’ Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío ’

La Palabra de Dios



Memoria de San Carlos Borromeo, obispo



Primera lectura

Flp 2, 12-18

Queridos hermanos míos: Así como siempre me han obedecido cuando he estado presente entre ustedes, con mayor razón obedézcanme ahora que estoy ausente. Sigan trabajando por su salvación con humildad y temor de Dios, pues él es quien les da energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad.



Háganlo todo sin quejas ni discusiones, para que sean ustedes hijos de Dios, irreprochables, sencillos y sin mancha, en medio de los hombres malos y perversos de este tiempo. Entre ellos brillarán como antorchas en el mundo, al presentarles las palabras de la vida. Así, el día de la venida de Cristo, yo me sentiré orgulloso al comprobar que mis esfuerzos y trabajos no han sido inútiles. Y aunque yo tuviera que derramar mi sangre para que ustedes siguieran ofreciendo a Dios la ofrenda sagrada de su vida de fe, me sentiría feliz y me regocijaría con todos ustedes. Y ustedes, por su parte, alégrense y regocíjense conmigo.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 26, 1. 4. 13-14

R. (1a) El Señor es mi luz y mi salvación.

El Señor es mi luz y mi salvación,

¿a quién voy a tenerle miedo?

El Señor es la defensa de mi vida,

¿quién podrá hacerme temblar? R.

R. El Señor es mi luz y mi salvación.

Lo único que pido, lo único que busco

es vivir en la casa del Señor toda mi vida,

para disfrutar las bondades del Señor,

y estar continuamente en su presencia. R.

R. El Señor es mi luz y mi salvación.

La bondad del Señor espero ver

en esta misma vida.

Armate de valor y fortaleza

y en el Señor confía. R.

R. El Señor es mi luz y mi salvación.



Aclamación antes del Evangelio

1 Pedro 4, 14

R. Aleluya, aleluya.

Dichosos ustedes, si los injurian por ser cristianos,

porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 14, 25-33

En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo:



’Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.



Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: ‘Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar’.



¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz.



Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo’.



Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Brilláis como lumbreras del mundo, Mostrando una razón para vivir

Pablo en la carta a los cristianos de Filipo, recoge el sentido de la obediencia que ha de tener la comunidad no sólo cuando el apóstol está presente, sino también en su ausencia.



Obedecer es asumir el sentir y la orientación que se recibe tanto de la comunidad como la del pastor, siempre en un diálogo mutuo y confiado. En el obedecer damos continuidad a la salvación recibida por Cristo, y según el apóstol, es Dios quien activa el querer y la actividad para realizar su designio de amor.



Es el amor de Dios lo que se ha de mostrar al mundo, el vivir unánimes y acordes con la vida de Cristo, sin rivalidades y ostentaciones, dejándose llevar por la humildad, sin encerrarse a intereses personales.



De esta manera, se podrá brillar como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. La fe y el amor son la muestra segura de que estamos siendo un testimonio claro de nuestra esperanza.



No podemos vivir anclados en el pasado de las costumbres, ni podemos navegar a la deriva de nuestros sentires egoístas. El mostrar la razón para vivir nos compromete a considerar y asumir la fe desde un estar presente y activo en el mundo mediante los gestos de amor que nos proporcionamos mutuamente. Gestos de amor que son la rememoración actualizada del amor de Dios a los hombres.



El apóstol Pablo habla de que no se ha fatigado en vano, y ante su posible entrega y sacrificio por la fe se declara alegre y se asocia a la alegría de la comunidad. Mi alegría es vuestra alegría.



De alguna manera, Pablo vive la satisfacción y la alegría de haber entregado su vida a causa del Evangelio, y quiere ver a su comunidad alegre en la esperanza la cual se manifiesta en el día de Cristo, honra de su ser. Es la alegría compartida la que manifestará la presencia de Dios en nuestras vidas.



El discipulado como renuncia

A veces la vida se presenta como una renuncia, un dejar ir, dejar las cosas en manos de Dios. Hay muchas cosas que no podemos controlar, ni siquiera retener. Nos vemos atrapados en caminos que muestran la despedida.



Hemos de despedirnos de nuestros hijos cuando crecen y asumen su autonomía. Cuando ya no somos los que influyen en su carácter y en sus pensamientos. Cuando asumen su propia libertad y se emancipan. No aceptamos fácilmente que eso pueda suceder, pero es ley de vida.



El Evangelio de hoy nos sitúa en esas coordenadas. El discipulado tiene sus propias exigencias, y adquiere una connotación de alta madurez: Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío.



Esperamos desde la fe que Dios nos resuelva la vida de forma inmediata. Sin embargo, Dios te hace protagonista de tu existencia, de tu camino, de tus sufrimientos, de tus enfermedades… Te ofrecerá su luz, y sus fuerzas para que tú seas capaz de construir un camino de amor. Te proporciona las herramientas para que seas el constructor capaz de acabar su obra.



Si ampliamos nuestra mirada hacia el sufrimiento de nuestros hermanos, comprenderemos lo mucho que la gente es capaz de soportar con valentía, y podemos comprender con nuestra mirada cómo muchos son capaces de sobrellevar sus penalidades con la alegría y la esperanza que requiere cada situación. Los cristianos no estamos exentos de la cruz. Incorporamos nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo. Por eso, la fe se entiende como renuncia.



La renuncia de todos los bienes, no sólo se aplica a los bienes materiales, también se aplica a las costumbres, a las personas, a las tradiciones, a las comodidades. El seguimiento de Cristo nos incomodará y nos complicará la vida.



Oremos para que seamos capaces de ofrecer la vida a Cristo, aunque ello suponga la renuncia de nuestras comodidades. Que sepamos cargar con nuestros sufrimientos, y así poder ser leales a la salvación ofrecida por Dios.



Fray Alexis González de León O.P.

Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)