’ Quien me ha visto a mí ha visto al padre ’

La Palabra de Dios



Sábado 9 de mayo 2020



Primera lectura

Hch 13, 44-52

El sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: ’La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes; pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo: Yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra’.



Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna.



La palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio.



Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies, como señal de protesta, y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

R. (3cd) Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya.

Cantemos al Señor un canto nuevo,

pues ha hecho maravillas.

Su diestra y su santo brazo

le han dado la victoria.

R. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya.

El Señor ha dado a conocer su victoria

y ha revelado a las naciones su justicia.

Una vez más ha demostrado Dios

su amor y su lealtad hacia Israel.

R. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya.

La tierra entera ha contemplado

la victoria de nuestro Dios.

Que todos los pueblos y naciones

aclamen con júbilo al Señor.

R. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Jn 8, 31. 32

R. Aleluya, aleluya.

Si se mantienen fieles a mi palabra, dice el Señor,

serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 14, 7-14

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto’.



Le dijo Felipe: ’Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta’. Jesús le replicó: ’Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Entonces por qué dices: ‘Muéstranos al Padre’? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras.



Yo les aseguro: el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará aun mayores, porque yo me voy al Padre; y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Los discípulos se llenaron de alegría y del Espíritu Santo

En este pasaje, de nuevo vemos que la Buena Noticia es para todos. Pablo y Bernabé predican a los gentiles, y los judíos no quieren escucharlos, el pueblo elegido es de duro corazón, está arraigado en sus textos y tradiciones, y no es capaz de reconocer al Mesías, ni reconocer a aquellos que hablan en su nombre.



¿Dónde nos situamos nosotros en este evangelio?



¿Somos los que tenemos nuestras tradiciones, nuestro evangelio, y no somos capaces de ver la verdadera Buena Noticia porque nos llega de personas que no son de los nuestros?



¿Somos de los que estamos de una Palabra de Vida y nuestra actitud es de búsqueda constante y de discernimiento por aquello que sabemos que viene de Dios?



¿Somos predicadores dispuestos a llevar el Evangelio a todos los rincones de nuestro universo sin distinción? O ¿somos predicadores solo de nuestro entorno, cómodo, fácil y sin complicación?



Tenemos que posicionarnos, tomar partido. Pablo y Bernabé son discípulos porque no pueden ser otra cosa, son portadores de la Buena Noticia porque ella los ha transformado, y son misioneros.



Su misión es la de extender la Verdad y la Vida, siempre desde su experiencia, desde sus realidades, desde lo que eran y lo que son. Y siempre en camino.



Y termina el relato diciendo que se llenaron de alegría del Espíritu Santo, ellos y todos aquellos a los que anunciaron el Kerygma.



En este momento en que estamos, en plena Pascua, sería bueno preguntarnos por nuestra predicación y nuestra misión como cristianos, y también ver si realmente el Espíritu Santo nos llena a nosotros y a los que nos rodean. Es un buen momento para nuestra vida.



Quien me ha visto a mí ha visto al padre

En este sábado de la IV semana de Pascua, Jesús por tres veces nos dice que conociéndolo a Él conoceremos al Padre, porque Él está en el Padre, y el Padre está en Él.



¿Nos lo creemos?



Ir a la fuente para conocer, para reconocer la verdadera agua….



La fuente es Jesús, su vida y sus palabras, y ellas son las que nos llevarán a conocer el verdadero rostro del Padre.



Entonces… ¿hacia dónde miramos?



¿Nos pasa como a Felipe, que llevamos muchos años comprometidos en la Iglesia, asistiendo a las celebraciones… y aún no hemos descubierto el rostro del Padre?



¿Cómo ha actuado Jesús en su vida?



Jesús ha humanizado la religión, las verdades fundamentales, los mandamientos, la antigua Ley…, ha mirado a la persona y las muchas situaciones por las que pasa el ser humano, se ha compadecido y ha hablado a su corazón.



¿Y nosotros? ¿Nos ha tocado el corazón? ¿Nos ha curado? ¿Ha venido a habitar en nuestra casa? ¿En nuestra celda interior, como llamaba Santa Catalina de Siena a lo más profundo de nuestro ser?



Releamos una y otra vez los Evangelios. En ellos tenemos la clave para conocer a Dios, y pidámosle que deseemos siempre ir a la fuente y beber de su Palabra.



Que esa sea nuestra oración, y, como Jesús dice, pidamos al Padre por medio de su intercesión aquello que necesitamos, y Él abogará por nosotros.

Dña. Rosa María García O.P. y D. José Llópez O.P.

Fraternidad Laical de Santo Domingo de Torrent, Valencia.