Lo que podía ser un inconveniente para atribuir a Jesús el sacerdocio. Para los cristianos el sacerdocio de Jesús no brota del origen de sus días, lo es desde siempre -eterno-. Es sacerdote porque es el puente entre Dios y el ser humano: su humanidad conecta con la divinidad, él mismo es Dios, que es la labor sacerdotal propia. Lo es como Melquisedec, desde siempre y para siempre. Propiamente es el único sacerdote. El sacerdocio en la Iglesia es una participación del suyo.



Y es un sacerdocio de justicia y de paz, como el que se atribuye a Melquisedec. Hemos, pues, de quedarnos en que ha de ser a través de Jesús cómo llegar a Dios, Jesús mismo es nuestro Dios. Jesús, como se le atribuye a Melquisedec, es sacerdote que ofrece la justicia, es decir: sentirse bien ubicado ante Dios y ante los demás; y la tranquilidad en el orden, definición de san Agustín de la paz.



¿Qué está permitido en sábado? ¿hacer lo bueno o lo malo?, ¿salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?

Todo lo complejo que tiene la lectura primera, se convierte en este texto en claridad. La pregunta de Jesús no puede tener otra respuesta que: hacer el bien, salvar la vida humana.



Responde a una reiterada cuestión: ¿lo importante es la fidelidad estricta a una ley, o el hacer de la vida de cada uno instrumento de salvación, de ayuda al otro? El sábado es para la persona, no la persona es para el sábado, dice Jesús en otra ocasión. Y el sábado era una institución magnífica, que supuso un adelanto humanitario respecto a lo que hacían otros pueblos. El derecho al descanso; el deber de dedicar un día a la semana de modo especial a contar con Dios. Pero, por encima de todo, lo realmente humanitario es el compromiso de Dios con el ser humano, con su salvación, con su vida, que queda transferida a cada ser humano. Es la razón de ser del mismo Jesús. Y de la de cada uno de nosotros. No se puede someter a ninguna otra ley.



Fray Juan José de León Lastra

Convento de Santo Domingo (Oviedo)