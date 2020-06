’ Que se haga tu voluntad ’

La Palabra de Dios



Jueves 4 de junio 2020





Primera lectura

2 Tm 2, 8-15

Querido hermano: Recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Por este Evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor; pero la Palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación, y con ella, la gloria eterna.



Es verdad lo que decimos:

’Si morimos con él, viviremos con él;

si nos mantenemos firmes, reinaremos con él;

si lo negamos, él también nos negará;

si le somos infieles, él permanece fiel,

porque no puede contradecirse a sí mismo’.



Eso es lo que has de enseñar. Adviérteles a todos, delante de Dios, que eviten las discusiones por cuestión de palabras, lo cual no sirve para nada, sino para perdición de los oyentes.



Esfuérzate por presentarte ante Dios como un trabajador intachable, que no tiene de qué avergonzarse y predica fielmente la verdad.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor Jesús



Salmo Responsorial

Salmo 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14

R. (4a) Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Descúbrenos, Señor, tus caminos,

guíanos con la verdad de tu doctrina.

Tú eres nuestro Dios y salvador,

y tenemos en ti nuestra esperanza. R.

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Porque el Señor es recto y bondadoso,

indica a los pecadores el sendero,

guía por la senda recta a los humildes

y descubre a los pobres sus caminos. R.

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Con quien guarda su alianza y sus mandatos

el Señor es leal y bondadoso.

El Señor se descubre a quien lo teme

y le enseña el sentido de su alianza. R.

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.





Aclamación antes del Evangelio

Cfr 2 Tim 1, 10

R. Aleluya, aleluya.

Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido la muerte

y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.

R. Aleluya.





Evangelio

Mc 12, 28-34

En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ’¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?’ Jesús le respondió: ’El primero es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor; amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que éstos’.



El escriba replicó: ’Muy bien, Maestro. Tienes razón, cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios’.



Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: ’No estás lejos del Reino de Dios’. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús

Reflexión del Evangelio de hoy



Ahora he comprobado que temes a Dios

Qué diferente puede llegar a ser el significado de un mensaje en función de quién lo dice, de quién lo escucha y del momento, el lugar, las circunstancias, puede que dicho y escuchado por las mismas personas en otro momento y en otras circunstancias, sea también un mensaje diferente.



Abraham escuchó la Palabra del Señor y fue a cumplir con lo que le había dicho, seguro que habría dudas provocadas por el dolor de lo que le habían pedido, aun así siguió adelante. Dios tenía claro lo que pedía, Abraham sabía perfectamente cuál era la petición en todo momento se fue haciendo lo que estaba establecido hasta que comprobando Dios la fidelidad y la entrega de Abraham le dice lo que tiene que hacer en ese momento.



¿Cuántas veces nos ha pasado que al tener que hacer algo planteamos ’miles’ de preguntas antes de comenzar a hacerlo? esto es, sobre todo, cuando vemos que el resultado puede ser muy costoso, vamos poniendo todo tipo de inconvenientes a ver si nos libramos de hacerlo… qué satisfacción nos da al finalizar una tarea que habíamos visto casi imposible al comenzar y que hemos sido capaces de llevar a su término.



Abraham no se siente solo en ningún momento, escucha la voz del Señor en cada parada, a cada instante, en toda circunstancia y eso le da la tranquilidad de que va por el camino que debe, no intenta desviarse a ver si encuentra un atajo y acaba ya con su sufrimiento ante lo que veía venir. Puede que ahí esté el sentido del temor de Dios, no de tener miedo a Dios sino de tener siempre presente a Dios en la vida y de esta manera todo miedo se hace más llevadero.



¿Buscas excusas para evadirte de las responsabilidades que conlleva ser CRISTIANO? ¿Intentas busca atajos para ahorrarte sufrimiento? ¿Tienes presente a Dios en tu vida o buscas a Dios cuando te llega el miedo?



Que se haga tu voluntad

Todos necesitamos el silencio en algunas ocasiones, sobre todo cuando los ruidos no nos permiten escuchar lo que está dentro de nuestro corazón. Hay que buscar momentos y espacios en los que retirarnos, en los que bajar el volumen del mundo exterior para poder escuchar el susurro del interior. En este tiempo que todavía estamos viviendo, a pesar de que el ruido exterior ha bajado bastante el volumen en las calles, en los espacios que por norma general están bulliciosos, hemos tenido muchas oportunidades de dar espacio y tiempo a ese susurro interior, a descubrir lo que hay más allá de nuestra superficie, quizá nos hemos dejado llenar por el sonido del miedo, de los temores a lo que iba a pasar, de la incertidumbre del día después… Hemos vuelto a crear ruidos.



Jesús se aparta, se separa de los ruidos que se le agolpaban por lo que iba a ocurrir, por el sufrimiento que cada vez estaba más cerca. Jesús se rodea de los más cercanos, intenta buscar un espacio propicio para escuchar con claridad, aunque sea el silencio y ante el dolor que late por dentro es capaz de desprenderse de sí para aceptar lo que viene.



Cuántas personas durante este tiempo que hemos vivido han sido capaces de acallar los ruidos que les podían impedir seguir adelante ante tanto sufrimiento y dolor, ante las pérdidas sin despedidas, ante el desconsuelo de la soledad y han abierto una puerta a ese silencio que se hacía entrega, atención, acogida, disponibilidad, solidaridad, esfuerzo, ayuda, fortaleza, compañía…



¿Estás en disposición de acallar el ruido y acoger la Palabra?



Hna. Macu Becerra O.P.

Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia