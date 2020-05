’ Que sean completamente uno ’

La Palabra de Dios





Jueves 28 de mayo 2020





Primera lectura

Hch 22, 30; 23, 6-11

En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos.



Como Pablo sabía que una parte del sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: ’Hermanos: Yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos’.



Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, que ocasionó la división de la asamblea. (Porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados; mientras que los fariseos admiten ambas cosas). Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos, se pusieron de pie y declararon enérgicamente: ’Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel?’



El alboroto llegó a tal grado, que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel.



En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: ’Ten ánimo, Pablo; porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10. 11

R. (1) Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya.

Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio.

Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor.

El Señor es la parte que me ha tocado en herencia;

mi vida está en sus manos. R.

R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya.

Bendeciré al Señor, que me aconseja,

hasta de noche me instruye internamente.

Tengo siempre presente al Señor,

y con él a mi lado, jamás tropezaré. R.

R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya.

Por eso se me alegran el corazón y el alma,

y mi cuerpo vivirá tranquilo,

porque tú no me abandonarás a la muerte,

ni dejarás que sufra yo la corrupción. R.

R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya.

Enséñame el camino de la vida,

sáciame de gozo en tu presencia

y de alegría perpetua junto a ti. R.

R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Jn 17, 21

R. Aleluya, aleluya.

Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, somos uno,

a fin de que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 17, 20-26

En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: ’Padre, no sólo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado.



Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas, como me amas a mí.



Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo.



Padre justo, el mundo no te ha conocido; pero yo sí te conozco y éstos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Ánimo, tienes que dar testimonio de Mí en Roma

Nos quedan muy pocos días para finalizar el tiempo pascual, y el libro de Hch nos presenta la historia de Pablo que se precipita hacia el fin. Pareciera que Lucas nos quiere mostrar una similitud o paralelismo entre la Pasión de Jesús y lo que podemos llamar la pasión de Pablo.



Al escuchar esta lectura y observar qué resuena, qué eco queda en mí, me agarro fuertemente a esa frase con la que termina la peri-copa: ’Ánimo, tienes que dar testimonio de Mí en Roma’;es dicha y oída en la noche=(símbolo de miedo, de no ver, de necesitar ser reconfortados, iluminados, sostenidos..), es el momento donde ha comenzado ya el proceso a Pablo. Éste se ha enfrentado a una multitud enfurecida, guiada por los jefes del Sanedrín. Pablo, ha sido rescatado de ella, hecho prisionero y custodiado en la cárcel por el tribuno romano. Éste no puede torturarlo pero no renuncia a ’conocer’ el motivo que suscita tanto odio en la multitud judía.



Pablo es llevado e interrogado por el Sanedrín. El tribuno escucha. Pablo de alguna forma siente la promesa hecha por Jesús a sus discípulos, en Lc 21,12-15, y lleno de audacia y astucia, bien podríamos decir: ’lleno de Espíritu Santo’ señala el por qué de haber llegado a esta situación. Con ello, provoca la división y el enfrentamiento entre los miembros del Sanedrín, situación que llega a culminar con una confesión enérgica y chocante por parte de los fariseos: ’nosotros no encontramos nada malo en este hombre’.¡Cuánta similitud y cuánta diferencia!, entre ambos procesos, el de Jesús y el de Pablo.



Acojamos para nosotros y para nuestro mundo, en este momento tan desconcertante y doloroso la promesa de Jesús: Y sabed que estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo’ (Mt 28,20). Este debe ser nuestro testimonio y nuestra esperanza.



Que sean completamente uno, unidos a nosotros

El contenido del texto que hemos escuchado hoy, es la terminación de una oración de súplica. Se centra en resaltar y proponernos el gran mensaje de la unidad. Jesús pide al Padre, ’Que todos sean uno’ que los que le siguen a Él y los que seguirán en el futuro, no se pierdan ninguno.



Este es el misterio de la unidad que nos propone: ’como tú, Padre en mí y yo en ti’. Esta unidad se prolonga en sus discípulos a los que encarga igualmente una misión: extender el mensaje de salvación para que todos los que crean y acepten a Jesucristo por medio de su predicación lleguen a participar de la misma vida de Dios.



Esta unidad a la que se consagra Jesús, hace posible que exista entre los mismos creyentes y que sea condición para que la comunidad cristiana pueda realizar su trabajo misionero con un mínimo de credibilidad y de coherencia: ’para que el mundo crea que Tú me has enviado’..



La consigna ’que sean uno’, no terminamos de obedecerla por mucho que cada día la pidamos al Espíritu en la Eucaristía: ’que congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo’. Es el testamento entrañable del Señor. Tarea inacabada, asignatura siempre pendiente entre los seguidores de Cristo, tanto dentro de la iglesia católica como en sus relaciones con las otras iglesias cristianas



Tarea de promover y construir la fraternidad, allí donde los hombres y mujeres no busquen sobresalir, imponer, rivalizar sino ayudarse, apoyarse, comprenderse, y ofrecer a nuestro mundo una Buena Noticia creíble.



Repite e intenta vivir hoy con la palabra de Jesús.



’Que también ellos estén unidos a nosotros, de este modo, el mundo podrá creer que Tú me has enviado’ (V21).



Hna. Virgilia León Garrido O.P.

Congregación Romana de Santo Domingo